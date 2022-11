Lợi thế thu hút khách hàng của tòa C - Masteri West Heights

Hà NộiTháp căn hộ mới tại Masteri West Heights đáp ứng tiêu chuẩn sống của cộng đồng cư dân nước ngoài từ thiết kế, tầm nhìn, tiện ích, cảnh quan...

Đại diện đơn vị phát triển Masterise Homes cho biết tòa C mới ra mắt tại dự án Masteri West Heights ở phía Tây Hà Nội đã nhận được sự quan tâm tích cực của đông đảo khách hàng, vượt lên bối cảnh ảm đạm chung của thị trường. Chuỗi sự kiện trải nghiệm dự án mới đây cũng thu hút sự chú ý của hàng nghìn người cùng với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, góp phần tăng nhiệt cho tháp căn hộ mới.

Đáp ứng tiêu chuẩn sống cao cấp của cộng đồng cư dân nước ngoài, Masteri West Heights được Masterise Homes đầu tư tỉ mỉ từ đường nét thiết kế, bố trí tầm nhìn, phát triển hệ thống tiện ích, cảnh quan, từ đó mang đến không gian sống tinh tế, thời thượng.

Đặc biệt, trong 4 tòa tháp căn hộ, tòa C là tháp duy nhất có đến 70% các căn sở hữu tầm nhìn toàn cảnh: hướng hồ điều hòa, hướng nội khu xanh mát và hướng trung tâm thành phố. Từ chính căn hộ của mình, các chủ nhân tương lai có thể ngắm bình minh, hồ nước, công viên hay sự nhộn nhịp của trung tâm mới phía Tây thủ đô.

Phối cảnh tổng quan dự án căn hộ Masteri West Heights. Ảnh: Masterise Homes

Không gian sống xanh cùng hệ tiện ích bài bản tại tòa C được nhiều khách mua ở thực đánh giá cao, đáp ứng nhu cầu khắt khe của cộng đồng cư dân nước ngoài. Theo các chuyên gia, lực cầu của nhóm khách hàng này lớn với các tiêu chí quan trọng như vị trí dự án ở trung tâm, thuận tiện cho việc đi lại, bố trí đầy đủ tiện ích. Bên cạnh đó, cộng đồng cư dân xung quanh cũng là tiêu chí quan trọng để người nước ngoài chọn không gian an cư khi họ tìm thấy sự tương đồng về văn hóa, quan điểm sống cũng như mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Tầm view hướng hồ tại tòa C Masteri West Heights. Ảnh: Masterise Homes

Sức hút của dự án căn hộ phía Tây Hà Nội

Tòa C Masteri West Heights không chỉ thừa hưởng tiện ích sẵn có trong nội khu dự án mà còn hưởng lợi từ hạ tầng hoàn thiện và tiềm năng phát triển của khu vực phía Tây thủ đô. Khu vực này không chỉ là trung tâm kinh tế - tài chính mới của thành phố, mà còn thu hút cộng đồng chuyên gia, người nước ngoài.

Tập trung trụ sở, văn phòng của nhiều tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp nước ngoài, phía Tây Hà Nội trở thành "tâm điểm" sinh sống của cộng đồng người Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Malaysia... Do đó, nhu cầu mua và thuê căn hộ cao cấp tại đây duy trì ở mức cao. Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, giá thuê căn hộ ở khu Tây ghi nhận mức tăng trưởng với hàng loạt dự án cao cấp có tỷ lệ lấp đầy cao, tọa lạc ở khu vực Trung Hòa - Nhân Chính hay Mễ Trì, Mỹ Đình...

Thị trường căn hộ tại Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Theo khảo sát thường niên Expat Insider của tổ chức InterNations, Việt Nam đứng thứ 7 trong danh sách nơi đáng sống nhất cho người nước ngoài năm 2022. Tỷ lệ người nước ngoài được khảo sát cho biết hài lòng với cuộc sống tại Việt Nam đạt 84% bao gồm các chỉ số về chất lượng cuộc sống, khả năng định cư dễ dàng, môi trường làm việc quốc tế... Điều này kéo theo nhu cầu mua, thuê nhà của người nước ngoài tại Việt Nam gia tăng.

Trong bối cảnh nguồn cung mở bán mới căn hộ cao cấp ở phía Tây không có nhiều, những dự án tọa lạc vị trí thuận tiện, đầy đủ tiện ích đến từ thương hiệu phát triển uy tín sẽ thu hút được nhóm khách hàng là cộng đồng người nước ngoài này.

Đại diện Masterise Homes cũng cho hay thừa hưởng những lợi thế của thị trường căn hộ phía Tây, tòa C của dự án Masteri West Heights thu hút số lượng khách hàng quan tâm, muốn mua hơn 1.500 người trong khi tòa C chỉ cung cấp hơn 600 căn hộ. Tòa tháp này dự kiến sẽ ghi nhận tỷ lệ thanh khoản ấn tượng đến từ nhóm khách mua ở thực, đặc biệt là cộng đồng cư dân quốc tế muốn an cư tại Hà Nội.

Diệp Anh