Lợi thế tiện ích, mật độ xây dựng thấp khu Kim Ngân 2 Sun Urban City

Kim Ngân 2, phân khu thấp tầng giữa lòng Sun Urban City hội tụ tiện ích đa dạng, không gian sống riêng tư và khả năng kết nối linh hoạt.

Nằm tại giao điểm ba trục đường chính Điện Biên Phủ, Lê Công Thanh và trục đại lộ Lễ hội, phân khu Kim Ngân 2 thuộc đại đô thị Sun Urban City quy mô 420 ha sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện. Từ đây cư dân có thể tiếp cận đến chuỗi công viên đa chức năng từ công viên sinh thái, công viên thể thao, công viên lễ hội đến công viên văn hóa trong vài phút di chuyển.

Vị trí đắc địa mang đến khả năng kết nối linh hoạt cho cư dân. Ảnh: Sun Property

Các tuyến đường trên cũng mở ra mạng lưới liên kết vùng linh hoạt khi kết nối trực tiếp với vành đai 5 vùng Thủ đô, quốc lộ 1A. Nhờ đó, cư dân có cơ hội thụ hưởng hệ thống y tế, giáo dục và hạ tầng đồng bộ như: Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, hay khu đô thị Đại học Nam Cao.

Bên trong phân khu, cảnh quan được chăm chút kỹ lưỡng với quy hoạch khoa học. Không gian Vườn tre với đường dạo lát đá, chòi nghỉ gắn chuông gió, sân chơi trẻ em... tạo điểm hẹn gắn kết cộng đồng. Bên cạnh đó, clubhouse 2 tầng tích hợp bể bơi bốn mùa, phòng gym, yoga... đáp ứng nhu cầu rèn luyện và thư giãn. Tất cả hướng tới không gian sống hài hòa giữa nét truyền thống và tiện nghi hiện đại.

Tiện ích nội khu tạo chuỗi trải nghiệm sống trọn vẹn. Ảnh: Sun Property

Chủ đầu tư cho biết, thiên nhiên và văn hóa là hai yếu tố chính định hình nên kiến trúc nhà phố Kim Ngân 2. Mỗi căn nhà phố, villa mang phong cách Indochine, kết hợp đường nét của kiến trúc Pháp với sắc thái văn hóa đặc trưng vùng đồng bằng sông Hồng. Điểm nhấn là thiết kế tầng hầm cao 4 m, linh hoạt công năng: thư viện, phòng chiếu phim, hầm rượu hay không gian trưng bày...

Với kiến trúc được cá nhân hóa, mỗi căn nhà tại Kim Ngân 2 phản ánh gu thẩm mỹ và lối sống riêng của gia chủ. Hệ thống giao thông và tiện ích được quy hoạch kỹ lưỡng, tạo nên không gian sống tiện nghi, thể hiện triết lý vị nhân sinh mà Sun Group kiến tạo.

Không gian sống cá nhân hóa, phản ánh gu thẩm mỹ gia chủ. Ảnh: Ánh Dương

Phân khu Kim Ngân 2 được định vị với tiêu chuẩn cao cấp riêng biệt. Đây là phân khu có mật độ xây dựng thấp nhất, sở hữu số lượng villa nhiều nhất, hướng tới nhóm khách hàng đề cao sự riêng tư và trải nghiệm. Chủ đầu tư định hướng phát triển tổ hợp đô thị có cấu trúc đa dạng, nơi mỗi phân khu giữ vai trò riêng, hòa quyện nhưng không trùng lặp.

Theo ông Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Bất động sản Bắc Bộ, thành viên Đất Xanh Miền Bắc, Sun Urban City là một trong số ít dự án tại tỉnh Ninh Bình có quy hoạch bài bản đồng bộ. "Dự án có thể góp phần mở đường cho xu hướng phát triển đô thị hiện đại, bền vững tại khu vực", ông Lâm nói thêm.

Một sự kiện diễn ra tại khu vực quảng trường trống Đọi Tam thu hút dân địa phương và du khách. Ảnh: Ánh Dương

Kim Ngân 2 mảnh ghép được quy hoạch hài hòa trong tổng thể Sun Urban City, đô thị quy mô 420 ha sở hữu quỹ sản phẩm bất động sản đa dạng từ nhà phố thấp tầng đến căn hộ cao tầng. Tất cả đều được bao quanh bởi hệ thống tiện ích đẳng cấp.

Sau chưa đầy một năm khởi công, nhiều tiện ích tại trục đại lộ Lễ hội đã vận hành như chợ đêm Vui-Fest, show nhạc nước, pháo hoa, công viên nước Sun World Hà Nam với 14 tổ hợp trò chơi. Khi nhận nhà, cư dân có thể tận hưởng hệ tiện ích hoàn thiện.

Chủ đầu tư kỳ vọng, trong bối cảnh Ninh Bình đẩy mạnh hạ tầng và thu hút dân cư, các sản phẩm quy hoạch bài bản như Kim Ngân 2 nói riêng và đô thị Sun Urban City nói chung, sẽ đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng, đồng thời nâng tầm diện mạo đô thị Ninh Bình.

Song Anh