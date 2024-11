Lợi thế tổ chức du lịch MICE tại Singapore

Theo đơn vị lữ hành Vietrantour, cơ sở hạ tầng chất lượng quốc tế, vị trí chiến lược, dịch vụ chuyên nghiệp và chu đáo... là những lý do giúp Singapore thu hút khách du lịch MICE.

Singapore hiện là một trong những quốc gia dẫn đầu ngành MICE tại châu Á với hàng loạt đề cử tại lễ trao giải M&C Asia Stella Awards 2024, gồm: "Điểm đến MICE hàng đầu châu Á"; Trung tâm hội nghị và triển lãm Sands Expo tại Marina Bay Sands được công nhận là "Trung tâm hội nghị tốt nhất Đông Nam Á"; Resorts World Sentosa được trao giải "Khách sạn có sáng kiến bền vững xuất sắc nhất nhờ những cố gắng bảo vệ môi trường".

Singapore là một trong những quốc gia dẫn đầu ngành MICE tại châu Á. Ảnh: Singapore Tourism Board

Là đơn vị chuyên tổ chức du lịch MICE tại Singapore, Vietrantour đưa ra các lợi thế của Đảo quốc Sư tử trong lĩnh vực này.

Theo đó, Singapore có các trung tâm hội nghị hiện đại và tiện nghi như Marina Bay Sands, Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre và Resorts World Sentosa. Các trung tâm này được trang bị công nghệ tiên tiến và dịch vụ hỗ trợ để trở thành điểm đến lý tưởng cho hội nghị, hội thảo và sự kiện quốc tế.

Nằm ở trung tâm Đông Nam Á, Singapore là cầu nối thuận tiện cho khách tham dự từ khắp nơi trên thế giới. Sân bay quốc tế Changi là một trong những trung tâm trung chuyển hàng không hàng đầu, thường được bình chọn trong top những sân bay tốt nhất thế giới với các chuyến bay thẳng đến nhiều quốc gia.

Singapore còn nổi tiếng với dịch vụ chuyên nghiệp từ ngành khách sạn đến các dịch vụ sự kiện, đảm bảo mọi nhu cầu của khách hàng và người tham dự đều được đáp ứng tốt nhất.

Singapore có nhiều địa điểm cao cấp phục vụ tổ chức hội nghị và triển lãm quốc tế. Ảnh: Singapore Tourism Board

Là trung tâm tài chính và công nghệ hàng đầu châu Á, quốc gia này thu hút doanh nghiệp và chuyên gia toàn cầu. Điều này tạo nên môi trường lý tưởng cho các sự kiện MICE tập trung vào công nghệ, kinh doanh và đổi mới.

Đảo quốc này cũng là một trong những quốc gia an toàn và có độ ổn định chính trị cao, mang lại sự yên tâm cho tổ chức và tham dự các sự kiện quốc tế lớn.

Du khách đến đây có thể khám phá nhiều địa danh biểu tượng như khu Marina Bay, đảo Sentosa, Gardens by the Bay hoặc khu vực mua sắm ẩm thực đặc sắc tại Little India, Chinatown, Kampong Glam.

Ngoài ra, Singapore có nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật quanh năm như Illumi - sự kiện ánh sáng âm thanh lớn nhất thế giới diễn ra từ nay đến tháng 2/2025. Đây không chỉ là show diễn ánh sáng, còn là câu chuyện kể bằng ngôn ngữ ánh sáng âm thanh hiệu ứng đặc biệt làm cho điểm đến luôn khác biệt. Từ lễ hội truyền thống đến triển lãm nghệ thuật đương đại, Singapore luôn biết cách hài lòng du khách.

Những "siêu cây" nhân tạo của Supertree Grove. Ảnh: Singapore Tourism Board

Vietrantour hiểu rõ tiềm năng và thường xuyên tổ chức các chương trình MICE đến Singapore cho các doanh nghiệp, tổ chức lớn nhỏ. Dưới sự hỗ trợ của Vietrantour, các sự kiện MICE tại Singapore được đảm bảo diễn ra suôn sẻ, từ khâu lên kế hoạch, đặt địa điểm đến các dịch vụ hậu cần. Với kinh nghiệm lâu năm và đội ngũ chuyên gia có năng lực, đơn vị cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh cho các doanh nghiệp, từ hội nghị quy mô lớn tại Marina Bay Sands đến các buổi gặp gỡ thân mật tại các nhà hàng sang trọng hay các khu nghỉ dưỡng cao cấp như Resorts World Sentosa.

Theo đại diện Vietrantour, tổ chức du lịch MICE tại Singapore là giải pháp tối ưu giúp doanh nghiệp mở rộng kết nối quốc tế, tăng cường sự đoàn kết và phát triển bền vững. Năm 2025, Tổng cục Du lịch Singapore (STB) sẽ tiếp tục đồng hành cùng Vietrantour để giới thiệu và cập nhật các sự kiện lớn nhất, nhằm thu hút thêm du khách đến Singapore trải nghiệm.

Thanh Thư