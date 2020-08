Lợi thế về giá của căn hộ Bcons Bee

Căn hộ Bcons Bee giá từ 1,25 tỷ đồng một căn hai phòng ngủ, thừa hưởng tiện ích trung tâm Dĩ An, kề cận khu Đông Sài Gòn sầm uất.

Các dòng sản phẩm căn hộ phân khúc trung bình khá thương hiệu Bcons đều hướng đến phục vụ nhu cầu an cư của đại đa số người mua trên thị trường hiện nay. Thấu hiểu nhu cầu sở hữu ngôi nhà ước, các căn hộ Bcons Bee, Bcons Garden hay Bcons Green View đều cung cấp căn hộ giá vừa tầm, phù hợp người đang sống, làm việc tại Dĩ An, Bình Dương nói chung hoặc khu Đông Sài Gòn.

Phối cảnh dự án Bcons Green View (Dĩ An, Bình Dương).

Mức giá phù hợp số đông

Giá là yếu tố cơ bản khi người mua nhà xem xét lựa chọn sản phẩm, bên cạnh vị trí, diện tích, tiện ích, đơn vị đầu tư và phát triển... So với thị trường TP HCM, hiện mặt bằng giá căn hộ tại Dĩ An (Bình Dương) vẫn còn tương đối "mềm". Nhờ hạ tầng xã hội và giao thông kết nối liền mạch, Dĩ An còn có nhiều lợi thế thu hút người đến an cư và cả các nhà đầu tư.

Hiện tại, Bcons Bee là một trong những dự án có giá tốt nhất thị trường Dĩ An hiện nay. Đây là một trong những dự án thuộc dòng sản phẩm trung bình khá thuộc thương hiệu Bcons, bên cạnh Bcons Garden, Bcons Green View vốn cũng có mức giá hợp lý.

Ngoài ra các dự án Bcons còn có ưu thế về vị trí, tiện ích và không gian sống khi tọa lạc ngay trung tâm hành chính và thương mại phát triển sầm uất của thành phố Dĩ An.

Phối cảnh dự án Bcons Bee. Thông tin dự án liên hệ Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Sao Việt. Hotline: 0905935935.

Hưởng lợi từ đề án thành phố phía Đông

Đề án thành lập thành phố phía Đông bao gồm Thủ Đức, quận 2, quận 9 trực thuộc TP HCM đang tạo cú hích cho thị trường bất động sản. Các dự án bất động sản triển khai trong giai đoạn này được cho là hưởng lợi lớn nhờ vẫn còn giữ mức giá tốt trong khi sắp đón tiềm năng tăng trưởng mạnh trong tương lai.

Xét về yếu tố kết nối, Dĩ An hiện được xem đô thị vệ tinh của TP HCM. Việc Bình Dương thành lập hai thành phố trực thuộc tỉnh là Dĩ An và Thuận An đã khẳng định rõ tầm quan trọng của các khu vực này trong chiến lược thiết lập hệ thống đô thị vệ tinh đáp ứng cho nhu cầu mở rộng đô thị của TP HCM và tăng tính liên kết vùng.

Tốc độ đô thị hóa của Dĩ An trong ba năm trở lại đây tăng nhanh chóng. Giao thông được đầu tư kết nối liền mạch với TP HCM, Đồng Nai. Thành phố Dĩ An đóng vai trò cửa ngõ của Bình Dương với các địa phương lân cận. Từ đó, mật độ dân cư cũng đông đúc hơn với lượng chuyên gia, người lao động đến sinh sông và làm việc, tạo cộng đồng sôi động.

Không gian xanh hiện đại tại Bcons Bee.

Vị trí đắt giá

Nằm ngay khu dân cư hiện hữu và đã phát triển sôi động của thành phố Dĩ An, các dự án Bcons đầu tư và phát triển đáp ứng tốt nhu cầu an cư, đầu tư và phù hợp khả năng của số đông người mua.

Bcons Bee cung cấp 289 căn hộ đa dạng diện tích từ 33,48-68,73 m2, tọa lạc tại khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, ngay mặt tiền đường D1 có lộ giới hiện hữu là 12 m, quy hoạch mở rộng 7 m.

Trong khi đó, 1.815 căn hộ Bcons Garden được xây dựng trên khuôn viên đất rộng đến 1,6 ha, ngay trung tâm hành chính Dĩ An. Các căn hộ được thiết kế diện tích đa dạng 2-3 phòng ngủ. Còn 916 căn hộ Bcons Green View đều là căn hộ hai phòng ngủ, vị trí đối diện trung tâm thương mại BigC Dĩ An, trên Quốc lộ 1K, thông với đường Phạm Văn Đồng (Thủ Đức, TP HCM).

Cả ba dự án Bcons Bee, Bcons Garden và Bcons Green View đều sở hữu ưu điểm về kết nối giao thông. Cư dân chỉ mất vài phút di chuyển qua hướng Quốc lộ 1K hoặc đường Độc Lập là để đến quận Thủ Đức, quận 9.

Với vị trí thuận tiện, giá cả hợp lý, diện tích căn hộ đáp ứng nhu cần sở hữu chốn an cư cho số đông, Bcons đang là lựa chọn sáng giá, nhất là cho giới trẻ, những người đang mong mỏi ngôi nhà mơ ước đầu tiên.

Minh Anh