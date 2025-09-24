Lợi thế vị trí, tiện ích của Diamond Sky

TP HCMDiamond Sky nằm tại cửa ngõ phía Đông TP HCM, kết nối nhanh với trục quốc lộ 13 cùng hệ tiện ích nội khu hoàn thiện, phù hợp để ở lẫn đầu tư.

Dự án Diamond Sky tọa lạc tại trung tâm Van Phuc City - khu đô thị 198 ha ven sông Sài Gòn. Vị trí này giúp cư dân dễ dàng tiếp cận các không gian sinh hoạt cộng đồng, mua sắm, trường học và cơ sở y tế ngay trong nội khu.

Tổ hợp căn hộ cao cấp & Trung tâm thương mại Diamond Sky. Ảnh: VPG

Điểm nổi bật của dự án là khả năng kết nối. Diamond Sky nằm trong khu đô thị có mặt tiền quốc lộ 13 - trục đường đang được mở rộng lên 60 m với 10 làn xe. Nhờ đó, cư dân có thể di chuyển nhanh đến các phường trung tâm TP HCM và đô thị vệ tinh.

Bên cạnh đó, tuyến metro số 3B (đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư) dự kiến có ga tại cửa ngõ Van Phuc City, tạo thêm lựa chọn giao thông công cộng cho cư dân, đồng thời nâng cao khả năng kết nối khu vực và góp phần gia tăng giá trị bất động sản tại nơi đây.

Diamond Sky nằm tại trung tâm Van Phuc City. Ảnh: VPG

Không gian sống của Diamond Sky hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm sự tiện nghi và đẳng cấp. Cư dân dự án được thừa hưởng hệ thống tiện ích của khu đô thị Van Phuc City, bao gồm công viên ven sông dài 3,4 km, quảng trường nhạc nước Diamond Sky, phố đi bộ châu Âu, bến du thuyền và các tuyến phố thương mại. Khu đô thị cũng quy hoạch các công trình phúc lợi như trường học, bệnh viện quốc tế như Emasi, Hugo House...

Dự án tích hợp trung tâm thương mại ở khối đế. Ảnh: VPG

Theo đơn vị phát triển, dự án sở hữu địa thế phong thủy khi nằm gần trung tâm đô thị và tiếp cận sông Sài Gòn ở nhiều hướng, góp phần tạo không gian thoáng mát, trong lành cùng tầm nhìn rộng mở.

"Yếu tố cảnh quan mặt nước cùng mảng xanh chiếm đến 60% khu đô thị sẽ giúp cải thiện khí hậu, nâng chất lượng sinh hoạt, sức khỏe và đời sống tinh thần của cư dân về lâu dài", đại diện Van Phuc Group chia sẻ.

Không gian sống sang trọng tại Diamond Sky. Ảnh: VPG

Nhiều chuyên gia cho biết, trong bối cảnh quỹ đất nội đô khan hiếm, các dự án nằm trên trục hạ tầng lớn thường có lợi thế về thanh khoản và tiềm năng tăng giá. Với vị trí, khả năng kết nối và mức độ hoàn thiện tiện ích, Diamond Sky được kỳ vọng phù hợp cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư lâu dài.

Song Anh