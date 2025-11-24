Lợi thế tòa nhà cho thuê văn phòng - thương mại Metrolink An Phú

Nằm trên trục giao thông chính khu Đông TP HCM, Metrolink An Phú tạo sức hút với nhóm doanh nghiệp cần không gian làm việc linh hoạt, gắn với hệ tiện ích đô thị.

Vị trí kết nối

Tòa nhà tọa lạc tại số 1 Song Hành, Xa lộ Hà Nội, khu Thảo Điền - An Phú. Đây là khu vực tập trung đông dân cư, mật độ doanh nghiệp cao và có khả năng kết nối nhanh đến Thủ Đức, Bình Thạnh, quận 1, quận 7 (cũ) cũng như các hướng đi Đồng Nai, Bình Dương cũ.

Metrolink An Phú còn nằm sát tuyến Metro số 1, giúp tăng khả năng tiếp cận và phù hợp định hướng giao thông công cộng của khu vực.

Toàn cảnh tòa nhà Metrolink An Phú nhìn từ Cầu Sài Gòn - Xa lộ Hà Nội. Ảnh: Metrolink An Phú

Không gian làm việc đi kèm tiện ích

Điểm nhấn của Metrolink An Phú nằm ở sự kết hợp giữa không gian làm việc và tiện ích sống. Khối văn phòng được thiết kế hiện đại, tối ưu diện tích, phù hợp nhiều quy mô. Các không gian chung bố trí thoáng, nhiều ánh sáng, tạo điều kiện cho hoạt động tương tác và làm việc linh hoạt.

Khối đế thương mại quy tụ nhiều thương hiệu như siêu thị Tops Market, nhà hàng D’Maris Buffet, rạp chiếu phim Lotte Cinema, trung tâm tiêm chủng VNVC, Highlands coffee, cửa hàng tiện lợi... đáp ứng nhu cầu từ ăn uống, giải trí đến chăm sóc sức khỏe.

Sảnh chờ thang máy tại tầng trệt. Ảnh: Metrolink An Phú

Bên cạnh hạ tầng và tiện ích, cộng đồng doanh nghiệp năng động cũng là yếu tố khiến Metrolink An Phú được đánh giá cao. Tòa văn phòng được các doanh nghiệp dầu khí, logicstic và các start-up lựa chọn để đặt văn phòng hiện hữu.

Theo đơn vị phát triển dự án, cộng đồng doanh nghiệp đa ngành tạo điều kiện giao thương, mở rộng mạng lưới và hỗ trợ hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp.

Rạp chiếu phim Lotte Cinema tầng 7. Ảnh: Metrolink An Phú

Khu vực Thảo Điền - An Phú cũng là nơi sinh sống của cộng đồng chuyên gia và người nước ngoài, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng và môi trường làm việc đa văn hóa.

