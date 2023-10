Lợi thế pháp lý tăng sức hút dự án The Diamond City

Long An92 sản phẩm The Diamond City bao gồm: shophouse, nền shophouse và nền nhà phố, đã hoàn thiện pháp lý, được khách hàng quan tâm.

The Diamond City là dự án khu đô thị do Thắng Lợi Group hợp tác đầu tư và phát triển, tọa lạc tại đường DT 830 thuộc xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa và địa phận xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Dự án có tổng quy mô 12,36 ha; trong đó 11.300 m2 diện tích dành cho mảng xanh; cung cấp ra thị trường 589 sản phẩm nhà phố, shophouse, biệt thự và đất nền.

Đại diện Thắng Lợi Group cho biết, The Diamond City được khách hàng đánh giá cao nhờ lợi thế pháp lý hoàn chỉnh. Hiện, các sản phẩm thuộc dự án đã có sổ hồng, khách mua thanh toán là có thể sang tên chính chủ. Song song với pháp lý rõ ràng, hạ tầng cơ sở tại dự án cũng được hoàn thiện, tạo thuận lợi cho khách hàng khi có thể nhận và xây dựng nhà ngay.

Mới đây, Thắng Lợi Group giới thiệu 92 sản phẩm shophouse, nền shophouse và nền nhà phố ra thị trường, kèm nhiều chính sách ưu đãi.

Ông Trình Hữu Triết - Phó tổng giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị Thắng Lợi Group cho biết, 92 sản phẩm mới ra mắt là rổ hàng đẹp nhất dự án, nằm tại hai bờ kênh tự nhiên với tầm nhìn mặt nước, hoặc tuyến thương mại lớn nhất dự án với trục đường thương mại rộng 34 m.

Phối cảnh shophouse tại The Diamond City. Ảnh: Thắng Lợi Group

"Chúng tôi hướng đến đối tượng khách hàng làm việc tại các khu công nghiệp gần kề, khách hàng ở các quận TP HCM lân cận có thể ở ngay. Do đó, ngoài pháp lý hoàn thiện, chúng tôi triển khai hệ thống tiện ích nội khu phục vụ cư dân: giải trí - mua sắm - rèn luyện sức khỏe", ông Triết cho biết.

Hiện, Thắng Lợi Group áp dụng loạt chính sách giãn thanh toán và hỗ trợ dòng tiền cho khách hàng dịp này. Cụ thể, khách thanh toán đợt một 18% - tương đương 360 triệu đồng. Chủ đầu tư giãn tiến độ 1% một tháng trong 12 tháng và 1,5-3% trong hai tháng trong 12 tháng tiếp theo. Dự án được ba ngân hàng VPBank, MB, TPBank tài trợ vốn với tỷ lệ vay 70-85%. Trong khi đó, khách hàng chọn thanh toán nhanh nhận chiết khấu đến 20%. Khách đặt cọc vào sự kiện ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật hàng tuần nhận thêm quà tặng một chỉ vàng.

Ngoài chính sách ưu đãi, pháp lý rõ ràng giúp dự án thu hút khách mua. Anh Quốc Khang (ngụ Bến Lức, Long An) cho biết, sau khi đi xem dự án có vị trí đẹp, sổ riêng và tầm giá phù hợp, tôi quyết định mua hai nền shophouse tại đây. "Tôi đã nhận bàn giao sổ vào tháng 9 và sắp tới sẽ xây nhà để mở công ty tại đây. Công ty tôi làm về thiết kế xây dựng, nên trong khu dân cư mới như The Diamond City sẽ có thêm nhiều gia đình, đối tác mong muốn xây dựng nhà ở, ổn định như tôi", anh Khang tâm sự.

Trước đó, Thắng Lợi Group tiến hành bàn giao nền và sổ hồng cho những khách hàng mua đợt 1.

Khách hàng The Diamond City (phải) nhận sổ hồng. Ảnh: Thắng Lợi Group

The Diamond City được đánh giá cao về vị trí khi tọa lạc tại giao điểm hai thành phố đang được quy hoạch tại Long An - TP Bến Lức và TP Đức Hòa, giáp 3 huyện của TP HCM là Bình Chánh, Củ Chi và Hóc Môn.

Tại vị trí cửa ngõ khu Tây, dự án thừa hưởng hệ thống giao thông đồng bộ liên vùng, kết nối TP HCM - Long An và Đồng bằng sông Cửu Long: Quốc lộ 1A, N2, cao tốc TP HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4.

Đặc biệt, dự án đón đầu trục động lực mới Lương Hòa - Bình Chánh, kết nối đại lộ Võ Văn Kiệt trong 15 phút di chuyển. Đây còn là khu vực thuộc một trong 6 trục động lực kinh tế mới của Long An, được ưu tiên hoàn thiện trước năm 2030. Hiện đoạn thuộc TP HCM đang thi công và hoàn thiện vào năm 2025.

The Diamond City cũng thuận tiện kết nối hệ thống tiện ích ngoại khu, bao gồm: trường, chợ, hành chính của Bến Lức và Đức Hòa. Dự án còn nằm tại trung tâm 20 cụm, khu công nghiệp và nhiều doanh nghiệp lớn đang hoạt động và đã đầu tư; với hàng vạn chuyên gia, doanh nhân, người lao động đang sinh sống và làm việc.

Một trong những tiện ích cuối của dự án: trường mẫu giáo Eco Kid đang được thi công hết tầng 1, dự kiến hoàn thiện tháng 12. Ảnh: Thắng Lợi Group

"Với vị trí thuận lợi, hạ tầng hoàn thiện, pháp lý vững vàng, khách hàng có thể nhận sổ liền tay sau khi sở hữu, The Diamond City hứa hẹn là khoản đầu tư phù hợp cho khách hàng", đại diện chủ đầu tư kỳ vọng.

Hoài Phong