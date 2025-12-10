Lời thú tội sai lầm sau 17 tiếng bị tra hỏi thao túng tâm lý

MỹThomas Perez Jr. phải chịu 17 giờ thẩm vấn liên tục của cảnh sát sau khi trình báo bố mất tích, dẫn đến lời thú nhận sai sự thật về vụ giết người, trong khi bố anh ta vẫn còn sống.

Khoảng 22h ngày 7/8/2018, ông Perez Sr., 71 tuổi, dắt chó cưng Margo rời nhà đi dạo để kiểm tra hộp thư cuối phố. Vài phút sau, Margo quay lại, nhưng ông Perez không thấy đâu.

Thomas Perez Jr., lúc đó đang sống với bố sau khi ly thân, ban đầu không để ý lắm vì cho rằng bố ghé nhà hàng xóm. Đến chiều hôm sau, khi ông Perez vẫn chưa về nhà, Thomas gọi đến đồn cảnh sát địa phương để hỏi xem có ai nhìn thấy bố mình không.

"Tôi chỉ muốn biết rằng nếu có một ông lão đi bộ trong khu phố hoặc có thể ông ấy bị mất phương hướng... hãy cho tôi biết, đó có thể là bố tôi. Vậy thôi", Thomas nói.

Khi đến tìm hiểu sự việc, hai nhân viên dịch vụ cộng đồng thấy nhà cửa bừa bộn và một số đồ đạc của ông Perez bị chất thành đống. Họ cảm thấy có điều gì đó không ổn vì Thomas trông có vẻ không lo lắng lắm về việc bố mất tích và cứ nói lan man sang những chủ đề khác không liên quan.

Nhận được báo cáo, các sĩ quan của Sở Cảnh sát Fontana (California) đến nói chuyện với Thomas, sau đó yêu cầu về đồn trả lời thêm các câu hỏi.

Thomas Perez Jr. khi đến đồn cảnh sát. Ảnh: Fontana PD

Thomas nhớ lại rằng khi bắt đầu trò chuyện về người bố mất tích, cảnh sát đã nêu những câu hỏi hợp lý và không lập tức nghĩ anh ta là nghi phạm. Thomas giải thích rằng hai bố con dự định bán nhà và đang bận đóng gói đồ đạc.

Khoảng 24 giờ sau khi ông Perez biến mất, cảnh sát xin được lệnh khám xét nhà họ. Tình hình bắt đầu thay đổi sau khi họ phát hiện ví và điện thoại di động của ông Perez tại nhà, cùng những dấu vết giống như máu.

Chó nghiệp vụ do cảnh sát mang đến được cho là đã báo động về mùi thi thể trong phòng ngủ. Từ một người con lo lắng cho bố, giờ Thomas bị cảnh sát coi là nghi phạm.

17 giờ bị "tẩy não"

Các điều tra viên bắt đầu thẩm vấn Thomas vào tối 8/8 đến tận sáng sớm 9/8, khiến anh ta gần như không ngủ hai đêm liên tiếp. Khoảng 5h ngày 9/8, cảnh sát lấy mẫu ADN từ Thomas, ghi chú rằng dù không bị bắt giữ nhưng là nghi phạm chính.

Hai thám tử David Janusz và Kyle Guthrie tiếp tục cuộc thẩm vấn vào sáng hôm đó và lái xe đưa Thomas đi khắp thị trấn trong nhiều giờ. Họ đưa Thomas đến các công trường xây dựng, cho rằng đó là nơi anh ta có thể đã chôn xác bố.

"Cả ngày họ chỉ bắt tôi ra đồng tìm thi thể... Họ đã tẩy não tôi, liên tục hỏi 'Bố đâu rồi, bố đâu rồi, bố đâu rồi'", Thomas nói với các sĩ quan khi trở về đồn.

Khi không đưa Thomas đến những địa điểm có thể giấu xác, hai thám tử lại thẩm vấn trong xe và ám chỉ rằng việc đang dùng thuốc điều trị tâm lý có thể gây ảnh hưởng khiến anh ta giết bố mình.

