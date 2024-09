Lợi thế vị trí của nhà phố quảng trường Central Plaza

Nhà phố quảng trường Central Plaza nằm tại trung tâm đại đô thị Eco Central Park, giáp đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, quy hoạch đường cong tạo thuận tiện kết nối, giao thương.

Theo giới chuyên gia, mô hình quảng trường và những khu phố thương mại ở các thành phố lớn thường trở thành tâm điểm hút khách. Một số ví dụ điển hình như quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở khu vực Hồ Gươm, kết nối với khu phố cổ hay quảng trường Nguyễn Huệ thường là nơi tụ hội đông đảo người dân, du khách vào các dịp đặc biệt.

Khu nhà phố quảng trường Central Plaza. Ảnh: Ecopark

Nắm bắt nhu cầu, nhà sáng lập Ecopark cho ra mắt phân khu nhà phố quảng trường Central Plaza tại Nghệ An. Được xây trên diện tích đất gần 8 ha, Central Plaza tiềm năng trở thành nơi đông vui, nhộn nhịp, sầm uất nhất Eco Central Park.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, quảng trường thường xuyên diễn ra những sự kiện giải trí, lễ hội âm nhạc quy tụ hàng nghìn người. Liền kề là phố mua sắm với chuỗi dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu của cư dân và khách vãng lai.

Central Plaza một mặt giáp đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, thuận tiện kết nối trung tâm thành phố Vinh chỉ 8 phút lái xe. Đây cũng là tuyến giao thông quan trọng dẫn đến trung tâm thành phố Vinh với đường ven đê sông Lam, kết nối khu du lịch biển Cửa Lò và cầu Cửa Hội nối qua tỉnh Hà Tĩnh.

Bốn mặt còn lại của Central Plaza giáp đại lộ ánh sáng và đường vịnh đảo rộng 24,5 m. Các tuyến đường nội khu rộng 14 m, thông nhau hình bàn cờ, tạo điều kiện để cư dân di chuyển dễ dàng.

Chủ đầu tư chú trọng đưa thiên nhiên, hoa vào thiết kế. Ảnh: Ecopark

Theo các chuyên gia bất động sản, vị trí là tiêu chí thường được giới đầu tư ưu tiên. Càng ở nơi thuận tiện giao thông, có hệ thống mạng lưới tiện ích, dịch vụ lớn, sản phẩm bất động sản càng được đề cao bởi tính thanh khoản và giá trị tăng theo.

Với 12 năm kinh nghiệm trên thị trường bất động sản Nghệ An, nhà đầu tư Nguyễn Văn Hưng cho biết, phân khu Central Plaza nhộn nhịp nhờ vị trí "trái tim" tại khu đô thị 200 ha. Mọi cung đường tại Eco Central Park đều dẫn tới những căn nhà phố quảng trường, mở ra tiềm năng kinh doanh cho gia chủ.

Một góc của nhà phố thương mại Central Plaza. Ảnh: Ecopark

Từ khi đưa công viên vào hoạt động, Eco Central Park trở thành trung tâm tổ chức của nhiều sự kiện lớn, mới nhất là sự kiện Sao Mai xứ Nghệ- thu hút những giọng ca âm nhạc Nghệ An tham gia.

Central Plaza nằm giữa hai tòa tháp cao tầng Central Park Residences và Seaview Residences, với tổng số cư dân dự kiến khoảng 5.000 người. Hai tòa tháp cũng dự kiến là nơi có mật độ dân cư cao nhất của Eco Central Park.

Ecopark còn tăng sức hút thương mại cho Central Plaza nhờ thiết kế các tuyến đường cong gấp khúc. Những đường cong này mang đậm ngôn ngữ kiến trúc Ecopark, đưa thiên nhiên vào từng góc phố, ban công tạo thuận lợi cho việc mua sắm, tiêu dùng. "Những tuyến đường gấp khúc này tạo sự mới mẻ, trải nghiệm thú vị hơn so với việc chỉ đi đường dài trên một đường thẳng", đại diện đơn vị thiết kế của nhà sáng lập Ecopark nói.

Central Plaza nằm giữa hai tòa tháp cao tầng, hòa hợp giữa thiên nhiên tại khu đô thị Eco Central Park. Ảnh: Ecopark

Bên cạnh đó, Central Plaza cũng nằm trên đường về nhà của người dân biệt thự đảo Central Island - nơi cư dân có nhu cầu, điều kiện cao về tiêu dùng. Điều này thúc đẩy nhu cầu mua sắm trên tuyến phố.

Ngoài ra, Central Plaza có cơ hội mở rộng tiềm năng kinh doanh nhờ hàng triệu khách du lịch mỗi năm. Theo thống kê UBND tỉnh Nghệ An, trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh ước đạt 8,43 triệu lượt du khách, tăng 15% so với cùng kỳ. Trong đó khách lưu trú đạt 5,32 triệu lượt, tăng 14%; khách quốc tế đạt 84.200 lượt, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 26.244 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch là 10.217 tỷ đồng.

Thái Anh