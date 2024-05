Lợi thế vị trí của dự án Sycamore

Sycamore nằm trên trục đường thuận tiện kết nối nhiều khu vực, đồng thời có mảng xanh rộng lớn khi đặt sát công viên trung tâm thành phố mới Bình Dương.

Sycamore là dự án nhà ở quy mô lớn đầu tiên của CapitaLand Development (CLD) tại thành phố mới Bình Dương. Dự án sở hữu vị trí mặt tiền đường Hùng Vương - một trong những tuyến đường lớn, huyết mạch ở khu vực trung tâm thành phố. Từ vị trí này, cư dân có thể kết nối trong vài phút lái xe đến trung tâm hành chính, nhiều cơ sở giáo dục như Trường Quốc tế Singapore, Trường Quốc tế Việt Hoa. Gần đó là hàng loạt tiện ích khác như trung tâm văn hóa giải trí, Aeon Mall, khu ẩm thực Hiraki hay khu phức hợp WTC Gateway,...

Điểm tạo nên lợi thế của Sycamore còn đến từ vị trí ngay sát công viên trung tâm thành phố rộng 700.000 m2. Hiện tại, đây là dự án duy nhất nằm giáp công viên này. Mảng xanh rộng lớn giúp điều hòa khí hậu, vừa là nơi giúp cư dân thư giãn, tận hưởng cuộc sống.

Sycamore nằm sát công viên trung tâm thành phố mới. Ảnh: CLD

Nằm ở trung tâm thành phố mới nên dự án cũng thừa hưởng những lợi thế khi đô thị ngày càng phát triển và các hạ tầng giao thông, tiện ích hoàn thiện hơn. Thành phố Mới Bình Dương là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và tài chính của Bình Dương, cửa ngõ kết nối với các đô thị khác trong tỉnh và với khu vực lân cận. Thành phố phát triển theo mô hình TOD (Transport Oriented Development) – đô thị tích hợp đầu mối giao thông công cộng. Khu vực này sẽ là nơi giao thoa của nhiều tuyến giao thông huyết mạch trong tương lai như Vành đai 3 TP HCM, cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Thành phố mới cũng được quy hoạch bài bản thành nhiều phân khu như trung tâm hành chính, khu văn phòng cho thuê, nhà hàng, khách sạn cao cấp, khu trung tâm hội nghị, các khu vực công cộng như quảng trường, công viên,... Đại diện CLD cho biết những yếu tố trên giúp Sycamore trở thành nơi đáng sống, tăng lợi thế để đón làn sóng cư dân, dần hình thành cộng đồng năng động, văn minh.

Phân khu thấp tầng mới ra mắt tại Sycamore. Ảnh: CLD

Với tổng diện tích 18,9 ha, dự án nhà ở quy mô lớn đầu tiên của CLD dự kiến có hơn 3.500 căn hộ và nhà ở sở hữu lâu dài được xây dựng tại các dự án thấp tầng, trung tầng và cao tầng, mang đến không gian sống cho khoảng 13.000 cư dân.

Hướng đến lối thiết kế cao cấp theo phong cách nghỉ dưỡng, đại diện dự án cho biết, Sycamore gồm bảy phân khu có lối vào riêng. Hai phân khu gồm những tổ hợp nhà liền kề, nhà song lập và biệt thự rộng với câu lạc bộ và sân vườn riêng. Bốn phân khu gồm các tòa tháp 24 tầng dành cho những cư dân yêu thích tận hưởng không gian cao tầng, đi cùng với các tiện ích ăn uống và các cửa hàng bán lẻ như cửa hàng tiện lợi, quán cà phê, nhà hàng và spa. Phân khu thứ bảy sẽ được thiết kế dưới dạng chung cư 10 tầng.

Phối cảnh khu nhà phố liền kề. Ảnh: CLD

Mới đây, Sycamore ra mắt phân khu thấp tầng khép kín đầu tiên mang tên The Orchard hướng đến lối sống xanh. The Orchard mang tới cho cư dân cơ hội trải nghiệm hệ tiện ích đa dạng như vườn cảm quan Sensory Gardens với hệ thực vật đan xen giữa các dãy nhà; đảo cảnh quan The Pier; khu vui chơi The Island.

Hoài Phương