Thomas yêu cầu được chăm sóc y tế, nhưng các sĩ quan được cho là đã từ chối. Trong suốt quá trình thẩm vấn sau đó, cảnh sát đã nói dối Thomas rằng ông Perez đã chết.

Khi được đưa trở lại phòng thẩm vấn, Thomas yêu cầu được gặp người bạn kiêm đối tác kinh doanh tên Carl Peraza. Cảnh sát cho phép nhưng cố gắng khiến Carl tố cáo bạn mình và buộc Thomas thú tội, theo lời khai của Carl năm 2023.

"Cảnh sát nói điều họ cần tôi làm là cố gắng xác định vị trí chính xác nơi Thomas chôn bố mình và khiến nhận tội", Carl cáo buộc.

Hai thám tử Janusz và Guthrie tiếp tục thẩm vấn Thomas thêm vài tiếng nữa vào chiều 9/8. Họ đe dọa, nói Thomas có thể phải bồi thường cho thành phố tới một triệu USD vì không giúp cảnh sát xác định vị trí bố mình. "Ông ấy mất tích vì anh đã giết ông ấy", Guthrie nói.

Họ cũng khiến Thomas đau khổ bằng cách mang chó cưng Margo của gia đình vào phòng thẩm vấn, nói nó sẽ bị tiêm thuốc an tử vì trở thành chó vô chủ, bảo anh ta nói lời tạm biệt.

"Chuyện đó đã xảy ra. Anh đã giết ông ấy, và ông ấy đã chết", thám tử Guthrie nói với Thomas trong đoạn video ghi lại cuộc thẩm vấn.

"Anh biết mình đã giết ông ấy... Anh không thành thật với chính mình... Làm sao anh có thể ngồi đó và nói rằng không biết chuyện gì đã xảy ra? Con chó của anh đang ngồi đó nhìn anh, nó biết rằng anh đã giết bố mình. Hãy nhìn con chó của anh. Nó biết, bởi vì nó đã bước đi giữa máu", thám tử Guthrie gây sức ép.

Thomas Perez Jr. ôm mặt khóc khi hai thám tử mang chó cưng vào phòng thẩm vấn. Ảnh: LA Times

Thomas vẫn khẳng định không làm hại bố, nhưng anh ta căng thẳng, kiệt sức và thiếu ngủ đến mức bắt đầu giật tóc, xé áo và khóc lóc thảm thiết.

"Tôi không còn nhìn thấy màu sắc nữa. Tôi nhìn thấy mọi người chỉ toàn màu đen và trắng, rồi tôi cảm thấy đau đớn về thể xác, như bị điện giật, cơn đau lan từ đầu đến chân", Thomas kể lại vào năm 2024.

Anh ta cho biết vẫn đang cố gắng chịu đựng nỗi mất mát khi nghe tin bố qua đời, nhưng sụp đổ khi họ nói sẽ giết cả chó cưng.

Sau 17 giờ thẩm vấn và hơn 36 giờ sau khi báo cáo bố mất tích, Thomas nói xin lỗi bố, và cảnh sát coi đây là lời thú tội.

"Con xin lỗi bố. Con không hề biết. Con yêu bố", Thomas nói. Anh ta còn nói với em gái qua điện thoại rằng: "Anh không có ý định cướp bố của em đi. Anh không biết gì cả. Anh vẫn chưa hiểu".

Cảnh sát xác định rằng lời xin lỗi của Thomas cùng với những phản ứng lẫn lộn của anh ta trong vài giờ cuối của cuộc thẩm vấn kết hợp lại thành một lời thú tội. Họ liên tục gặng hỏi chi tiết, nhưng Thomas nôn thốc nôn tháo vào thùng rác và chỉ nói: "Tôi không biết".

