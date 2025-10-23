Lợi thế vị trí, hạ tầng của Vinhomes Green Paradise

TP HCMVinhomes Green Paradise tại Cần Giờ định hướng là đô thị sinh thái thông minh, tận dụng lợi thế rừng - biển của khu dự trữ sinh quyển rộng lớn cùng hạ tầng đồng bộ.

Cần Giờ - "lá phổi xanh" cách trung tâm TP HCM khoảng 50 km với địa thế phía trước biển, sau lưng là khu dự trữ sinh quyển thế giới rộng 75.000 ha. Vị trí này giúp nơi đây có lợi thế phát triển mô hình đô thị bền vững.

Trong chiến lược phát triển không gian đô thị hướng biển, thành phố xác định Cần Giờ là trục đô thị sinh thái phía Đông Nam, đồng thời là trung tâm kinh tế - du lịch - logistics biển. Nơi này được kỳ vọng tạo thế cân bằng sinh thái, bên cạnh các cực phát triển công nghiệp - tài chính khác.

Hạ tầng kết nối của khu vực cũng được chú trọng đầu tư. Trong tương lai, cư dân có thể di chuyển từ Cần Giờ đến trung tâm TP HCM trong khoảng 12 phút nhờ tuyến đường sắt tốc độ cao. Hệ thống đường bộ và đường thủy hiện đại cũng sẽ kết nối trực tiếp đến cảng biển quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Hướng đến mô hình đô thị xanh, thông minh, sinh thái và tái sinh, Vinhomes Green Paradise do Vinhomes phát triển tại Cần Giờ có quy mô 2.870 ha, được tư vấn bởi Boston Consulting Group. Đơn vị phát triển cho biết, dự án tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, tối ưu năng lượng, nước và hướng đến việc sử dụng năng lượng tái tạo từ hệ thống điện gió ngoài khơi cách bờ 20 km.

Toàn bộ phương tiện di chuyển dự kiến đều là phương tiện xanh; chất thải được xử lý tái chế và tuần hoàn nước; hệ thống quản lý vận hành thông minh bằng AI - IoT - Big Data.

Hai sân golf tại Vinhomes Green Paradise do Tiger Wood và Robert Trent Jones thiết kế. Ảnh: Vingroup

Hệ thống tiện ích nổi bật gồm nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) quy mô 7 ha; hai sân golf 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế giữa rừng sinh thái nhiệt đới; VinWonders Cần Giờ - quần thể giải trí đa công viên theo mô hình "multi-park resort"; biển hồ nhân tạo Paradise Lagoon hơn 800 ha... Chủ đầu tư cho biết sẽ theo đuổi nguyên tắc tôn trọng hệ sinh thái bản địa, tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, chú trọng bảo tồn và tái sinh các hệ động thực vật.

Dự án dành một phần để phát triển Vin New Horizon - mô hình dành cho cộng đồng người cao tuổi theo tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần.

Cần Giờ sở hữu nhiều lợi thế khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, kết nối trung tâm, cảng biển, sân bay. Ảnh: Vingroup

Về kết nối, Cần Giờ - nơi dự án tọa lạc đang được nghiên cứu, đầu tư nhiều công trình hạ tầng then chốt nhằm tăng năng lực liên thông đường bộ - đường thủy với trung tâm TP HCM, hệ thống cảng biển và các tỉnh lân cận. Khi các hạ tầng này hoàn thiện, trục liên kết khu Đông - Nam được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy du lịch, dịch vụ và logistics biển.

Với các yếu tố trên, Vinhomes Green Paradise hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên môi trường sống trong lành, dịch vụ đồng bộ và kết nối vùng thuận lợi. Với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, dự án có thể hưởng lợi về khả năng tiếp cận, gia tăng công năng ở, nghỉ dưỡng, giải trí và mở rộng thị trường du lịch ngắn ngày của TP HCM.

Chủ đầu tư cũng kỳ vọng, giá trị bất động sản của dự án sẽ tăng trưởng 20-40%, tương tự các đô thị ESG trên thế giới như Costa Smeralda (Italy), Hammarby Sjöstad (Thụy Điển), Civita (Mỹ), King’s Cross (Anh), Palm Jumeirah (Dubai) hay Sentosa (Singapore).

Song Anh