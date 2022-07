Lợi thế pháp lý tại dự án An Phú Center Point

Dự án An Phú Center Point Cần Thơ thoả mãn nhiều tiêu chí của người mua nhà như vị trí thuận lợi, không gian xanh, cảnh quan thoáng mát, pháp lý rõ ràng minh bạch...

Dự án bao gồm khu nhà cao tầng, nhà phố thương mại (shophouse), 86 căn nhà liền kề, tọa lạc trên mặt tiền đường đường Lê Hồng Nhi, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Hiện dự án đang hoàn thiện và được mở bán với sản phẩm đất nền, nhà phố có sẵn sổ đỏ.

Phối cảnh dự án An Phú Center Point. Ảnh: An Phú

Đại diện chủ đầu tư An Phú Cần Thơ cho biết, hành lang pháp lý được xem là nền tảng quan trọng hàng đầu để tạo nên môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch và đạt hiệu quả bền vững. Với lĩnh vực bất động sản, pháp lý dự án vừa là cơ hội, vừa là thách thức với các chủ đầu tư cũng như khách hàng và nhà đầu tư cá nhân.

Trong khi đó, người mua bất động sản luôn ưu tiên các sản phẩm mang lại giá trị thực và pháp lý hoàn chỉnh. Dự án hoàn thiện thủ tục từ giai đoạn đầu triển khai có khả năng cạnh tranh cao hơn trên thị trường bất động sản. Tuy vậy, để sở hữu được một tài sản nhà đất đảm bảo về tính pháp lý trong điều kiện thị trường hiện nay không phải dễ dàng. Vấn đề chủ đầu tư chậm bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu khiến nhiều người mua nhà gặp khó.

"Trong các dự án của mình, chúng tôi luôn chú trọng đến tính pháp lý và tiến độ dự án, từ những dự án ở giai đoạn trước như An Phú Residence (Vĩnh Phúc), đến những dự án mới như An Phú Ecocity (Cần Thơ). Khách hàng có thể nhận sổ đỏ ngay mà không lo ngại pháp lý", đại diện An Phú Cần Thơ cho biết.

Lễ trao sổ đỏ cho khách hàng của chủ đầu tư An Phú. Ảnh: An Phú

Bên cạnh lợi thế pháp lý, dự án còn sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm TP Cần Thơ - đô thị loại I, là trung tâm kinh tế - chính trị, văn hóa, thương mại và du lịch của cả vùng Tây Nam Bộ. Nơi đây được xem là thị trường tiềm năng của bất động sản phía Nam nhờ kinh tế phát triển, hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ. Sở hữu các lợi thế về hạ tầng như tuyến đường quốc lộ 1A, tuyến đường huyết mạch Phạm Hùng kết nối đến trung tâm, cùng hàng loạt các tuyến đường nội khu đã được quy hoạch.

Những năm gần đây, thị trường bất động sản địa phương đang trên đà phát triển mạnh. Quy mô, diện tích nhà ở của người dân cũng như các lô nền, nhà ở do doanh nghiệp bất động sản đầu tư có sự thay đổi về diện tích và chất lượng ngày càng được nâng lên, sản phẩm đa dạng hơn.

"Cần Thơ là trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nơi thu hút lượng dân cư đông đảo từ các tỉnh trong vùng và cả nước đến làm việc, học tập và sinh sống. Do vậy, nhu cầu an cư trong những khu vực được quy hoạch bài bản, tiện ích đầy đủ cũng đang là xu hướng lựa chọn của những người ở Cần Thơ", đại diện An Phú Cần Thơ phân tích.

Từ An Phú Center Point cư dân dễ dàng di chuyển tới các trung tâm hành chính, văn hóa của tỉnh Cần Thơ, các điểm đến du lịch như Chợ nổi Cái Răng, Vườn sinh thái Hoa Súng, khu du lịch Ba Láng, Vườn du lịch Lê Lộc... An Phú Center point được phát triển theo mô hình khu đô thị khép kín tại TP Cần Thơ với đầy đủ tiện ích như: hệ thống siêu thị, trung tâm mua sắm, quán cafe, hầm để xe rộng rãi, khu vui chơi ngoài trời..., đảm bảo an toàn, an ninh với dịch vụ bảo vệ 24/7.

Nhà phố tại dự án An Phú Center Point. Ảnh: An Phú

Dự án được chủ đầu tư chăm chút tỉ mỉ, nhằm tối ưu công năng của mỗi căn hộ, nhà phố và tối đa diện tích sở hữu riêng. Các không gian cộng đồng, cảnh quan được phân bổ đan xen, tạo nên những khoảng xanh mát và vui chơi, sinh hoạt cộng đồng hữu ích.

"Nhằm mang đến một môi trường sống hiện đại cho cư dân và là nơi đầu tư sinh lời bền vững cho các nhà đầu tư, chúng tôi sẽ luôn tạo nên những sản phẩm nhà ở có pháp lý rõ ràng và hoàn thành tốt tiến độ thi công", đại diện An Phú Center Point cho biết.

Hoài Phong