Thomas Perez Jr. suy sụp tinh thần sau 17 tiếng bị thẩm vấn. Ảnh: Fontana PD

Sự thật gây sốc

Sau khi bị bỏ lại một mình trong phòng, Thomas cố tự tử bằng dây giày nên được đưa vào khoa tâm thần của bệnh viện, tối muộn 9/8. Anh ta phải ở đó ba ngày trước khi biết được sự thật gây sốc: Bố anh ta vẫn còn sống khỏe mạnh, và cảnh sát đã biết điều này nhiều ngày trước.

Con gái của ông Perez đã gọi điện cho cảnh sát vào đầu buổi tối 9/8, thông báo rằng đã tìm thấy người cha đang chờ chuyến bay tại Sân bay Quốc tế Los Angeles để đến thăm cô ở Oakland, California. Các nhân viên sân bay đã đưa ông Perez đến đồn cảnh sát trình bày vụ việc.

Ông Perez khai đi thăm anh trai rồi ở lại nhà một người bạn nhưng để quên điện thoại ở nhà. Ông không biết gì về cuộc tìm kiếm cho đến khi gọi điện cho con gái. Dù còn sống khỏe mạnh, ông vẫn bị thẩm vấn về mối quan hệ với Thomas xem có từng bị con trai bạo hành hay không.

Suốt vài ngày, ông Perez không được phép gặp con trai, cũng không ai được phép nói với Thomas về việc bố vẫn còn sống. "Họ để tôi sống trong nỗi đau khổ về tinh thần, rồi chặn điện thoại để tôi không thể nhận cuộc gọi. Tôi đã phải chịu đựng như vậy trong ba ngày", Thomas kể.

Khi cuối cùng cũng được kết nối với bố qua điện thoại của y tá, Thomas "ngồi bệt xuống sàn khóc". Anh ta được xuất viện vào cuối ngày hôm đó và đoàn tụ với bố.

"Lúc gặp nhau, Thomas chỉ nhìn chằm chằm vào tôi rồi hỏi 'Bố ơi, có thật là bố không? Họ nói với con rằng bố đã chết'", ông Perez kể lại. Hai cha con ôm nhau khóc.

Khoảng một năm sau sự việc, Thomas đệ đơn kiện chính quyền thành phố Fontana, cáo buộc cảnh sát đã tra tấn tâm lý và cưỡng ép mình thú tội sai. Anh cho biết bị tổn thương, sợ hãi đến mức không dám ra khỏi nhà sau cuộc thẩm vấn năm 2018.

Thẩm phán tòa sơ thẩm cho rằng các thám tử đã tra tấn tâm lý Thomas trái với hiến pháp. Chiến thuật của họ đã dẫn đến sự bối rối và mất phương hướng của Thomas khi đang trong tình trạng thiếu ngủ, suy sụp tinh thần và cần điều trị tâm lý, đến mức anh ta đã thú nhận sai sự thật về việc giết bố và cố tự tử.

5 năm sau, Thomas được thành phố Fontana bồi thường 898.000 USD. Dù đã đạt được thỏa thuận dàn xếp, chính quyền thành phố phủ nhận vi phạm bất kỳ luật nào trong quá trình thẩm vấn Thomas.

Thám tử Guthrie, cũng bị nêu tên trong vụ kiện, đã biện hộ cho cách tra hỏi của mình trong lời khai rằng: "Tôi không nghĩ những gì chúng tôi nói với anh ta sẽ gây ra đau khổ về mặt cảm xúc, bởi có thể thấy rằng anh ta không hề buồn bã. Anh ta thậm chí còn không phản ứng gì khi chúng tôi giả định rằng người bố không còn nữa".

Guthrie gọi cách đặt câu hỏi của họ là "mưu mẹo" và không tin rằng đó là "lý do Thomas thừa nhận đã giết bố".

Về phía Thomas, anh nói "sốc" khi nghe cảnh sát thông báo bố đã chết và muốn dừng cuộc thẩm vấn căng thẳng vì "quá đau đớn". Tuy nhiên, Thomas cũng làm rõ về "lời thú tội", khẳng định không nói: "Tôi đã giết bố".

Tuệ Anh (theo People, CNN, Orange County Register)