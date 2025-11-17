Lời trăng trối của chồng với bác sĩ có phải là di chúc hợp pháp?

Chồng tôi bị tai nạn xe, tử vong trên đường cấp cứu, chỉ kịp trăng trối với bác sĩ và điều dưỡng viên rằng để lại toàn bộ tài sản cho vợ.

Tôi ở xa không kịp đến gặp chồng lần cuối. Khi tôi tới viện, anh đã ra đi. Lúc ấy toàn bộ suy nghĩ của tôi chỉ có suy sụp đau buồn, không quan tâm, đến bất cứ gì khác.

Hôm sau, lo xong hậu sự cho anh, tôi được bác sĩ và điều dưỡng viên trực tiếp cấp cứu cho anh khi tai nạn, liên lạc và báo lại lời trăng trối này. Tôi biết ơn anh vì trong lúc cận kề sinh tử vẫn lo nghĩ cho tương lai của tôi khi không còn chồng bên cạnh.

Tài sản của chồng theo tôi được biết, ngoài căn nhà chúng tôi và các con đang sinh sống, còn có một sổ tiết kiệm đứng tên anh và mảnh đất anh mua từ lúc chưa cưới.

Xin hỏi, di nguyện của chồng tôi, nếu muốn được coi là di chúc hợp pháp, cần thỏa mãn điều kiện gì? Tôi xin cảm ơn.

Độc giả Minh Hường

>>Luật sư Phạm Quốc Bảo tư vấn