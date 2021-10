Lợi thế pháp lý của nhà phố CIC-Luxury

105 căn shophouse thuộc dự án CIC-Luxury, TP Lào Cai thu hút các nhà đầu tư bởi yếu tố: vị trí, tiện ích, thương hiệu và tính pháp lý.

Với những người mua nhà để ở hoặc đầu tư pháp lý minh bạch là một trong những ưu tiên hàng đầu. Do vậy, những dự án đảm bảo tính pháp lý sẽ hút khách bởi mang lại sự an toàn và yên tâm cho nhà đầu tư, ít xảy ra các tranh chấp về sau, đồng thời khả năng chuyển nhượng cũng dễ dàng hơn.

Trong bối cảnh dịch bệnh,,shophouse được đánh giá là một trong những phân khúc ít chịu ảnh hưởng. Ghi nhận của chủ đầu tư CIC-Luxury, giá bán của dòng sản phẩm shophouse vẫn ở mức cao, nếu giảm chỉ giảm nhẹ so với thời điểm trước dịch. Đây cũng là phân khúc được giới chuyên gia dự báo sẽ có biên độ tăng trưởng lợi nhuận vượt trội trên thị trường.

Đặc biệt, nếu dự án hoàn chỉnh về mặt pháp lý sẽ là "cú đúp" khẳng định giá trị và thu hút sự quan tâm chú ý của các nhà đầu tư. Trong số dự án có sản phẩm shophouse được thị trường miền Bắc đón nhận có khu đô thị CIC-luxury do CIC làm Chủ đầu tư.

CIC-Luxury tọa lạc ngay trên trục đường huyết mạch của TP Lào Cai. Đặc biệt tất cả các sản phẩm của dự án được chủ đầu tư giới thiệu với hình thức sở hữu lâu dài, cam kết sổ đỏ trao tay cho chủ sở hữu.

Đại diện CIC chia sẻ: "Khu đô thị CIC-Luxury là dự án tâm huyết và mới nhất của chủ đầu tư CIC. Dự án sẽ kiến tạo nên một không gian sống đẳng cấp với chuỗi tiện ích ‘all-in-one’ tại vùng núi Tây Bắc. Không đơn thuần chỉ là sản phẩm bất động sản, CIC-Luxury còn là một tài sản khẳng định tầm nhìn của những chủ nhân thành đạt".

Mới đây, CIC tung ra thị trường 105 căn shophouse thuộc dự án CIC-Luxury. Trong đó, có 95 căn sở hữu 2 mặt tiền rộng từ 5,5-7,5m được kiến tạo trên diện tích từ 107- 157m2 sẽ đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của chủ nhân. "Với diện tích rộng rãi, mỗi căn shophouse có thể dùng để an cư, kinh doanh, cho thuê lại với tiềm năng tăng giá cao", đại diện CIC nhấn mạnh.

Phối cảnh shophouse dự án CIC-Luxury. Ảnh: CIC

Chị Thuỳ Anh, một nhà đầu tư ở TP Lào Cai cho rằng, trên thị trường đã có không ít dự án hoàn thành, cư dân chuyển về sinh sống hàng năm trời, nhưng vẫn không thể làm được sổ đỏ do không đủ điều kiện pháp lý. Với một sản phẩm CIC-Luxury, khách hàng hạn chế được rủi ro phát sinh như: chậm tiến độ, chậm giao nhà, sang tên, tranh chấp... Cũng như tất cả quyền lợi của chủ sở hữu được pháp luật bảo vệ. "Do đó, tôi an tâm xuống tiền chọn mua một căn shophouse ở dự án này", chị Thuỳ Anh nói.

Phối cảnh về đêm dự án CIC-Luxury. Ảnh: CIC

Thương hiệu CIC cũng là một trong những bảo chứng làm nên giá trị cho dự án CIC-Luxury. Trải qua hơn 11 năm xây dựng và phát triển, từ một doanh nghiệp xây lắp, đến thời điểm hiện tại, Công ty CP Đầu tư CIC đã xây dựng được thương hiệu riêng trên lĩnh vực bất động sản.

Một số dự án nổi bật gắn với CIC như: Tòa nhà văn phòng 66B Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội), tòa nhà CIC Tower (Cầu Giấy, Hà Nội), dự án căn hộ Home City Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội), dự án đường cao tốc BOT Hà Nội – Bắc Giang, ...

Mới đây,Thủ tướng đã ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cảng hàng không Sa Pa, Lào Cai theo phương thức đối tác công - tư (PPP) với tổng mức đầu tư hơn 6.948 tỷ đồng. Điều này được dự đoán sẽ tạo nên "cú hích lớn" cho thị trường nhà đất Sa Pa thời gian tới, trong đó có dự án án CIC-Luxury.

Sơn Quỳnh