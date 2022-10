Lợi thế pháp lý hoàn thiện tại dự án The Calla

Bình ĐịnhVới pháp lý đầy đủ, sổ hồng lâu dài và tốc độ xây dựng nhanh, dự án The Calla tại trung tâm thành phố biển Quy Nhơn được đông đảo khách hàng săn đón.

The Calla là dự án căn hộ nằm trên quốc lộ 1D, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, được đầu tư, phát triển bởi chủ đầu tư Armo - thành viên Calla Holding, đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản nghỉ dưỡng.

Theo chủ đầu tư, Armo nói riêng và Calla Holding nói chung luôn chú trọng phát triển các dự án bất động sản độc đáo, cao cấp với pháp lý vững chắc. "Bởi bên cạnh vị trí, thiết kế và tiện ích, pháp lý dự án là một trong những yếu tố được khách hàng quan tâm hàng đầu. Pháp lý minh bạch không chỉ đảm bảo tài sản cho người mua mà còn giúp gia tăng giá trị dự án trong tương lai", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Bởi vậy, với The Calla, chủ đầu tư ưu tiên hoàn thiện thủ tục pháp lý, đảm bảo tốc độ xây dựng nhanh chóng trước khi công bố sản phẩm ra thị trường. Dự án hiện đã xây dựng đến tầng 17, dự kiến bàn giao vào quý III/2023. Chủ đầu tư kỳ vọng mang tới sự yên tâm cho khách hàng, cũng như đảm bảo tiềm năng gia tăng giá trị của dự án trong tương lai, nhất là khi Quy Nhơn đang trên đà phát triển mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa, du lịch.

Phối cảnh dự án căn hộ The Calla tại trung tâm TP Quy Nhơn. Ảnh: Armo

Bên cạnh pháp lý hoàn thiện, The Calla được Ngân hàng PvcomBank cam kết hỗ trợ tài chính. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán ban đầu khoảng 170 triệu đồng là có thể sở hữu căn hộ hai phòng ngủ tại dự án. Ngân hàng hỗ trợ tài chính đến 80% giá trị căn hộ, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% đến 12 tháng hoặc cho đến khi nhận nhà.

Nhờ lợi thế pháp lý vững chắc, sổ hồng sở hữu lâu dài cùng phương thức hỗ trợ tài chính từ ngân hàng, The Calla thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng, nhất là những người trẻ yêu thích cuộc sống năng động song vẫn gần gũi với thiên nhiên tại trung tâm Quy Nhơn.

Ngày 8/10 tới đây, chủ đầu tư tổ chức sự kiện ra mắt dự án tại Anya Premier Hotel Quy Nhơn - 44 An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn.

Tham dự sự kiện, khách hàng giao dịch thành công có thể tham gia chương trình bốc thăm may mắn, với nhiều giải thưởng giá trị như: một giải đặc biệt 5 chỉ vàng SJC, một giải nhất 3 chỉ vàng SJC, một giải nhì hai chỉ vàng SJC, 3 giải ba, mỗi giải một chỉ vàng SJC. Ngoài ra, khách hàng tham dự sự kiện có cơ hội nhận được: máy giặt Electrolux 8kg, máy ép chậm Tefal, lò vi sóng Electrolux 23 lít....

Phối cảnh căn hộ The Calla. Ảnh: Armo

Sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố biển, The Calla cận kề hệ thống tiện ích ngoại khu sầm uất của khu vực, bao gồm: trung tâm thương mại Go!, MM Mega Market, bãi tắm Hoàng Hậu, bãi biển Quy Nhơn, Bệnh viện Quân Y 13, ga Quy Nhơn, ga Diêu Trì, trường học các cấp, Cảng hàng không Phù Cát, khu du lịch Eo Gió, khu du lịch Kỳ Co...

Bên cạnh đó, cư dân The Calla có thể trải nghiệm hệ thống tiện ích hiện đại trong lòng dự án như: hồ bơi Sky Beach, khu vui chơi trẻ em Paradise Kid, chăm sóc sức khỏe tại Pro Gym, trải nghiệm mua sắm tại Shophouse...

Phối cảnh tiện ích bể bơi tràn bờ tại dự án The Calla

Tất cả căn hộ The Calla có thiết kế thông minh, thông thoáng, có logia và hướng ra biển. Dự án cũng có thiết kế sân vườn độc đáo với diện tích lên đến 90 m2. "Với số lượng sản phẩm giới hạn, những căn hộ sân vườn hứa hẹn khẳng định vị thế của gia chủ, mở ra cuộc sống khác biệt dành cho những người trẻ năng động", đại diện chủ đầu tư kỳ vọng.

Hoài Phong