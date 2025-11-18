Lợi thế 'nguồn thu kép' tại dự án Gem Park Hải Phòng

Chương trình "một căn hộ - hai nguồn thu" kết hợp mô hình vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế kỳ vọng tạo nền tảng tăng giá cho nhà đầu tư tại Gem Park.

Theo dữ liệu từ Batdongsan, tỷ suất cho thuê căn hộ tại Hải Phòng quý III đạt 4,6%, thuộc nhóm cao nhất khu vực phía Bắc, chỉ xếp sau Bắc Ninh (5,6%). Mức độ quan tâm đến chung cư tại thành phố cảng tăng 38%, cho thấy phân khúc này vẫn giữ sức hút với nhà đầu tư, dù lợi suất chung đang chững lại.

Chị Hương Thủy, một nhà đầu tư tại Hải Phòng, chia sẻ: "Giai đoạn đầu tiện ích chưa hoàn thiện nên khó cho thuê. Tôi sẵn sàng đầu tư nội thất cao cấp nhưng lo ngại việc bảo quản tài sản và chi phí khấu hao lớn trong khi giá thuê chưa đủ hấp dẫn".

Nhằm hỗ trợ khách hàng, N.H.O - chủ đầu tư dự án Gem Park triển khai mô hình "một căn hộ - hai nguồn thu" với cam kết lợi nhuận đến 8% trong 18 tháng, đồng thời chia sẻ thêm phần lợi nhuận thực tế từ hợp đồng cho thuê giữa chủ đầu tư và khách thuê. Chủ nhà còn được tặng gói nội thất hoàn thiện, miễn phí quản lý, vệ sinh, Internet và truyền hình cáp trong suốt thời gian cam kết, giúp tối ưu dòng tiền trong giai đoạn đầu khai thác.

Theo ông Kiệt Hồ, cố vấn kinh doanh N.H.O, giá trị của một dự án không chỉ nằm ở số căn hộ được bàn giao mà còn ở tỷ lệ căn hộ có người ở thực. "Khi cộng đồng cư dân hình thành và vận hành ổn định, giá thuê tự nhiên tăng, giá trị tài sản cũng được củng cố", ông nói.

Đồng hành cùng chương trình, đơn vị vận hành Alpha Plus, đối tác N.H.O, đảm nhận công tác quản lý cho thuê theo tiêu chuẩn quốc tế. Ông Ryu Young Hee, Giám đốc Alpha Plus, cho rằng hai thách thức lớn của chủ nhà là lợi nhuận và vận hành. "Lợi nhuận có thể tính toán, nhưng vận hành đòi hỏi kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp. Đặc biệt trong 18 tháng đầu, việc xử lý nhanh các vấn đề phát sinh giúp giữ chân khách thuê và duy trì uy tín của dự án", ông nhận định.

Từ kinh nghiệm triển khai mô hình lưu trú tại nhiều dự án, N.H.O cùng Alpha Plus chú trọng yếu tố cộng đồng. Ông Chea Sokhon, chuyên gia vận hành khách sạn 5 sao, cho biết, cộng đồng khách thuê cao cấp cần không gian riêng tư, tiện nghi và quy trình vận hành minh bạch để mang lại sự yên tâm cho cả chủ nhà và khách thuê.

Gem Park được định vị hướng đến cộng đồng chuyên gia nước ngoài - nhóm khách thuê có yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ và tiện ích. Hải Phòng hiện có hơn 11.000 chuyên gia nước ngoài, chủ yếu từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhu cầu về căn hộ dịch vụ chuyên nghiệp ngày càng lớn, tạo lợi thế cho các dự án có mô hình vận hành bài bản.

Tọa lạc tại phường Hồng Bàng, Gem Park được thiết kế theo phong cách Hàn Quốc hiện đại, tích hợp hệ tiện ích khép kín như resort thu nhỏ giữa lòng đô thị. Theo dữ liệu từ Batdongsan, khu vực Hồng Bàng là một trong những nơi có hiệu suất đầu tư cao, đặc biệt ở phân khúc căn hộ trung - cao cấp với lợi suất cho thuê cạnh tranh. Trong đó, giá bán bình quân tại Gem Park khoảng 46 triệu đồng một m2, tăng 55% trong hai năm qua, cùng tỷ suất cho thuê đạt 4,4-4,7%.

Với hơn 13 năm hoạt động tại Việt Nam và hơn 15.000 căn hộ đã bàn giao, N.H.O kỳ vọng mô hình "một căn hộ, hai nguồn thu" góp phần giải bài toán căn hộ cho thuê tại Hải Phòng, vừa giúp nhà đầu tư ổn định dòng tiền, vừa góp phần nâng chất lượng vận hành và giá trị dự án.

