Lợi thế từ vị trí của The Larita Long An

The Larita có nhiều lợi thế phát triển nhờ vị trí nằm sát nút giao Mỹ Yên, được ví như "cửa ngõ" kết nối Long An với TP HCM và các tỉnh thành khu vực Đông Nam Bộ.

Mỹ Yên là nút giao lớn tại tỉnh Long An, kết nối 3 trục giao thông lớn bao gồm cao tốc TP HCM – Trung Lương, Bến Lức – Long Thành và vành đai 3. Vị trí này được ví như "cửa ngõ" kết nối Long An với TP HCM và các tỉnh thành khu vực Đông Nam Bộ, hứa hẹn mang đến tiềm năng phát triển cho thị trường bất động sản Long An. Hiện tiến độ các tuyến đường này đều đang được đẩy nhanh. Cụ thể:

Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành với chiều dài cả tuyến 57,8 km, riêng đoạn phía Tây dài hơn 21 km được chủ đầu tư đặt mục tiêu sẽ hoàn thành trong năm 2024. Được xem là dự án hạ tầng trọng điểm, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sau khi hoàn thiện sẽ tiết kiệm thời gian di chuyển từ Long An đến Đồng Nai và các tỉnh khu Đông Nam Bộ ít nhất 45 phút.

Dự án đường Vành đai 3 TP HCM dài hơn 76 km, nối liền TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Trong đó, đoạn qua Long An dài hơn 6,8 km, gồm 2 dự án thành phần với 3 gói thầu, tổng mức đầu tư hơn 4.100 tỷ đồng, khởi công vào tháng 6/2023.

Cùng với tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành đang hoàn thiện và kết nối đường Vành đai 3, giảm thiểu tình trạng "nút thắt cổ chai" từ khu vực phía Đông TP HCM sang Long An và 13 tỉnh thành miền Tây.

Sự xuất hiện của các tuyến đường mới cũng góp phần làm giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 và rút ngắn thời gian đi từ Long An đến TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhờ đó, thời gian đi lại, chi phí logistics, cũng sẽ được cắt giảm.

Nếu như trước đây do hạn chế về hạ tầng và kết nối, các đô thị ven TP HCM ít được quan tâm, đầu tư. Nhờ các tuyến đường được mở rộng, Long An trở thành điểm đến mới, nhờ quỹ đất rộng lớn và các tiềm năng về phát triển kinh tế.

Một trong những dự án bất động sản được hưởng lợi từ vị trí nằm kề nút giao Mỹ Yên là The Larita, được phát triển theo hướng "Multihome" - vừa có thể ở, vừa nghỉ dưỡng và đầu tư kinh doanh.

Phối cảnh tổng thể dự án The Larita. Ảnh: Công ty Xuân Thảo

Cạnh bên lợi thế về vị trí khi tọa lạc tại mặt tiền đường Hoàng Phan Thái, Hương Lộ 10, Bến Lức, những ưu thế giúp The Larita thu hút khách hàng là hệ thống tiện ích hoàn thiện cũng như cảnh quan thiên nhiên trong lành, kiến tạo nên một không gian sống chất lượng.

Đầu tiên có thể kể đến chuỗi tiện ích nội khu đậm chất nghỉ dưỡng với công viên cây xanh, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, BBQ ngoài trời.. Hệ cảnh quan được bố trí dàn đều trong khuôn viên rộng 3,8 ha, tất cả nhằm kiến tạo cuộc sống chất lượng cho cư dân, biến tổ ấm thành nơi nghỉ dưỡng mỗi ngày để gia chủ có thể cân bằng và phục hồi năng lượng.

Phối cảnh tiện ích ngoại khu của The Larita. Ảnh: Công ty Xuân Thảo

Cùng với không gian sống xanh phong cách Singapore được chủ đầu tư Xuân Thảo quan tâm phát triển, 199 căn T-House và E-house tại dự án được trang bị công nghệ Smart Home - Smart Living hiện đại, đảm bảo cho cư dân tương lai The Larita sẽ có cuộc sống thông minh, tiện nghi.

Mới đây, chủ đầu tư The Larita vừa tung ra loạt chính sách và chiết khấu đến với khách hàng mong muốn sở hữu.

Đầu tiên là chiết khấu 10% dành cho khách hàng thanh toán sớm 95%, miễn phí quản lý 5 năm đối với khách hàng mua để kinh doanh dịch vụ và 12 tháng đối với cư dân mua để ở, kèm theo chính sách miễn học phí 1 năm đầu tiên dành cho con em cư dân khi học tại trường mầm non quốc tế ngay nội khu.

Yên Chi