Lợi thế từ vị trí của nhà phố An Phát Residence

Bình DươngVới vị trí nằm ở khu vực trung tâm sầm uất của thành phố Dĩ An, từ An Phát Residence, cư dân còn có thể dễ dàng kết nối tới TP HCM và các tỉnh lân cận.

Khu nhà phố An Phát Residence nằm trên đường Bùi Thị Xuân (phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, Bình Dương), cách ngã tư Chiêu Liêu khoảng 600m.

Đây là vị trí thuận tiện cho việc di chuyển, kết nối với các trung tâm kinh tế trong khu vực như TP HCM, Biên Hòa, Thuận An, Thủ Dầu Một... Ngoài ra, Dĩ An cũng là cửa ngõ quan trọng kết nối TP HCM với Tây Nguyên.

Vị trí dự án cũng chính là yếu tố giúp nâng tầm giá trị khu nhà phố An Phát Residence. Sự xuất hiện của một khu nhà phố nằm giữa lòng trung tâm Dĩ An đã giành được sự quan tâm của nhà đầu tư. Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án đã đầy đủ pháp lý, có giá trị lâu dài, cùng những tiềm năng gắn liền với sự phát triển trong tương lại của thành phố trẻ, năng động này.

Cổng chào nhà phố An Phát Residence mặt tiền đường Bùi Thị Xuân. Ảnh: Land Vạn Phú

Hệ thống hạ tầng kết nối quanh An Phát Residence cũng đã hoàn thiện, có thể đi vào Quốc lộ 1K, Xa lộ Hà Nội để đến bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) và Khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM, khu vực công nghệ cao TP HCM, Khu du lịch Suối Tiên, Bệnh viện Ung bướu TP HCM (cơ sở 2)...

Xung quanh dự án cũng đã đầy đủ các tiện ích ngoại khu như sát bên chợ Tân Bình, hệ thống cơ sở hạ tầng, mua sắm, giải trí, hành chính, giáo dục, y tế... của phường Tân Bình.

Bao quanh dự án là khu dân, đầy đủ tiện ích. Ảnh: Land Vạn Phú

Với quy mô 5.957m2, An Phát Residence gồm hai dãy nhà phố với 51 căn liền kề có diện tích từ 60 đến 90m2. Các căn nhà phố ở đây được xây dựng theo phong cách kiến trúc châu Âu tân cổ điển, với ba tầng.

An Phát Residence thiết kế kiến trúc Châu Âu Tân cổ điển. Ảnh: Land Vạn Phú

Dự án nhà phố An Phát Residence do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Địa ốc An Phát làm chủ đầu tư và Công ty cổ phần Đầu tư Land Vạn Phú phân phối độc quyền. Dự án đáp ứng yêu cầu mua nhà ở, kinh doanh hoặc đầu tư của người dân trong vùng, các chuyên gia làm việc ở quanh các khu công nghiệp lớn.

Theo đơn vị phân phối Land Vạn Phú, khách hàng mua nhà phố An Phát Residence để an cư cũng như đầu tư sinh lợi nhuận đều có thể yên tâm về tiến độ bàn giao hay pháp lý tài sản. Toàn bộ dự án đã hoàn thiện, từ cơ sở hạ tầng đến từng căn nhà đều đã được hoàn công. Hiện khách hàng đã có thể yên tâm ký kết hợp đồng công chứng chuyển nhượng sở hữu sản phẩm.

Yên Chi