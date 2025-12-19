Lonely Planet gợi ý ba điểm đến tránh đông đúc ở Việt Nam

Bỏ qua những nơi đông đúc, Buôn Ma Thuột, Châu Đốc và Lăng Cô là những điểm đến được người bản địa yêu thích, nhờ sự bình yên, không xô bồ.

Dưới đây là gợi ý của những cây bút du lịch giàu trải nghiệm, gắn bó nhiều năm với Việt Nam.

Trải nghiệm cà phê và thác nước ở Buôn Ma Thuột

Christine Van, biên tập viên mảng phong cách sống người Mỹ gốc Việt, coi Việt Nam là nhà trong hai thập kỷ qua. "Nếu bạn yêu cà phê, đây chính là thiên đường", Christine cho hay.

Nem nướng ở Buôn Ma Thuột. Ảnh: Yến Hà

Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk nằm ở vùng cao nguyên, nổi tiếng với văn hóa cà phê. Tại đây, du khách tham gia các tour đến đồn điền cà phê, hít hà hương thơm của những hạt cà phê rang tươi. Du khách còn có thể học cách pha một ly cà phê kiểu Việt Nam. Là vùng sản xuất cà phê lớn nhất cả nước, người Buôn Ma Thuột tự hào về sản vật địa phương. Nơi đây còn có lễ hội cà phê hàng năm vào giữa tháng ba.

Nhưng vẻ đẹp của Buôn Ma Thuột không chỉ dừng lại ở văn hóa cà phê. Những thác nước huyền bí như Dray Nur và Dray Sap sẽ khiến du khách bất ngờ. Dù không được phép bơi, khung cảnh thiên nhiên nơi đây mang đến nhiều trải nghiệm.

Để thực sự hòa mình vào văn hóa địa phương, du khách nhất định phải ghé thăm hồ Lắk. Ốc đảo yên bình này được bao quanh bởi những ngôi làng, nơi sinh sống của người dân tộc M’Nông, với nhà sàn bằng tre nứa và gỗ rực rỡ sắc màu. Nhiều công ty tổ chức tour chèo thuyền trên hồ, giúp khách giao lưu với người dân và tham gia các lễ hội văn hóa truyền thống, hát dân ca, đánh cồng chiêng.

Kết thúc ngày bằng bữa ăn tại quán nem nướng Đắk Lắk. Món ăn gồm thịt heo xay ướp gia vị trộn cùng các loại rau thơm, sau đó cuốn trong bánh tráng tươi và nướng trên than, vị ngon đậm đà.

Du khách có thể chọn Dakruco Hotel để lưu trú, khách sạn sạch sẽ, có hồ bơi ngoài trời và spa để thư giãn sau một ngày khám phá.

Kỳ nghỉ ở Châu Đốc

Phan Các Trúc lớn lên ở Việt Nam và hiện dành thời gian cho nghệ thuật thị giác, viết lách và kể chuyện. Cô giới thiệu Châu Đốc như một "Vương quốc của các loại mắm".

Rừng tràm Trà Sư nằm cách Châu Đốc khoảng 30 km. Ảnh: Khánh Thiện

Nằm gần biên giới Campuchia, Châu Đốc, An Giang là địa danh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi cộng đồng người Hoa, Chăm và Khmer sinh sống. Sự đa dạng của cư dân được phản ánh qua kiến trúc và ẩm thực. Ngoài các tour du thuyền sông Mekong, du khách có thể ghé các địa điểm tâm linh như chùa Hang, thị trấn Ba Chúc, hoặc hòa mình vào thiên nhiên và động vật hoang dã tại rừng tràm Trà Sư.

Nơi Trúc yêu thích nhất là chợ nổi Châu Đốc, với những trải nghiệm ẩm thực làm từ các loại cá sông. Đừng bỏ qua mắm và loạt nước mắm đa dạng nổi tiếng làm từ cá lóc, cá tra, cá cơm. Bún mắm là món nên thử. Lẩu mắm mang đến vị tê tê đầu lưỡi với sự kết hợp của tôm, cá, thịt và hơn 20 loại rau củ thảo mộc. Vào dịp Tết, chợ nhộn nhịp hơn khi mọi người chuẩn bị hàng hóa và mua sắm cho ngày lễ.

Một điểm đến không thể bỏ qua khác là rừng tràm Trà Sư, khu bảo tồn và là một trong những địa danh đẹp nhất Việt Nam. Thời điểm lý tưởng để thăm hệ sinh thái này là trong và ngay sau mùa mưa (từ tháng 6 đến tháng 11), khi rừng rực sắc xanh. Ngoài ra, hãy leo núi Sam để ngắm toàn cảnh cánh đồng lúa mênh mông trải dài đến biên giới.

Và đừng quên mua một ít bánh bò nóng làm từ đường thốt nốt, đặc sản địa phương có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu.

Khám phá thiên nhiên Lăng Cô

Giang Phạm, nhà báo phong cách sống, ẩm thực và đồ uống, đang sống tại TP HCM gọi Lăng Cô là "kho báu thiên nhiên".

Vịnh Lăng Cô nhìn từ đỉnh Bạch Mã. Ảnh: Tâm Anh

Lăng Cô, TP Huế nằm giữa cố đô Huế và Đà Nẵng, là "một viên ngọc ẩn". Đây là điểm đến với những làng chài nguyên sơ, vườn quốc gia, bãi biển cát trắng, nước xanh và lòng hiếu khách của người dân.

Nhân viên Laguna Lăng Cô sẽ sắp xếp tour đến làng chài Cảnh Dương. Tại đây, người dân vẫn duy trì nghi thức đánh bắt truyền thống, phơi cá khô. Du khách có thể đi thuyền cùng những người đánh cá để hiểu rõ hơn nghề biển nuôi sống ngôi làng này. Với những ai thích ẩm thực địa phương, đừng bỏ qua hải sản tươi sống ở làng chài Lăng Cô, gần đầm Lập An với tầm nhìn đẹp ra vịnh.

Điểm đến không thể bỏ qua khác là Vườn quốc gia Bạch Mã, với hệ động thực vật phong phú. Đỉnh núi với độ cao 1.450 m mang đến khung cảnh đẹp nhìn ra vịnh Lăng Cô. Du khách có thể trekking khám phá quần thể thiên nhiên này. Trên đường đi có nhiều tàn tích biệt thự và khách sạn thời Pháp thuộc.

Thời gian lý tưởng để đến Lăng Cô là từ tháng 3 đến tháng 7, khi trời nắng đẹp và ít mưa.

Tâm Anh (theo Lonely Planet)