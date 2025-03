Long An có thêm dự án khu đô thị hơn 3.800 tỷ đồng

Dự án khu đô thị An Huy có quy mô 120 ha, tổng vốn đầu tư 3.800 tỷ đồng vừa khởi công triển khai tại Đức Hòa, Long An.

Dự án khu đô thị An Huy tọa lạc tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, được tỉnh Long An duyệt chủ trương đầu tư đầu năm 2024. Trong đó, giai đoạn 1 của dự án có diện tích 60 ha, gồm 2.250 sản phẩm đất nền, nhà liền kề, biệt thự, shophouse... vừa được khởi công. Như vậy, sau dự án khu đô thị mới Hậu Nghĩa của Tập đoàn Vingroup, đây là dự án quy mô lớn tiếp theo tại Long An được khởi công trong năm nay.

Chủ đầu tư dự án này là Tập đoàn An Huy, doanh nghiệp bất động sản hoạt động lâu năm tại phía Bắc, với nhiều dự án như khu đô thị An Huy Bắc Ninh (16,4 ha), khu đô thị An Huy Bắc Giang (60 ha)... Khu đô thị An Huy là dự án trọng điểm đầu tiên nằm trong kế hoạch Nam tiến của tập đoàn này tại Long An nói riêng và khu vực phía Nam nói chung.

Long An là một trong những địa phương ven TP HCM có tốc độ phát triển mạnh về đô thị và bất động sản, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trong vài năm gần đây. Năm 2024, quy mô kinh tế tỉnh Long An hơn 188.000 tỷ đồng, đứng thứ 13 cả nước. Tỉnh cũng vừa thu hút dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài 14,3 tỷ USD, với hơn 1.500 dự án đến từ các nhà đầu tư của 40 quốc gia trên thế giới, là 1 trong 10 địa phương thu hút FDI đứng đầu cả nước.

Thời gian qua, Long An liên tục thu hút sự quan tâm của các ông lớn bất động sản. Gần đây, Vingroup cũng vừa khởi công dự án khu đô thị mới Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa với tổng vốn khoảng 1 tỷ USD. Trước đó, doanh nghiệp này nhắm đến dự án khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, tổng vốn hơn 3 tỷ USD tại huyện Cần Giuộc và khu đô thị Tân Mỹ tại Đức Hòa. Ngoài ra, các ông lớn bất động sản khác như BIM Group, Phú Mỹ Hưng, Ecopark... cũng nghiên cứu, đầu tư các dự án nghỉ dưỡng, khu đô thị, năng lượng tái tạo tại tỉnh này.

