Lợi thế phong thủy từ địa hình bán đảo của Van Phuc City

Địa hình bán đảo, ba mặt giáp sông Sài Gòn tạo lợi thế về phong thủy, không gian sống và cảnh quan cho khu đô thị Van Phuc City.

Bất động sản ven sông, hồ từ lâu thu hút sự quan tâm của người mua nhờ lợi thế về cảnh quan và môi trường sống. Ở góc độ phong thủy, yếu tố "thủy" thường gắn với quan niệm về tài lộc và sự hanh thông, thịnh vượng.

Tại Van Phuc City, đặc điểm này thể hiện qua địa hình tiếp giáp sông Sài Gòn. Dòng chảy quanh khu vực giúp mở rộng tầm nhìn, tạo khoảng thoáng. Nhờ đó, không gian sống có xu hướng gần gũi thiên nhiên hơn so với nhiều khu vực nội đô.

Vị trí ven sông tạo điều kiện để Van Phuc City phát triển bến du thuyền nội khu, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho cư dân. Ảnh: VPG

Từ nền tảng này, cảnh quan nội khu tổ chức theo hướng gắn kết với yếu tố sông nước. Hệ thống hồ trung tâm, kênh đào và mảng xanh được bố trí đan xen, đóng vai trò kết nối các phân khu chức năng. Sự kết hợp giữa mặt nước và cây xanh không chỉ tạo đặc trưng cảnh quan mà còn hỗ trợ điều tiết vi khí hậu, giúp môi trường bớt oi nóng, độ ẩm ổn định và lưu thông không khí.

Theo đại diện đơn vị phát triển dự án, cách tổ chức này trong phong thủy được xem là giúp dòng năng lượng vận hành liên tục. Ở góc độ thực tế, cư dân có thể cảm nhận rõ hơn qua không gian thoáng đãng và môi trường sống dễ chịu.

60% diện tích tại Van Phuc City dành cho mảng xanh. Ảnh: VPG

Bên cạnh yếu tố tự nhiên, quy hoạch tổng thể của khu đô thị cũng hướng đến sự thông thoáng. Các trục giao thông rộng, khoảng lùi xây dựng hợp lý và tầm nhìn mở giúp không gian không bị chia cắt, đồng thời tạo điều kiện để ánh sáng và không khí lan tỏa đồng đều. Cấu trúc dạng bán đảo cũng góp phần tạo nên một khu vực có tính tách biệt tương đối, hạn chế tác động trực tiếp từ bên ngoài.

Những yếu tố này còn ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sống. Không gian nhiều cây xanh và mặt nước thường mang lại cảm giác dễ chịu hơn, góp phần giảm áp lực từ môi trường đô thị. Đồng thời, môi trường này tạo điều kiện cho các hoạt động ngoài trời như đi bộ, thể dục hoặc sinh hoạt cộng đồng.

Mảng xanh và mặt nước rộng lớn tại dự án. Ảnh: VPG

Các nghiên cứu gần đây cũng ghi nhận mối liên hệ giữa không gian gần mặt nước và sức khỏe con người. Nghiên cứu công bố năm 2025 trên tạp chí Nature Communications cho thấy việc quan sát cảnh quan thiên nhiên có thể làm giảm hoạt động của vùng não liên quan đến cảm nhận đau, từ đó giúp cơ thể thư giãn hơn. Trong khi đó, các nghiên cứu cùng năm trên Frontiers in Psychology và Frontiers in Public Health cũng chỉ ra rằng việc sống gần sông, hồ có thể góp phần giảm căng thẳng, cải thiện sức khỏe tâm lý và khuyến khích hoạt động thể chất.

Ở góc độ đời sống, không gian xanh kết hợp mặt nước còn tạo điều kiện tăng tương tác giữa các thành viên trong gia đình và cộng đồng cư dân. Những khu vực công cộng như công viên, đường dạo bộ thường trở thành nơi sinh hoạt chung, góp phần hình thành nhịp sống chậm và tăng tính kết nối.

Không gian sống tăng sự kết nối tại Van Phuc City. Ảnh: VPG

Van Phuc City nằm trên trục quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TP HCM, quy mô 198 ha theo mô hình đô thị tích hợp, hướng đến không gian sống đồng bộ và bền vững. Đến nay, nhiều hạng mục tiện ích đã đi vào vận hành, góp phần định hình diện mạo khu đô thị hiện đại ven sông.

Điểm nhấn của dự án là bến du thuyền Marina Royal trên sông Sài Gòn, cùng hệ thống công viên và đường dạo bộ ven sông phục vụ nhu cầu thư giãn, vận động và sinh hoạt cộng đồng. Các tiện ích thiết yếu gồm thương mại, giáo dục, y tế đã hoàn thiện như phố thương mại Nguyễn Thị Nhung, Đinh Thị Thi, hệ thống trường song ngữ Emasi, Hugo House hay bệnh viện quốc tế Vạn Phúc City...

Song Anh