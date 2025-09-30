Lợi thế vị trí của căn hộ cao cấp Diamond Sky

TP HCMDiamond Sky tọa lạc ngay trung tâm khu đô thị Vạn Phúc, thừa hưởng lợi thế kết nối nhờ vị trí gần quốc lộ 13 và không gian sống ven sông Sài Gòn.

Từ Diamond Sky, cư dân kết nối thuận tiện với trung tâm TP HCM thông qua quốc lộ 13 mở rộng, đại lộ Phạm Văn Đồng và tuyến metro số 3B trong tương lai. Dự án kỳ vọng bổ sung nguồn cung căn hộ hạng sang tại phía Đông TP HCM.

Diamond Sky cũng sở hữu vị trí đắc địa khi phía trước là công viên ven sông Sài Gòn dài 3,4 km, liền kề hồ Đại Nhật rộng 16 ha, mở ra tầm nhìn khoáng đạt. Theo quy hoạch, các không gian công cộng này thuộc tuyến cảnh quan xanh liên hoàn, góp phần điều hòa khí hậu và hình thành các "lá phổi xanh" cho khu vực. Đối với nhà đầu tư, điều này cũng được xem là một yếu tố giúp gia tăng giá trị bất động sản.

Căn hộ cao cấp tích hợp trung tâm thương mại tại khối đế. Ảnh: VPG

Thiết kế công trình lấy cảm hứng từ viên kim cương nổi bật với mảng kính lớn, tỷ lệ hình khối và ngôn ngữ ánh sáng. Dự án được phát triển trên quỹ đất 2 ha gồm 2 tòa tháp, cung cấp 296 căn hộ và 7 căn shophouse.

Các căn hộ có diện tích từ 64 m2 đến hơn 350 m2, tổ chức không gian mở để đón gió sông và ánh sáng tự nhiên. Mỗi căn hộ được thiết kế để tối ưu hóa tầm nhìn, biến cảnh quan thiên nhiên thành phần mở rộng của không gian sống. Bên cạnh đó, đơn vị phát triển tích hợp nội thất được lựa chọn từ các thương hiệu quốc tế; cách bài trí ưu tiên công năng và thẩm mỹ, hướng tới nhóm khách hàng ưa chuộng sự chỉn chu trong từng chi tiết.

Nội thất căn hộ Diamond Sky đến từ các thương hiệu nổi tiếng quốc tế. Ảnh: VPG

Hệ tiện ích nội khu được bố trí theo mô hình resort cao cấp, gồm hồ bơi vô cực hướng sông, khu lounge và sky bar, phòng gym - spa - yoga tiêu chuẩn quốc tế, vườn cảnh quan. Ở khối đế, trung tâm thương mại quy mô 30.000 m2 dự kiến bổ sung dịch vụ mua sắm, giải trí cho cư dân và khu vực lân cận, góp phần tăng nhịp sống đô thị tại cửa ngõ phía Đông thành phố.

Theo đơn vị phát triển dự án Van Phuc Group, điểm khác biệt của Diamond Sky là mật độ xây dựng chỉ 40%, thấp hơn so với mặt bằng các dự án cao tầng cùng phân khúc. Việc hạn chế số lượng sản phẩm giúp tối ưu không gian chung, tăng độ riêng tư và sự giới hạn cho các căn hộ.

Trung tâm thương mại Diamond Sky 30.000m2 bên dưới 3 tầng khối đế. Ảnh: VPG

Dự án khởi công từ tháng 8, dự kiến bàn giao vào năm 2028.

Van Phuc City là một trong những đô thị ven sông lớn nhất TP HCM. Nơi đây được quy hoạch thành hệ sinh thái đa chức năng gồm công viên, hồ cảnh quan 16 ha, bến du thuyền, trường học, bệnh viện quốc tế với quy mô lên đến 198ha. Trong đó, hơn 60% diện tích được dành cho mặt nước và mảng xanh. Hiện, cộng đồng cư dân tại đây lên tới 10.000 người cùng hơn 3.000 doanh nghiệp đang hoạt động.

Song Anh