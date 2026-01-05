Lợi thế nguồn khoáng nóng tự nhiên tại Alumi Alluvia City

Khoáng nóng tự nhiên tại tổ hợp Alumi thuộc Alluvia City được khai thác như một trụ cột trong mô hình đô thị sinh thái phục vụ chăm sóc sức khỏe dài hạn.

Alumi là tổ hợp 7 tòa tháp khép kín theo phong cách nghỉ dưỡng đầu tiên tại Alluvia City - thành phố theo mô hình sinh thái khoáng nóng bên sông Hồng do Xuân Cầu Holdings đầu tư. Ngoài vị trí kết nối thuận lợi và vi khí hậu thoáng ven sông, Alumi còn thụ hưởng nguồn khoáng nóng tự nhiên từ việc khai thác trên cơ sở thăm dò địa chất được triển khai từ năm 2022.

Tháng 7/2023, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, khu vực Văn Giang, Hưng Yên - nơi Alluvia City tọa lạc, được đưa vào quy hoạch khai thác nước khoáng, nước nóng thiên nhiên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Việc xác định tọa độ cụ thể trong phụ lục quy hoạch cho thấy nguồn khoáng tại đây không chỉ được ghi nhận trên thực địa mà còn nằm trong quy hoạch khoáng sản cấp quốc gia.

Tháng 11/2025, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận Xuân Cầu Holdings phát triển Alluvia City theo mô hình khu đô thị sinh thái gắn với khai thác và sử dụng khoáng nóng. Theo chủ đầu tư, điều này cho thấy khoáng nóng tự nhiên tại dự án đã được tạo hành lang pháp lý rõ ràng để phát triển thành tiện ích chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng cho cộng đồng.

Mô hình khoáng nóng được đưa vào khu đô thị Alluvia City. Ảnh: Xuân Cầu Holdings

Song song với yếu tố quy hoạch, chất lượng nguồn khoáng nóng được đánh giá thông qua các chỉ số kỹ thuật. Theo kết quả thử nghiệm của Viện Công nghệ môi trường, mẫu nước từ giếng khoan sâu hơn 400 m tại dự án có hàm lượng axit silic đạt 66,57 mg/L, vượt ngưỡng định danh nước khoáng theo tiêu chuẩn. Thành phần này thường xuất hiện tại các nguồn khoáng nóng cao cấp có giá trị sử dụng trong chăm sóc da và thủy trị liệu.

Ngoài axit silic, nước khoáng tại Alluvia City còn chứa các ion tự nhiên như natri, kali, canxi, magie, bicarbonate và sulfate - Các thành phần được đánh giá là phù hợp cho các hoạt động ngâm khoáng và chăm sóc sức khỏe với nhiều lợi ích như hỗ trợ tuần hoàn máu, giảm căng thẳng thần kinh và chăm sóc da...

Cư dân thư giãn, trị liệu tại bể khoáng nóng của dự án. Ảnh: Xuân Cầu Holdings

Xuân Cầu Holdings cho biết, nguồn khoáng nóng tại Alluvia City là khoáng tự nhiên được xử lý theo tiêu chuẩn y tế nhằm giữ đặc tính nguyên bản, tạo khác biệt so với các mô hình khoáng nóng nhân tạo. Trên cơ sở đó, tài nguyên khoáng được đưa vào quy hoạch như một dịch vụ trải nghiệm cốt lõi của khu đô thị.

Dự án bố trí hai trung tâm khoáng nóng với khả năng phục vụ khoảng 3.000-4.000 lượt khách mỗi ngày. Riêng tại Alumi - tổ hợp căn hộ cao cấp đầu tiên của Alluvia City, nước khoáng nóng được dẫn trực tiếp về các bể khoáng trong nhà tại tầng 3 khối đế. Cách tiếp cận này nhằm đưa khoáng nóng trở thành một phần của đời sống thường nhật, thay vì chỉ phục vụ mục đích nghỉ dưỡng theo mùa.

Xuân Cầu Holdings hướng đến phát triển mô hình khoáng nóng đô thị bền vững. Ảnh: Xuân Cầu Holdings

Đại diện chủ đầu tư cho biết, việc phát triển đô thị sinh thái gắn với khoáng nóng tự nhiên hướng tới hình thành một giá trị lâu dài, trong đó tài nguyên được kiểm chứng bằng dữ liệu khoa học và khai thác theo định hướng bền vững.

Song Anh