Lợi thế phân khu thấp tầng tại Vlasta - Thủy Nguyên

Hải PhòngVị trí trung tâm, danh mục sản phẩm cùng mức giá đa dạng giúp phân khu Phú Quý thuộc khu đô thị Vlasta - Thủy Nguyên đáp ứng cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư.

Tọa lạc tại vùng lõi dự án Vlasta - Thủy Nguyên, phân khu Phú Quý kề cận trục hành chính mới của thành phố, kết nối trực tiếp đại lộ thương mại nội khu và trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Từ vị trí này, cư dân di chuyển 3-5 phút để tiếp cận loạt tiện ích như: trường học, công viên, phố đi bộ, trung tâm dịch vụ - thương mại... Hạ tầng đang hoàn thiện theo quy hoạch, tạo nền tảng đón dòng cư dân về ở thực, hỗ trợ thanh khoản và khai thác kinh doanh.

Phân khu Phú Quý sở hữu hệ tiện ích nội - ngoại khu phong phú. Ảnh: Văn Phú

Bên cạnh vị trí, thiết kế sản phẩm tại phân khu được tối ưu theo hướng "tài sản tinh gọn" với các căn liền kề diện tích từ 62,5 m2. Cấu trúc mặt bằng linh hoạt cho phép chủ sở hữu hoán chuyển công năng giữa ở, kinh doanh, cho thuê hoặc làm văn phòng dịch vụ. Chủ đầu tư cho biết, phân khu hướng đến hiệu suất sử dụng thật, dòng tiền thật, đáp ứng tiêu chí: nắm giữ - khai thác - thanh khoản.

Danh mục sản phẩm tại Phú Quý được tổ chức theo ba nhóm để phục vụ các nhu cầu chuyên biệt nhưng đều đảm bảo các yếu tố: tối ưu diện tích, công năng linh hoạt, nâng cao giá trị sử dụng. Nhóm Hybrid Home có diện tích dưới 70 m2, thiết kế tinh gọn, thích hợp với gia đình trẻ hoặc nhà đầu tư ưu tiên tính linh hoạt và tốc độ quay vòng. Nhóm Signature Home khoảng 80-90 m2 là nhà phố vườn, hai mặt thoáng, mặt sau là công viên rộng tới 1.500 m, hướng đến các gia đình đa thế hệ mong muốn cân bằng giữa nhịp sống đô thị và thiên nhiên.

Nhóm Bazaar Home từ 90 m2 là dòng thương phố bố trí trên các trục đường chính, mặt tiền rộng, kết nối trực tiếp đại lộ thương mại nội khu, phù hợp mở cửa hàng, dịch vụ hoặc cho thuê; quỹ căn giới hạn giúp gia tăng độ khan hiếm.

Ba dòng sản phẩm mang đến nhiều lựa chọn, đáp ứng đa dạng nhu cầu của nhà đầu tư và khách mua để ở. Ảnh: Văn Phú

Phân khu Phú Quý thuộc khu đô thị Vlasta - Thủy Nguyên quy mô 32,5 ha do Văn Phú phát triển. Dự án nằm trên trục 359C, tuyến giao thông huyết mạch kết nối trực tiếp khu công nghiệp VSIP và trung tâm hành chính - chính trị TP Hải Phòng, đồng thời thuận lợi di chuyển qua quốc lộ 10, tỉnh lộ 359 đến các khu vực nội thành và lân cận.

Từ đầu năm đến nay, hàng loạt dự án đang được triển khai tại Thủy Nguyên. Nhiều doanh nghiệp đón đầu quy hoạch, xem đây là thị trường trọng điểm để phát triển dự án. Hải Phòng định hướng phát triển Thủy Nguyên thành trung tâm hành chính - kinh tế - văn hóa - giáo dục mới. Hạ tầng giao thông được ưu tiên với loạt dự án như cầu Nguyễn Trãi, cầu Hoàng Văn Thụ, đường 359, quốc lộ 10 và vành đai 2. Trong bối cảnh đó, các sản phẩm sở hữu vị trí lõi, hạ tầng hiện hữu hoặc triển khai đồng bộ được kỳ vọng có biên độ khai thác và thanh khoản ổn định.

Song Anh