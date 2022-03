Lợi thế thu hút đầu tư của bất động sản TP Tân An

TP Tân An sở hữu trục giao thông xuyên tâm, hạ tầng đồng bộ, hầu hết quỹ đất đã được quy hoạch theo hướng phát triển không gian kiến trúc, kết hợp bảo vệ môi trường.

Tân An là thành phố hạt nhân của tỉnh Long An. Nằm trên trục giao thông xuyên tâm gồm, tuyến tránh Quốc lộ 1A, Quốc lộ 62, cao tốc TP HCM – Trung Lương, bên cạnh đó là 2 nhánh sông chính (sông Bảo Định và sông Vàm Cỏ Tây) tạo cho TP Tân An lợi thế về vị trí. Khi các tuyến giao thông lớn tại Đồng bằng sông Cửu Long được hình thành trong tương lai, việc giao thương được đẩy mạnh thì lưu lượng giao thông khu vực này sẽ tiếp tục gia tăng.

Một góc tỉnh Long An. Ảnh: Trần Anh

Từ TP Tân An rẽ vào Quốc lộ 62 quy chuẩn cấp II đồng bằng sẽ đến các huyện Thủ Thừa, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa. Đây là tuyến chính nối giữa trung tâm tỉnh Long An với vùng Đồng Tháp Mười, biên giới Campuchia. Trên tuyến Quốc lộ 62 có thể dễ dàng kết nối nhiều tuyến quan trọng như Đường tỉnh 820, 829, 837, Quốc lộ N2.... Song song đó, Tân An có sông Vàm Cỏ Tây, sông Bảo Định, kênh Nguyễn Văn Tiếp (sông Rạch Chanh) chảy qua, rất thuận lợi giao thương hàng hoá với TP HCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang...

Hiện nay, quỹ đất tại TP Tân An đã được quy hoạch sau một thời gian dài các doanh nghiệp bất động sản gom quỹ đất. Một trong những dòng sản phẩm được ưa chuộng tại đây là nhà trong các khu đô thị. Đây cũng là hướng quy hoạch của thành phố theo mô hình hướng tâm, có chiều sâu và có kiểm soát, vừa phát triển mạnh về không gian kiến trúc, kết hợp bảo vệ cảnh quan tự nhiên và môi trường.

Mới đây, Công ty TNHH Aeon Việt Nam đã có thông tin về việc dự kiến phát triển một trung tâm thương mại và các dịch vụ tại phường 6, TP Tân An. Khi dự án này được triển khai, hứa hẹn sẽ thúc đẩy bất động sản tại khu vực liền kề.

La Villa Green City là khu đô thị được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, nằm mặt tiền đường tránh Quốc lộ 1A và giáp sông Vàm Cỏ Tây, thuộc phường 6 TP Tân An. Theo đơn vị phát triển dự án Trần Anh Group, Khu đô thị La Villa được kỳ vọng là chốn an cư với hệ thống tiện ích riêng biệt, đồng thời sở hữu tiềm năng tăng giá khi nằm liền kề trung tâm thương mại Aeon tương lai.

La Villa Green City tọa lạc tại trung tâm TP Tân An. Ảnh: Trần Anh

"Đồng thời, cư dân có thể khai thác kinh doanh bằng nhiều hình thức như mở văn phòng, cho thuê mặt bằng, quán cà phê... nhờ lợi thế thiết kế một trệt 2 lầu và hệ thống mặt tiền đường nội khu rộng", đại diện Trần Anh Group nói.

Chủ đầu tư đang áp dụng chính sách ưu đãi cho khách hàng mua nhà tại La Villa Green City. Cụ thể khách hàng cọc đúng thời hạn được tặng một chỉ vàng; ký hợp đồng thành công tặng một cây vàng; ưu đãi 7% khi thanh toán sớm và ưu đãi phí quản lý dịch vụ trong hai năm đầu.

Sơn Quỳnh