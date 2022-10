Lợi thế sinh lời khi đầu tư nhà phố biệt lập The Standard

Bình DươngChủ đầu tư tung loạt ưu đãi để giảm áp lực tài chính và đảm bảo dòng tiền đều đặn cho người mua nhà phố biệt lập tại dự án.

Khu biệt lập mang phong cách nghỉ dưỡng The Standard do Tập đoàn Bất động sản An Gia (AGG) làm chủ đầu tư, tọa lạc tại đường Trịnh Công Sơn (Tân Phước Khánh 10 cũ), Tân Uyên, Bình Dương. Dự án đã đi vào bàn giao, đón cư dân dọn về an cư từ tháng 3 năm nay.

Chủ đầu tư vừa công bố loạt chính sách mới, trong đó nổi bật là chương trình cam kết thuê lại, áp dụng cho dòng sản phẩm nhà phố, shophouse. Theo đó, với một căn nhà phố có thiết kế một trệt hai lầu, diện tích sàn khoảng 230 m2, chủ đầu tư cam kết thuê lại trong hai năm với tổng giá trị ưu đãi khoảng 960 triệu đồng, tương đương 40 triệu đồng mỗi tháng. Sản phẩm shophouse có diện tích sàn khoảng 300 m2 được cam kết thuê lại đến khoảng 1,68 tỷ đồng trong thời gian tương tự, tương đương 70 triệu đồng mỗi tháng.

Khách hàng tìm hiểu dự án khu biệt lập The Standard (Bình Dương). Ảnh: An Gia

Đại diện An Gia cho biết, sau khi công bố, chính sách cam kết thuê lại nhận được sự quan tâm lớn của người mua ở thực và nhà đầu tư. Chính sách không chỉ đảm bảo đầu ra cho dòng tiền đầu tư, mà còn thể hiện tiềm lực của chủ đầu tư và triển vọng phát triển của dự án về dài hạn.

"Nếu có cơ hội, người mua nên mạnh dạn lựa chọn những dự án đáp ứng nhu cầu thực, chủ đầu tư uy tín, đặc biệt quản lý tốt. Chưa kể, nhà phố biệt lập là loại hình có tính tích lũy và an toàn cao nên thường được nhà đầu tư săn đón", đại diện An Gia nói.

Ngoài ra, An Gia cũng tung ra chính sách thanh toán khá cạnh tranh. Cụ thể, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 30% là có thể nhận nhà ở ngay hoặc khai thác cho thuê, đầu tư kinh doanh. Khoản tiền còn lại, người mua có thể thanh toán theo tiến độ trong khoảng 12-24 tháng. Đây được coi là một trong những chính sách khá cạnh tranh trong bối cảnh sản phẩm The Standard đã sẵn sàng bàn giao cho khách.

"Việc áp dụng chính sách thanh toán theo tiến độ với dự án nhà ở đã hoàn thiện tương tự nhà ở hình thành trong tương lai đồng nghĩa với việc chủ đầu tư chấp nhận rủi ro biến động lãi suất. Đổi lại, khách hàng có thể tối ưu lợi nhuận và giảm tải gánh nặng khi mua nhà", đại diện An Gia nêu quan điểm.

Loạt chính sách ưu đãi góp phần thúc đẩy nguồn cầu trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn. Theo anh Đăng Khoa (38 tuổi, Bình Dương) dự án là lựa chọn phù hợp với bài toán tài chính của gia đình anh ở thời điểm hiện tại.

"Thay vì đóng khoản tiền lớn, vợ chồng tôi có thể đóng 30% giá trị căn nhà là có thể dọn vào ở ngay, sau đó tiếp tục phân bổ tài chính để chi trả cho chủ đầu tư", anh Khoa nói.

Nhà phố biệt lập The Standard có thiết kế lệch tầng thông minh. Ảnh: An Gia

Bên cạnh các chính sách trên, chủ đầu tư còn công bố chương trình đồng hành tài chính, áp dụng cho khách hàng sử dụng chính sách vay vốn từ ngân hàng. Theo đó, người mua được hưởng lãi suất cố định 5% trong 24 tháng. Đồng thời khi nhận bàn giao nhà, nhà đầu tư có thể thu về khoản sinh lợi nhờ khả năng cho thuê, kinh doanh ngay. Phía An Gia kỳ vọng biên độ tăng giá của dự án sẽ liên tục gia tăng khi tỷ lệ dân cư được lấp đầy.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn chiết khấu 1 - 2% cho khách hàng mua sỉ sản phẩm, 1% cho khách hàng thân thiết. Đồng thời, chủ đầu tư miễn hai năm phí quản lý cùng nhiều ưu đãi khác.

Anh Quốc Trường (45 tuổi, TP HCM) đánh giá cao các giải pháp kích cầu của chủ đầu tư, bên cạnh lợi thế vị trí, tiện ích và không gian sống. Mua nhà phố tại dự án để đầu tư, anh Trường cho rằng dự án đã hoàn thiện, tiện ích đầy đủ, cư dân bắt đầu dọn vào ở nên có thể đưa vào khai thác cho thuê ngay.

"Việc Tân Uyên chuẩn bị lên thành phố năm 2023, hứa hẹn tiềm năng tăng giá cho nhà phố biệt lập The Standard", nhà đầu tư này kỳ vọng.

Theo chuyên gia, tâm lý người mua nhà hiện nay cũng ưu tiên các dự án đã hoàn thiện vì dễ dàng kiểm chứng chất lượng công trình, đồng thời, tránh rủi ro về mặt pháp lý. Bên cạnh ưu đãi thanh toán và tiến độ xây dựng hoàn thiện, không gian sống cũng là yếu tố giúp dự án này thu hút người mua.

Dự án được trang bị chuỗi tiện ích phong cách resort như clubhouse triệu đô, công viên trung tâm 4.000 m2, khu vực café, hồ bơi, khu vui chơi ngoài trời, phòng gym, yoga, bar-lounge sang trọng...

Khu biệt lập The Standard được quy hoạch đồng bộ, khép kín. Ảnh: An Gia

Mặt khác, dự án cũng sở hữu lợi thế về vị trí khi tọa lạc ngay mặt tiền đường Trịnh Công Sơn (Tân Uyên), liền kề tuyến Vành đai 3, Vành đai 4 giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến các thành phố, thị xã, khu công nghiệp, trung tâm thương mại, kho bãi logistics...

Theo chủ đầu tư, nhờ lối phát triển sản phẩm khác biệt cùng số lượng giới hạn, các sản phẩm nhà phố biệt lập tại The Standard ghi nhận lực cầu tốt ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Nhiều người mua tìm kiếm lợi nhuận bền vững từ cho thuê, hướng đến nhóm chuyên gia vốn đòi hỏi cao về chất lượng sống. Đây cũng được xem như tài sản tích lũy về lâu dài cho thế hệ tương lai.

Hoài Phong