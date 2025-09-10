Lợi thế tầm nhìn của căn hộ Tower A, Masteri Riveva Danang

Tháp Tower A dự án Masteri Riveva Danang sở hữu vị trí kết nối trung tâm, tầm nhìn rộng bao quát sông, biển, đô thị và hệ tiện ích khép kín.

Tower A hướng tới trải nghiệm ở đa chức năng theo phong cách quốc tế nhưng vẫn gắn bản sắc địa phương ngay tại trung tâm Đà Nẵng. Vị trí, thiết kế và tiện ích được phát triển nhằm cân bằng các nhu cầu làm việc, thư giãn và kết nối cộng đồng trong cùng một quần thể.

Phối cảnh tầm nhìn rộng của Tower A - Masteri Rivera Danang. Ảnh: Masterise Homes

Tọa lạc ngay tại mặt đường Quy Mỹ, TP Đà Nẵng, Tower A sở hữu khả năng kết nối thuận tiện với các tiện ích lân cận như siêu thị Lotte Mart, cung thể thao Tiên Sơn, trường quốc tế Sky-line, cũng như các điểm đến biểu tượng của Đà Nẵng như biển Mỹ Khê, Cầu Rồng, Cầu Sông Hàn... Từ vị trí này, nhà phát triển kết hợp lối thiết kế mở nhằm mang đến tầm nhìn rộng, bao quát toàn cảnh thành phố.

Thiết kế mở tối ưu góc nhìn, giúp nhiều căn hộ quan sát hợp lưu sông Hàn, Cẩm Lệ, Cầu Đỏ về phía Tây Nam, đồng thời nhìn ra dải bờ biển phía Đông. Từ các tầng cao, cư dân có thể theo dõi các hoạt động và sự kiện như trình diễn ánh sáng trên cầu và các đợt bắn pháo hoa theo kế hoạch hàng năm của thành phố.

Dự án Masteri Rivera Danang nằm trên mặt đường Quy Mỹ, TP Đà Nẵng. Ảnh: Masterise Homes

Một số căn hộ sở hữu tầm nhìn xuống cảnh quan nội khu như vườn dạo bộ, bể bơi ngoài trời, khu vui chơi trẻ em... Các tiện ích không chỉ nhằm phục vụ sinh hoạt thường nhật mà còn góp phần thúc đẩy sự tương tác, gắn kết của cộng đồng của dân.

Tower A sở hữu hệ tiện ích trong nhà gồm sảnh đón tiếp, phòng gym - yoga, khu vui chơi và trải nghiệm cho trẻ em, không gian làm việc chung... Đại diện nhà phát triển cho biết, dự án tích hợp 31 tiện ích compound từ tầng 1 đến tầng 4, trong nhà và ngoài trời như: sân pickleball, vườn nướng BBQ, khu thể thao đa năng ngoài trời, lounge chìm... hướng đến việc đáp ứng nhu cầu sống, làm việc, tận hưởng cho cư dân.

Tầm nhìn xuống cảnh quan nội khu đa chiều từ Tower A, dự án Masteri Rivera Danang. Ảnh: Masterise Homes

Danh mục sản phẩm của tòa tháp gồm căn một phòng ngủ đa năng, hai phòng ngủ, hai phòng ngủ đa năng, ba phòng ngủ và dual key. Mặt bằng căn hộ hướng tới tính linh hoạt công năng cho nhiều nhóm khách: người trẻ cần không gian riêng, gia đình hạt nhân hoặc đa thế hệ cần vừa kết nối vừa đảm bảo riêng tư.

Kế thừa bộ sưu tập phong cách sống Masteri (Masteri Collection) tại các đô thị trước đó tại Hà Nội và TP HCM, dự án Masteri Rivera Danang nhấn mạnh tiêu chí hoàn thiện, vận hành đồng bộ và tối ưu trải nghiệm tại căn hộ cũng như không gian chung. Đơn vị phát triển cho biết, dự án sẽ được quản lý vận hành bởi Masterise Property Management. Tiêu chuẩn bàn giao và dịch vụ quản lý sẽ là yếu tố quan trọng để duy trì chất lượng sử dụng sau khi dự án đi vào hoạt động.

Phối cảnh thiết kế bên trong căn hộ tại dự án. Ảnh: Masterise Homes

Với vị trí trung tâm, tầm nhìn cảnh quan và danh mục tiện ích đa dạng, Tower A - Masteri Rivera Danang bổ sung nguồn cung căn hộ trung - cao tầng cho khu vực lõi đô thị Đà Nẵng. Nhà phát triển Masterise Homes kỳ vọng, dự án góp phần nâng tầm chất lượng sống cho cộng đồng cư dân và diện mạo đô thị Đà Nẵng.

Song Anh