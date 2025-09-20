Lời tự thú bên đường của kẻ sát nhân giấu tội 8 năm

MỹVụ sát hại Jennifer Kyli Molloy bế tắc suốt 8 năm, cho đến khi một người đàn ông vừa khóc vừa tự thú với cảnh sát giao thông trên đường.

Sáng 2/5/2024, hai cảnh sát tuần tra đường bộ dừng lại để kiểm tra tình trạng của một người đàn ông đang ngồi bên đường cao tốc liên bang I-40 với vẻ rầu rĩ.

Người đàn ông tên Joseph Tyler Beck, mặc quần shorts và áo phông hoạt hình, bỗng thú nhận đã siết cổ người phụ nữ trẻ đến chết ở thành phố Edmond bảy năm trước.

Cảnh sát tên Preston Cox còng tay anh ta và đưa đến Edmond để thẩm vấn.

Cảnh sát tuần tra đường bộ ở Oklahoma phát hiện Joseph Tyler Beck ngồi bên đường cao tốc, sau đó anh ta bắt đầu thú tội. Ảnh: Oklahoma Highway Patrol

"Tôi là kẻ giết người", Joseph nói trước camera trong xe tuần tra, vừa nói vừa khóc khi hai cảnh sát bắt đầu hành trình 30 phút từ thành phố Oklahoma đến Edmond. Sĩ quan Cox xoa dịu anh ta.

Vài phút sau, Joseph nói "Tôi đã giết một người". Anh ta tỏ ra ân hận, liên tục hỏi "Tại sao tôi lại chọn làm điều xấu xa? Tại sao tôi lại giết người?" trong tiếng nức nở.

Tại đồn cảnh sát, Joseph tiếp tục thú nhận, nói chuyện với các thám tử hơn ba tiếng đồng hồ. Anh ta cũng viết ra những gì mình đã làm, dẫn đến cáo buộc giết người cấp độ một tại Tòa sơ thẩm hạt Oklahoma.

Joseph bị buộc tội giết Jennifer Kyli Molloy, 19 tuổi, vào ngày 5/10/2016, tại căn hộ của nạn nhân ở Edmond. Khi đó anh ta 20 tuổi.

Cảnh sát xác nhận lời thú tội của Joseph, hiện 29 tuổi, qua bằng chứng ADN từ dưới móng tay, nội y và một chiếc cốc trong căn hộ của nạn nhân. Joseph nhận tội vào tháng 6, lựa chọn để thẩm phán quyết định hình phạt.

Ngày 17/9, thẩm phán Cindy Truong tuyên án tù chung thân không ân xá, nói rằng lo sợ Joseph sẽ lại giết người nếu được thả. Công tố viên không đề nghị án tử hình.

Luật sư bào chữa của Joseph yêu cầu thẩm phán xem xét các vấn đề sức khỏe tâm thần trong hành vi của anh ta, đề nghị mức án từ 40 đến 45 năm tù. Joseph được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực và hoang tưởng.

Thẩm phán yêu cầu Joseph phải điều trị sức khỏe tâm thần trong tù và hứa xem xét lại bản án sau một năm.

Joseph Tyler Beck bị dẫn đến phòng xử án ở hạt Oklahoma ngày 18/9/2025. Ảnh: The Oklahoman

Vụ án của Jennifer bế tắc nhiều năm cho đến khi Joseph thú tội. Anh ta khai rằng gặp nạn nhân lần đầu tiên hồi trung học và từng làm việc chung tại một cửa hàng thức ăn nhanh. Joseph nói bị Jennifer thu hút, muốn quan hệ tình dục với cô.

Vào ngày 5/10/2016, Joseph kể rằng tự đến căn hộ của Jennifer, ban đầu hai người có khoảng thời gian vui vẻ, cùng nghe nhạc, uống rượu và hút cần sa. Nhưng Jennifer từ chối lời gạ gẫm tình dục của anh ta và nói rằng một người đàn ông khác sắp đến, bảo anh ta rời đi nếu không cô sẽ dùng súng điện Taser bắn anh ta.

Joseph khai đã bóp cổ Jennifer đến bất tỉnh vì không muốn cô la hét, sau đó dùng đầu gối đè lên cổ để sát hại hòng ngăn bị tố cáo.

Trong lời khai trên xe cảnh sát, anh ta nói đã cân nhắc việc đi tự thú ngay lập tức, nhưng lại bỏ trốn khỏi bang. Anh ta cũng nói từng nghĩ đến việc tự tử. Luật sư bào chữa cho biết Joseph đã đến đường cao tốc I-40 vào ngày 2/5/2024 để nhảy cầu.

Tại phiên tòa tuyên án, Joseph giữ im lặng, ngay cả sau khi nghe gia đình nạn nhân chia sẻ về việc cuộc sống của họ đã bị hủy hoại như thế nào.

"Hắn không xứng đáng có cơ hội để làm tổn thương bất kỳ ai nữa", bố Jennifer nói với thẩm phán.

Tuệ Anh (theo The Oklahoman)