Lợi thế mô hình chia nhỏ suất đầu tư bất động sản

Chuyên gia cho rằng, chia nhỏ bất động sản tạo điều kiện nhóm khách hàng có vốn nhỏ đầu tư và tiếp cận lợi nhuận.

Kết quả thống kê của Batdongsan cho thấy, trong hai năm qua, chỉ số nhà đất đã tăng 86%. Trong nửa đầu năm 2022, phân khúc nhà ở thấp tầng (nhà phố, biệt thự) ghi nhận mức giá và lượng giao dịch tăng cao tại Hà Nội và TP HCM.

Được đánh giá tiềm năng khi liên tục tăng giá, bất động sản thấp tầng là kênh được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Họ cho rằng, loại hình này mang đến lợi nhuận cao, ít rủi ro. Tuy nhiên, đây lại không phải là kênh dành cho số đông do cần nguồn tài chính mạnh. Trong bối cảnh đó, sự ra đời của mô hình chia nhỏ suất đầu tư Fantasy Home của Công ty VMI JSC mở ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư vốn ít.

Phối cảnh vịnh biển Paradise Bay tại Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown. Ảnh: Vinhomes

Fantasy Home là giải pháp đầu tư bất động sản thấp tầng của Vinhomes, dành cho nhà đầu tư khả năng tài chính ít. Phương thức hoạt động của VMI JSC là đầu tư một số lượng nhất định các bất động sản có sẵn hoặc hình thành trong tương lai của Vinhomes, sau đó giá trị bất động sản sẽ chia thành 200 suất đầu tư (gọi là suất Fantasy Home). Khách hàng có thể tham gia đầu tư bằng cách mua các suất trên và được phân chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ.

Đại diện VMI JSC đưa ra ví dụ, công ty mua lại các sản phẩm tại Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown và chia nhỏ thành 200 suất đầu tư Fantasy Home. Như vậy, với số vốn từ 38 triệu đồng, khách hàng đã trở thành cổ đông tại dự án. Hay đối với các căn nhà phố The Manhattan (Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức), nhà đầu tư cần 90 triệu đồng để sở hữu một suất.

Phối cảnh hồ bơi nước mặn tại Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown. Ảnh: Vinhomes

Bên cạnh đó, VMI JSC thiết kế các gói đầu tư kéo dài 3 hoặc 5 năm với nhiều điều kiện ưu đãi linh hoạt dành cho khách hàng hướng đến sản phẩm trung và dài hạn. Nổi bật là mức cam kết lợi nhuận tối thiểu 9,5% mỗi năm cho các nhà đầu tư sớm, tham gia trước ngày 30/11/2022 và 8,5% cho các nhà đầu tư thông thường.

Về lợi nhuận, đại diện VMI JSC cũng cho biết, nhà đầu tư sẽ hưởng mức tăng giá kỳ vọng từ 15% mỗi năm. Qua từng năm, lợi nhuận sẽ tăng lên 30%, 45%, 60%, 75%... Trong suốt quá trình, nhà đầu tư toàn quyền quyết định việc chọn căn, bán hoặc giữ căn. Ngoài ra, với những căn đã hoàn thiện nội thất nhưng chưa bán, VMI JSC sẽ đảm nhận vận hành, tìm kiếm khách thuê. Nhà đầu tư sẽ được hưởng 50% lợi nhuận từ việc cho thuê.

"Mức lợi nhuận trên được đánh giá khả thi do giỏ hàng dành cho nhà đầu tư là các sản phẩm có dư địa tốt như Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown và 18 căn biệt thự tại The Manhattan Vinhomes Grand Park. Đây là nhóm sản phẩm có tiềm năng sinh lời tốt", đại diện VMI JSC nhấn mạnh.

Công viên giải trí thuộc hợp phần khu đô thị. Ảnh phối cảnh: Vinhomes

Vinhomes Ocean Park 3 có quy mô 293 ha, tọa lạc tại phía Đông Hà Nội. Khu đô thị được Vinhomes ra mắt từ tháng 10/2022, hưởng lợi từ hạ tầng và hệ tiện ích từ quần thể đô thị biển quy mô lớn. Phân khu The Manhattan thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức), cung cấp ra thị trường sản phẩm nhà phố, biệt thự thấp tầng.

Theo phân tích của một số chuyên gia, nhà đầu tư vẫn quan tâm đến bất động sản mặc dù thị trường biến động. Theo tiến sĩ Sử Ngọc Khương - Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam, đầu tư vào bất động sản được xem là phương pháp giúp bảo toàn dòng vốn trước rủi ro trước những bất ổn kinh tế. Đồng thời, loại hình này có mức độ an toàn so với những kênh khác.

Tiện ích hồ bơi tại Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown. Ảnh: Vinhomes

Đồng quan điểm, ông Võ Huỳnh Tấn Kiệt - Giám đốc bộ phân nhà ở CBRE Việt Nam cho biết, thị trường bất động sản bước vào giai đoạn nhiều thay đổi, nhà đầu tư vẫn xem bất động sản là kênh giữ giá trị tài sản ưu tiên, cao hơn cả vàng, chứng khoán.

Hoàng Khải