Lợi thế sở hữu căn hộ tại TP Thủ Đức

TP Thủ Đức hợp nhất trên cơ sở sáp nhập ba quận phía Đông bao gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, diện tích khoảng 21.000 ha, dân số hơn một triệu người. Nơi đây được định hướng trở thành trung tâm tài chính - kinh tế của TP HCM, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút nguồn nhân lực, đòn bẩy phát triển các dự án chung cư.

Nằm ở cửa ngõ phía Đông TP HCM, TP Thủ Đức được ưu ái phát triển hạ tầng, giao thông với loạt dự án trọng điểm. Trong đó, tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dự kiến mở rộng lên 10-12 làn xe, hoàn thành trước năm 2025. Đây là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng, giúp liên kết các tỉnh phía Đông Nam Bộ với khu vực Tây Nguyên, củng cố thêm vai trò liên kết vùng của TP HCM, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông trọng điểm phía Nam.

Bên cạnh đó, sở hữu lợi thế về vị trí, giao thông, hạ tầng cùng chiến lược phát triển bài bản, TP Thủ Đức tạo nên làn sóng dịch chuyển nhân lực, trong đó có đội ngũ trí thức. Theo đề án phát triển giai đoạn 2020-2035, thành phố dự kiến đón 50.000 cư dân đến sinh sống, làm việc, trong đó có khoảng 20.000 kỹ sư và chuyên gia. Đến năm 2030, TP Thủ Đức sẽ có khoảng 1,5 triệu dân số.

Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2022, nhu cầu nhà ở và nguồn cung căn hộ tại TP HCM tăng, tập trung chủ yếu ở TP Thủ Đức. Khu Đông duy trì vị trí dẫn đầu, chiếm 82% nguồn cung và 82,2% lượng tiêu thụ mới trên toàn thị trường.

Giới phân tích nhận định, tiềm năng phát triển các dự án căn hộ chung cư tại TP Thủ Đức là rất lớn. Trong bối cảnh đó, Vinhomes phát triển dự án đại đô thị Vinhomes Grand Park, bổ sung nguồn cung căn hộ khu Đông. Hiện dự án đã đón hơn 30.000 cư dân vào sinh sống.

Khu đô thị Vinhomes Grand Park tọa lạc tại phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP HCM), quy mô 271 ha, thừa hưởng lợi thế hạ tầng giao thông kết nối của TP Thủ Đức. Theo đó, dự án nằm gần tuyến Vành đai 3, metro số 1, cao tốc Long Thành - Dầu Giây... giúp cư dân thuận tiện di chuyển đến khu vực trung tâm TP HCM, khu công nghệ cao hay kết nối với các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nguyên...

Bên cạnh đó, khu đô thị kế cận sông Đồng Nai, sông Tắc, mang đến tầm nhìn hướng thủy cùng bầu không khí thoáng đãng, yên tĩnh, phù hợp phong cách nghỉ dưỡng tại gia.

Đại diện Vinhomes cho biết, ngoài lợi thế vị trí, cảnh quan, đại đô thị Vinhomes Grand Park còn được xây dựng theo mô hình tất cả trong một (all in one), tích hợp đa dạng tiện ích cao cấp. Dự án sở hữu công viên đa tiện ích 36 ha, quy mô hàng đầu Đông Nam Á, 15 công viên chủ đề đa dạng như công viên ánh sáng, công viên olympic, vườn BBQ... đáp ứng nhiều trải nghiệm hoạt động ngoài trời thú vị cho cư dân.

Ngoài ra, khu đô thị còn trang bị loạt tiện ích sức khỏe như công viên gym hơn 800 máy tập, công viên thể thao hiện đại bao gồm đa dạng các hoạt động như trượt patin, khiêu vũ, aerobic, sân cầu lông, bóng bàn, tennis, sân golf... phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe cư dân.

Đại diện Vinhomes chia sẻ, sở hữu vị trí đắc địa tại TP Thủ Đức, Vinhomes Grand Park mang ưu thế kết nối, cảnh quan, phù hợp an cư. Ngoài ra, với hệ sinh thái Vingroup như Vinmec, Vinschool, Vincom, Vinbus... dự án mang kỳ vọng tạo chuẩn sống mới, cao cấp, thu hút dòng dịch chuyển cư dân.

