Lợi thế thương mại của nhà phố hai mặt tiền Vinhomes Royal Island

Nhà phố hai mặt tiền Vinhomes Royal Island đáp ứng nhu cầu vừa ở vừa kinh doanh nhờ thiết kế hai mặt tiền và hưởng lợi từ hạ tầng đồng bộ của khu vực.

Gia đình chị Mỹ Duyên, cư dân tại khu nhà phố hai mặt tiền thuộc Vinhomes Royal Island, cho biết, yếu tố thuyết phục họ chuyển đến sinh sống là cách tổ chức không gian. "Một mặt nhà gắn với sinh hoạt đô thị, mặt còn lại nhìn ra mảng xanh và mặt nước, tạo cảm giác riêng tư nhưng không biệt lập", chị chia sẻ.

Bao quanh khu ở là hệ thống 31 công viên sinh thái và các không gian mở với tổng diện tích 18 ha. Bãi biển nội khu và sân golf quy 160 ha, góp phần định hình phong cách sống nghỉ dưỡng, đồng thời nâng giá trị khai thác dài hạn của bất động sản.

Nhà phố Vũ Yên sở hữu hai mặt tiền. Ảnh: Vinhomes

Chuẩn sống tại đây còn được hoàn thiện bởi chuỗi tiện ích dịch vụ, giải trí và giáo dục đồng bộ. Dự án quy tụ Vinpearl Horse Academy, khu Safari bảo tồn nhiều loài động vật, cùng hệ sinh thái vui chơi - mua sắm với VinWonders và Vincom Mega Mall. Bên cạnh đó là phòng khám quốc tế Vinmec và hệ thống trường liên cấp Vinschool dự kiến đi vào hoạt động, hình thành mô hình đô thị khép kín đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của cư dân.

Không chỉ phục vụ an cư, nhà phố còn được xem là tài sản thương mại. Hai mặt tiền cho phép chủ sở hữu linh hoạt bố trí không gian ở kết hợp kinh doanh hoặc cho thuê. Với diện tích sàn đa dạng, thiết kế nhiều tầng, loại hình này phù hợp các mô hình dịch vụ, bán lẻ, lưu trú hoặc văn phòng quy mô vừa.

Cảnh quan xanh, gần gũi thiên nhiên tại khu đô thị Vinhomes Royal Vũ Yên. Ảnh: Vinhomes

Theo anh Hoài Nam, một nhà đầu tư tại Hải Phòng, lượng cư dân về ở thực cùng dòng khách tham quan, giải trí thường xuyên tạo ra sức mua ổn định. "Hoạt động kinh doanh hưởng lợi trực tiếp từ hệ sinh thái tiện ích sẵn có, không phụ thuộc nhiều vào quảng bá bên ngoài", anh chia sẻ.

Lợi thế thương mại còn đến từ vị trí dọc trục đại lộ Tương Lai - Hạnh Phúc rộng 24 - 42 m. Đây là tuyến đường kết nối các phân khu trên đảo và liên thông với nội đô Hải Phòng cũng như khu hành chính mới Thủy Nguyên. Ngoài ra, hệ thống cầu, cao tốc liên vùng và sân bay quốc tế giúp tăng khả năng tiếp cận, mở rộng nguồn khách và dòng vốn.

Cầu Hoàng Gia nối Vũ Yên với trung tâm Hải Phòng. Ảnh: Vinhomes

Khi hạ tầng liên tục hoàn thiện và hoạt động giao thương ngày gia tăng, giá trị bất động sản Vũ Yên được dự báo tiệm cận các tuyến phố trung tâm hiện hữu của Hải Phòng. Giai đoạn này, chủ đầu tư triển khai chính sách bán hàng với tổng giá trị hỗ trợ tới 35% dành cho khách hàng lựa chọn nhà phố hai mặt tiền.

Cụ thể, người mua nhận nhà sớm được hưởng mức chiết khấu theo tiến độ, hỗ trợ chi phí hoàn thiện nội thất, lợi ích từ thanh toán trước hạn cùng quà tặng cảnh quan giá trị lớn, qua đó gia tăng giá trị sử dụng và hiệu quả đầu tư.

Song Anh