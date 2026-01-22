Lợi thế sở hữu văn phòng với doanh nghiệp

Trong quá trình tái cấu trúc chi phí, nhiều doanh nghiệp xem việc sở hữu văn phòng như một giải pháp dài hạn, thay cho mô hình thuê kéo dài vốn làm gia tăng áp lực dòng tiền.

Chi phí thuê văn phòng chiếm một phần tỷ trọng trong cơ cấu vận hành của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt tại các đô thị lớn. Khi mặt bằng giá thuê duy trì ở mức cao và ít biến động giảm, khoản chi này trở thành gánh nặng kéo dài, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát dòng tiền và hiệu quả sử dụng vốn.

Theo dữ liệu từ Cushman & Wakefield, tỷ lệ lấp đầy văn phòng hạng A và B tại Hà Nội duy trì ở mức cao và ổn định trong các quý gần đây. Trong khi đó, giá chào thuê hạng A gần như không biến động theo quý, khiến chi phí thuê khó giảm rõ rệt cho doanh nghiệp theo mô hình thuê dài hạn.

Nhiều doanh nghiệp hoạt động ổn định cân nhắc sở hữu văn phòng thay vì đi thuê. Ảnh: ROX

Chi phí thuê văn phòng là khoản chi tiêu hao theo thời gian. Khi bước sang giai đoạn hoạt động ổn định, có dòng tiền tương đối bền vững, nhiều doanh nghiệp xem văn phòng như một tài sản trong chiến lược kiểm soát chi phí và phân bổ vốn, thay vì chỉ là không gian làm việc.

Ông Ngô Văn Hùng, giám đốc một doanh nghiệp công nghệ quy mô hơn 100 nhân sự tại Hà Nội, cho biết, chi phí thuê văn phòng từng chiếm khoảng 15% tổng chi phí vận hành mỗi năm. "Khi doanh nghiệp ổn định, việc tiếp tục thuê khiến áp lực chi phí ngày càng rõ, trong khi giá thuê có xu hướng tăng theo chu kỳ", ông nói. Theo ông, sở hữu văn phòng giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch tài chính và hình thành tài sản cụ thể trên bảng cân đối kế toán.

Tại Hà Nội, thay vì tập trung tại khu vực lõi trung tâm với chi phí cao, các khu vực phía Tây như Cầu Giấy, Mỹ Đình, Bắc Từ Liêm được lựa chọn nhờ hạ tầng hoàn thiện và khả năng phát triển dài hạn.

Mặt sàn văn phòng tại ROX Tower Goldmark City. Ảnh: ROX

Trong bối cảnh đó, một số dự án văn phòng đã hoàn thiện và đi vào vận hành tại khu vực phía Tây như ROX Tower Goldmark City. Tòa nhà nằm trong quần thể Goldmark City, khu đô thị đã hoàn thiện về dân cư và dịch vụ, nằm trên trục Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Cơ Thạch. Các sàn văn phòng được bàn giao từ đầu năm, cho phép doanh nghiệp đưa vào sử dụng ngay, hạn chế rủi ro chậm tiến độ và chi phí phát sinh.

Theo đơn vị phát triển tòa nhà, việc sở hữu văn phòng giúp doanh nghiệp chủ động trong thiết kế không gian, tổ chức hoạt động và xây dựng nhận diện thương hiệu. Trụ sở ổn định cũng góp phần duy trì tính liên tục trong vận hành và cải thiện trải nghiệm nhân sự.

Để hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn đầu, chủ đầu tư phối hợp cùng ngân hàng như MSB và VCB triển khai các gói vay với tỷ lệ tài trợ cao, ân hạn nợ gốc, ưu đãi lãi suất trong thời gian đầu. Các chính sách này giúp giảm áp lực vốn ban đầu, đưa chi phí tiếp cận văn phòng sở hữu tiệm cận với chi phí thuê.

Khi hạ tầng phía Tây Hà Nội tiếp tục được đầu tư trong giai đoạn 2026-2028, các tài sản văn phòng đã vận hành thực như ROX Tower Goldmark City được kỳ vọng sẽ gia tăng giá trị cùng tốc độ phát triển của khu vực.

Anh Vũ