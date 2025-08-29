Lợi thế trong sản xuất dầu gạo lứt tại Việt Nam

Việt Nam có truyền thống trồng lúa, tạo nguyên liệu tại chỗ cho sản xuất dầu gạo lứt, tối ưu thời gian cung ứng nguyên liệu đầu vào cho nhà máy.

Theo các chuyên gia, yêu cầu tiên quyết trong quy trình sản xuất dầu gạo lứt là lớp màng gạo lứt cần được xử lý và trích ly ngay sau khi tách khỏi hạt gạo nhằm bảo toàn tối đa hàm lượng dinh dưỡng. Điều này có nghĩa việc sản xuất thành công dầu gạo lứt phụ thuộc chặt chẽ vào nguồn nguyên liệu và thời gian cung ứng. Vì vậy, lợi thế của Việt Nam là sở hữu những vùng nguyên liệu dồi dào thay vì phải nhập khẩu nguyên liệu.

Lớp màng cám - nơi chứa phần lớn dưỡng chất của hạt gạo lứt. Ảnh: Simply

Công ty TNHH Calofic - đơn vị nhiều năm kinh nghiệm sản xuất dầu gạo lứt với thương hiệu Simply cho biết, đặc tính của màng cám gạo càng để lâu thì chất lượng dầu trong cám càng giảm, ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm dầu gạo lứt sau này. Vì thế, cần xử lý sớm nguyên liệu ngay sau khi thu mua.

Màng cám gạo ngay sau khi được tách khỏi hạt gạo sẽ xử lý nhiệt nhanh nhất có thể để bất hoạt các enzyme trong cám gây ảnh hưởng xấu tới chất lượng. Sau bước xử lý nhiệt, lớp dầu trong cám được trích ly ra khỏi cám ở nhiệt độ khoảng 55-58 độ C.

Dầu thô được trung hòa để loại bỏ axit béo tự do, giúp ổn định chất lượng và giữ lại hàm lượng Gamma Oryzanol - hợp chất chống oxy hóa có nhiều trong cám gạo. Tiếp đó, dầu thô cần trải qua quy trình tinh chế gồm 7 bước khép kín trong môi trường chân không, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của đội ngũ kỹ thuật. Mỗi công đoạn đều có tiêu chí đánh giá riêng. Một số bước còn được kiểm tra định kỳ 4 tiếng mỗi lần nhằm bảo đảm chất lượng thành phẩm. "Việc sản xuất dầu gạo lứt nguyên chất Simply dựa trên lợi thế nguồn nguyên liệu từ những cánh đồng lúa trù phú của Việt Nam kết hợp công nghệ trích ly hiện đại", đại diện công ty cho biết.

Để sản xuất được dầu gạo lứt đòi hỏi một hệ thống công nghệ trích ly hiện đại mà không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ năng lực đáp ứng. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), chi phí xây dựng một cơ sở trích ly dầu gạo lứt tại Mỹ có thể vượt hơn 10 triệu USD, được xem là yếu tố rào cản lớn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nhiều quốc gia không hội tụ đủ hai điều kiện này nên dầu gạo lứt được bán với giá cao vì chủ yếu là nguồn dầu nhập khẩu. Tuy vậy, người tiêu dùng ở những thị trường này vẫn sẵn sàng chi trả nhờ nhận thức rõ về những lợi ích sức khỏe mà loại dầu này mang lại.

Chị Bích Trâm (38 tuổi), từng sống tại Nhật Bản cho biết, ở Nhật, dầu gạo lứt được gọi là 'dầu ăn của trái tim' bởi những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe tim mạch và được nhiều gia đình lựa chọn, sử dụng rất phổ biến. Khi trở về Việt Nam, chị tiếp tục dùng dầu gạo lứt và chọn Simply vì đây là loại dầu gạo lứt nguyên chất 100% và bất ngờ vì giá chỉ bằng khoảng một phần ba so với ở Nhật. "Với tôi, đây là lựa chọn vừa tốt cho sức khỏe, vừa hợp lý cho chi tiêu gia đình", chị Trâm nói.

Dầu gạo lứt Simply trong gian bếp một gia đình Việt. Ảnh: Simply

Trên thế giới, dầu gạo lứt đang ngày càng được ưa chuộng và trở nên phổ biến. Theo báo cáo của Market Research Future, quy mô ngành công nghiệp dầu gạo lứt toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng hơn 67% vào năm 2030, thể hiện tiềm năng phát triển và xu hướng sử dụng ngày càng phổ biến của loại dầu này trên thế giới, nhờ những lợi ích nổi bật đối với sức khỏe tim mạch.

Nhờ thành phần axit béo cân bằng và giàu dưỡng chất quý, dầu gạo lứt đã được nhiều tổ chức tim mạch các quốc gia cũng như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đưa vào những khuyến nghị về chế độ ăn lành mạnh, tốt cho tim. Bên cạnh đó, theo các tài liệu khoa học đã được công bố, dầu gạo lứt quý giá vì được trích ly từ lớp màng cám gạo lứt, nơi chứa phần lớn dưỡng chất như vitamin, khoáng chất, chất béo của hạt gạo lứt.

Loại dầu ăn này cũng chứa hàm lượng đáng kể dưỡng chất Gamma Oryzanol có lợi cho sức khỏe tim mạch. Gamma Oryzanol có tác dụng làm giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa hình thành mảng bám trong thành mạch, vốn được xem là một trong những tác nhân thầm lặng gây ra nguy cơ tai biến, đột quỵ và các bệnh lý tim mạch.

Theo Calofic, tại Việt Nam, nhờ lợi thế về nguyên liệu dồi dào và làm chủ công nghệ trích ly hiện đại, các nhà sản xuất có thể mang đến người tiêu dùng những sản phẩm này với mức giá hợp lý so với các sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài.

Hoàng Anh