Lợi thế sở hữu lâu dài của căn hộ biển Meypearl Harmony

Meypearl Harmony bổ sung nguồn cung hơn 1.100 căn hộ biển sở hữu lâu dài tại khu vực Bãi Trường, hút nhiều nhà đầu tư trong bối cảnh Phú Quốc đón triển vọng từ APEC.

Meypearl Harmony là khu căn hộ biển nằm trong khu đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc (quy mô khoảng 300 ha). Dự án gồm 3 khối căn hộ, với tổng hơn 1.100 sản phẩm, được đánh giá có nhiều lợi thế để hút nhà đầu tư, khách mua ở thực lẫn khai thác kinh doanh.

Một trong những yếu tố được thị trường quan tâm là tính pháp lý. Trong khi phần lớn sản phẩm nghỉ dưỡng vẫn gắn với thời hạn sở hữu, các căn hộ tại dự án được chủ đầu tư Meygroup giới thiệu có hình thức sở hữu lâu dài, phù hợp với nhu cầu ở kết hợp khai thác.

Phối cảnh căn hộ Meypearl Harmony cách Bãi Trường 150 m. Ảnh: Meygroup

Theo đánh giá của một số nhà đầu tư, yếu tố sở hữu lâu dài giúp tăng khả năng chuyển nhượng và tạo nền tảng tích lũy tài sản trong dài hạn.

Bên cạnh đó, vị trí tại khu vực Bãi Trường được xem là lợi thế trong khai thác lưu trú. Khu vực này tập trung nhiều resort cao cấp, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí và có lượng khách quốc tế lưu trú dài ngày. Nơi đây cũng nằm trong vùng phát triển hạ tầng phục vụ APEC 2027. Khi các công trình hoàn thiện, nhu cầu lưu trú được dự báo gia tăng, không chỉ từ khách du lịch mà còn từ chuyên gia và nhóm khách công tác.

Thiết kế không gian căn hộ hướng biển. Ảnh: Meygroup

Về thiết kế, Meypearl Harmony tạo dấu ấn nhờ concept "Home Cruise" - lấy cảm hứng từ hình ảnh du thuyền vươn ra đại dương. Mỗi căn hộ được thiết kế là một không gian mở, tối ưu ánh sáng, gió tự nhiên và tầm nhìn hướng biển. Toàn bộ dự án hướng tới trải nghiệm "nghỉ dưỡng 365 ngày", nơi cư dân có thể tận hưởng thiên nhiên ngay trong chính căn nhà.

Một lợi thế khác của dự án là nằm trong tổng thể đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc được quy hoạch đồng bộ. Nơi đây có hệ thống hơn 78 tiện ích đa tầng, trong đó có nhiều dịch vụ - tiện ích đã đi vào hoạt động, từ thương mại, thể thao, giải trí đến chăm sóc sức khỏe.

Phối cảnh căn hộ The Ocean Cruise với 100% căn hướng biển. Ảnh: Meygroup

Gần đây, dự án giới thiệu thêm tòa The Ocean Cruise với 344 căn hộ đa dạng loại hình từ studio, căn hộ 1-3 phòng ngủ cho đến penthouse. The Ocean Cruise được thiết kế nhằm tối ưu nhu cầu an cư và khai thác. Đáng chú ý, dòng sản phẩm 1 phòng ngủ chiếm tỷ trọng lớn, phù hợp với xu hướng lưu trú ngắn và trung hạn của khách du lịch.

Theo Meygroup, tòa tháp sở hữu vị trí đẹp nhất tại Meypearl Harmony. Tất cả căn hộ đều có tầm nhìn panorama hướng biển và khả năng đón trọn cả bình minh lẫn hoàng hôn Phú Quốc.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng bước vào giai đoạn chọn lọc, các dự án có pháp lý rõ ràng, vị trí thuận lợi và khả năng khai thác thực tế được đánh giá có lợi thế thu hút dòng tiền.

Hoài Phương