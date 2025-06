Lợi thế vị trí, pháp lý của nhà phố Sei Harmony

TP HCMSei Harmony đáp ứng nhu cầu đầu tư, an cư với pháp lý sở hữu lâu dài, vị trí trung tâm quận Tân Bình cùng hệ tiện ích đồng bộ.

Báo cáo mới đây của Savills Việt Nam cho thấy, quý IV/2024, giá nhà liền thổ (biệt thự, nhà phố liền kề) tại TP HCM ghi nhận mức trung bình 330 triệu đồng mỗi m2, tăng 20% so với quý trước. So với năm 2020, giá sơ cấp nhà liền thổ của thành phố tăng gấp ba lần và tăng gấp đôi ở thị trường thứ cấp.

Nghiên cứu từ Cushman & Wakefield cũng chỉ ra rằng, phân khúc nhà thấp tầng của TP HCM tăng 41% so với cùng kỳ 2023 và xác lập mức cao nhất ghi nhận trong một thập niên qua.

Theo đại diện đơn vị phát triển bất động sản Tokyo AA, khi tốc độ đô thị hóa tăng cao, quỹ đất dành cho nhà phố tại các khu vực trung tâm dần thu hẹp, nguồn cung sản phẩm liền thổ tại TP HCM và các đô thị vệ tinh phía Nam khan hiếm, thúc đẩy giá trị bất động sản tăng đáng kể.

Không giống như nhà phố riêng lẻ, nhà phố trong khu dân cư hưởng lợi từ hệ thống tiện ích đồng bộ như công viên, trường học, khu thương mại và hạ tầng giao thông hiện đại. Ra mắt hồi đầu năm, khu dân cư Sei Harmony mang đến số lượng sản phẩm nhà phố giới hạn cùng vị trí trung tâm đô thị thông minh quận Bình Tân, ngay mặt tiền đường Lê Tấn Bê và liền kề Đại lộ huyết mạch Võ Văn Kiệt. Khu dân cư này còn hưởng lợi từ loạt dự án giao thông trọng điểm lân cận.

Phối cảnh khu dân cư Sei Harmony. Ảnh: Tokyo AA

Thiết kế nhà phố Sei Harmony hướng đến sự hiện đại, tối ưu công năng sử dụng, kết hợp không gian xanh. Kiến trúc sư đề cao yếu tố tối giản, hài hòa giữa nét truyền thống và hiện đại, ưu tiên khả năng đón nắng gió và ánh sáng tự nhiên, giúp ngôi nhà gần gũi với thiên nhiên, từ đó tạo ra không gian sống chất lượng cho cư dân.

Chuỗi tiện ích mang phong cách Nhật Bản cũng là điểm nhấn của khu dân cư Sei Harmony như khu vườn thiền tịnh, đường hoa anh đào, đồi cỏ hồng, lầu thưởng trà và khu vui chơi Sasuke, sân trượt patin, khu BBQ, khu thể thao ngoài trời, công viên quảng trường... Ngoài ra, các tiện ích như trường học, bệnh viện, siêu thị, khu vui chơi giải trí... cũng đáp ứng nhu cầu an cư. Bên cạnh đó, hệ thống an ninh khép kín, mang đến trải nghiệm sống an toàn và yên tĩnh giữa lòng thành phố.

Phối cảnh quy hoạch hạ tầng giao thông tại khu dân cư. Ảnh: Tokyo AA

Các căn nhà phố sẽ được bàn giao hoàn thiện, với giá từ 6,8 tỷ đồng kèm chính sách thanh toán linh hoạt và ưu đãi lên đến 18 tháng. Theo đó, ngân hàng BIDV hỗ trợ vay đến 60% trong vòng 40 năm. Khách hàng chỉ cần thanh toán 40% giá trị căn nhà là có thể sở hữu.

Sei Harmony cũng là điểm sáng đầu tư khi nằm ở khu vực có tốc độ đô thị hóa, hạ tầng giao thông đồng bộ - những động lực thúc đẩy giá trị bất động sản trong tương lai.

Song Anh