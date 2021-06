Lợi thế tăng giá trị cho dự án Grand Mercure Hoi An

Dự án Grand Mercure Hoi An được giới đầu tư quan tâm nhờ sở hữu hàng loạt lợi thế cùng tiềm năng sinh lời.

Theo ông Trần Thái Duy, Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải, để đầu tư một dự án bất động sản nghỉ dưỡng, nhà đầu tư cần lưu ý đến vị trí, càng sát biển hay liền kề biển càng dễ thu hút và giữ chân du khách; quy mô, tiện ích dự án ảnh hướng đến giá trị từ lưu trú, giải trí, kinh doanh cho thuê. Bên cạnh đó, thương hiệu vận hành - yếu tố quyết định trực tiếp đến hiệu suất khai thác, lợi nhuận thu về cho dự án... cũng quyết định khả năng sinh lời của dự án.

Giá trị bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp còn được đo bằng tính riêng tư và tính độc bản. Tính riêng tư được giới giàu có coi trọng, nhất là khi họ tìm một ngôi nhà thứ hai như một chốn yên bình để nghỉ ngơi, có những khoảng lặng sau những ngày dài làm việc mệt mỏi. Còn tính độc bản thể hiện được giá trị và đẳng cấp của chủ sở hữu, tương tự như họ mua được một tác phẩm nghệ thuật hiếm có, hay một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn.

Thực tế, những dự án nghỉ dưỡng sở hữu mặt biển đắt giá với tầm nhìn đẹp, khí hậu mát mẻ, gần gũi với thiên nhiên luôn là sản phẩm được giới đầu tư ưa chuộng. Nhu cầu cho loại hình bất động sản ven biển này thường ở mức cao, trong khi nguồn cung giới hạn do quỹ đất ngày càng khan hiếm. Đó là lý do khiến dự án Grand Mercure Hoi An thu hút đông đảo khách hàng dù mới ra mắt.

Grand Mercure Hoi An sở hữu vị trí đắt giá mặt biển An Bàng - top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Tọa lạc tại vị trí đắt giá mặt tiền biển An Bàng - top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh, dự án Grand Mercure Hoi An trở thành điểm sáng trên thị trường Hội An. Biển An Bàng từ lâu đã trở thành điểm đến ưa chuộng của khách du lịch nhờ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, khí hậu ôn hòa, bãi cát trắng mịn. Đây là một lợi thế lớn quyết định đến khả năng khai thác du lịch và tiềm năng sinh lời của dự án.

Dự án còn nằm tại địa điểm hội tụ 5 kỳ quan: Thánh địa Mỹ Sơn, Phố cổ Hội An, Biển An Bàng, Ngũ Hành Sơn, Cố đô Huế. Từ Grand Mercure Hoi An, du khách vừa dễ dàng di chuyển về phố cổ Hội An, lại cách không quá xa TP Đà Nẵng. Vị trí của Grand Mercure Hoi An đủ gần để kết nối và trải nghiệm mọi nét đẹp văn hóa của thành phố di sản Hội An, đủ xa để tách biệt khỏi nhịp sống ồn ã nơi phố thị.

Dự án có quy mô 7ha, gồm 118 căn villa và 785 căn hộ khách sạn được thiết kế theo phong cách kiến trúc Italy kết hợp với nét Á Đông truyền thống của vùng đất di sản Hội An. Tận dụng triệt để vị trí mặt biển, khối khách sạn được thiết kế kiến trúc theo thuật toán (parametric) khiến căn hộ có view biển trực diện mà vẫn không mất đi sự sang trọng.

Khu biệt thự có thiết kế phóng khoáng, không gian riêng tư, biệt lập với bể bơi riêng. Thiết kế mỗi căn biệt thự đều có view hướng ra biển là một trong những yếu tố giúp Grand Mercure Hoi An chinh phục khách hàng; mang lại không gian nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên.

Một căn biệt thự phong cách Italy tại Grand Mercure Hoi An.

Định vị là dòng sản phẩm dành riêng cho giới thượng lưu nên ngay từ khi lên ý tưởng thiết kế, chủ đầu tư rất chú trọng đến chất lượng sống, cảnh quan và tiện ích của dự án. Grand Mercure Hoi An sở hữu hệ thống tiện ích, dịch vụ 5 sao như skybar ngắm toàn cảnh biển An Bàng; bể bơi Silk River hơn 300m trải dài từ đầu dự án đến bãi biển; phòng hội nghị rộng 1.000 m2 cho những sự kiện cấp cao; nhà hàng sang trọng; vườn thượng uyển trên cao; dãy shophouse với những thương hiệu nổi tiếng... Để đề cao không gian riêng tư, giữa các dãy biệt thự đều được bố trí những khu vườn với các cây, hoa xanh mát.

Chủ đầu tư cũng hợp tác với Accor - tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới đến từ Pháp để quản lý, vận hành, nhằm nâng tầm giá trị thương hiệu cho dự án Grand Mercure Hoi An. Dưới bàn tay tài ba của Accor cùng uy tín, kinh nghiệm triển khai hàng nghìn khách sạn hạng sang trên toàn cầu, dự án Grand Mercure Hoi An được kỳ vọng giàu tiềm năng sinh lời.

"Với những lợi thế từ vị trí, thiết kế, tiện ích, uy tín chủ đầu tư, nhà phát triển dự án và đơn vị vận hành... Grand Mercure Hoi An không chỉ là không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp mà con mang đến cơ hội đầu tư lâu dài", ông Trần Thái Duy chia sẻ.

Tâm Anh