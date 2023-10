Long An cải thiện thủ tục hành chính

Cung cấp 1.500 dịch vụ công trực tuyến, duy trì đường dây nóng giúp Long An cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Sáng thứ ba hàng tuần, cán bộ UBND huyện Cần Giuộc - địa phương có kinh tế phát triển, nằm giáp TP HCM, đều đặn tham gia chương trình "Cà phê doanh nghiệp" để lắng nghe phản ánh, tháo gỡ những khó khăn của cá nhân, tổ chức. Từ những phản ánh này, địa phương điều chỉnh chính sách phù hợp, giải quyết được nhiều tồn đọng trong phát triển kinh tế. Triển khai hơn một năm, "Cà phê doanh nghiệp" cũng giúp địa phương tuyên truyền chủ trương, giới thiệu đặc thù và kêu gọi đầu tư, nằm trong định hướng đưa Cần Giuộc thành thành phố thuộc tỉnh, đô thị vệ tinh của TP HCM.

Cần Giuộc được xem là huyện tiên phong trong cải cách hành chính. Theo thông tin từ UBND huyện, năm 2021, 5% hồ sơ cấp huyện và 20,2% hồ sơ cấp xã thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến. Đến năm 2022, con số này tăng lên lần lượt 45% hồ sơ cấp huyện và 96,7% hồ sơ cấp xã. Địa phương rút ngắn thời gian giải quyết đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất từ tối đa không quá một ngày làm việc xuống thành giải quyết trong ngày. Một số thủ tục đất đai phức tạp rút ngắn từ 25 ngày làm việc còn 17 ngày.

Người dân tra cứu thủ tục bằng cách quét mã QR tại huyện Cần Giuộc. Ảnh: Báo Long An

Huyện Cần Giuộc là đại diện cho những nỗ lực của tỉnh Long An trong cải cách hành chính, một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Thời gian qua, địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có nhiều giải pháp trong quản lý, đơn giản hóa quy trình rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tạo sự thuận tiện cho người dân, cải thiện môi trường đầu tư.

Tương tự như mô hình "Cà phê doanh nghiệp" tại Cần Giuộc, nhiều huyện thường xuyên tổ chức gặp gỡ người dân và doanh nghiệp để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến quy định thủ tục hành chính. Theo thống kê, năm ngoái, tỉnh tiếp nhận và chuyển xử lý 156 phản ánh kiến nghị, 153 trong số này được giải quyết và công khai kết quả.

Cuối tháng 7, ứng dụng "Long An Số" được triển khai, là kênh tương tác hai chiều giữa người dân và chính quyền. Ứng dụng trên di động này cho phép người dân tiếp cận các dịch vụ số, dịch vụ thông minh về y tế, giáo dục,... cập nhật tình hình phát triển kinh tế, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Người dân, doanh nghiệp cũng có thể gửi phản ánh, kiến nghị các vấn đề về hạ tầng kỹ thuật đô thị, kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự đô thị, các chủ trương,... Ứng dụng còn hỗ trợ theo dõi quá trình xử lý và đánh giá mức độ hài lòng về kết quả xử lý của các cơ quan chính quyền. Ứng dụng này đến nay có khoảng 100.000 người sử dụng.

Tỉnh cung cấp hơn 1.500 dịch vụ công trực tuyến. Toàn bộ các dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình. Từ đầu năm, tỉnh tiếp nhận khoảng 330.000 hồ sơ, khoảng 95% trong số này nộp trực tuyến. Hiện, địa phương Tây Nam bộ đã vận hành Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), Kho cơ sở dữ liệu dùng chung, Cổng dữ liệu mở để tạo điều kiện thúc đẩy chuyển đổi số, hướng tới xây dựng chính quyền số.

Trung tâm điều hành thông minh IOC Long An. Ảnh: Báo Long An

Cuối tháng 9, UBND Long An thông qua bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Các cơ quan, Sở, ngành, UBND cấp huyện, xã sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí công khai, minh bạch, tiến độ, kết quả giải quyết, số hóa hồ sơ; cung cấp dịch vụ trực tuyến và mức độ hài lòng.

Công bố của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, năm 2022, Long An có chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) xếp hạng 8 cả nước, tăng 14 hạng so với năm trước đó. Năm 2022 là năm thứ 11 liên tiếp Bộ Nội vụ xác định, công bố PAR Index của các bộ, các tỉnh, thành phố.

Thứ hạng của Long An đến từ việc địa phương có 42 phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc 20 lĩnh vực của 16 sở, ngành. Toàn tỉnh tiếp nhận 987.406 hồ sơ, giải quyết 967.527. Ttrong đó, giải quyết trước hạn 55,19% đúng hạn 44,43% và quá hạn 0,39%.

Năm 2023, ngoài việc áp dụng bộ chỉ số đánh giá cải cách, tỉnh này đề xuất khen thưởng đối với những địa phương, cơ quan, đơn vị có mô hình, sáng kiến, cách làm hay nhằm cải thiện các chỉ số PAR.

Hoài Phương