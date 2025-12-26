Lợi thế khu công nghiệp Song Mai- Nghĩa Trung tại Bắc Ninh

Khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung bổ sung nguồn cung đất công nghiệp tại Bắc Ninh với quỹ đất sạch, hạ tầng đầu tư đồng bộ.

Bắc Ninh nhiều năm qua giữ vai trò trung tâm sản xuất của miền Bắc, là điểm đến của dòng vốn đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ. Lợi thế hạ tầng giao thông, vị trí cửa ngõ kết nối Hà Nội với các cảng biển và cửa khẩu quốc tế giúp địa phương duy trì sức hút.

Sau sáp nhập, tỉnh Bắc Ninh mới có diện tích hơn 4.718 km2 và trên 30 khu công nghiệp. Địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 11,29%, đồng thời phấn đấu huy động 151.650 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội và thu hút 4,3 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn 2021-2026.

Trong bối cảnh đó, khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung được cấp phép và khởi công với quy mô 197,1 ha, trở thành dự án đất công nghiệp đầu tiên triển khai sau sáp nhập. Dự án được định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Khu công nghiệp có tổng diện tích 197.1 ha, được đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng trọng yếu. Hệ thống cấp nước công suất 9.800 m3 mỗi ngày, kết hợp trạm bơm tăng áp giúp vận hành ổn định; hệ thống chữa cháy đạt chuẩn được cơ quan chức năng chứng nhận. Nhà máy xử lý nước thải tập trung diện tích 2,36 ha, công suất ban đầu 8.000 m3 một ngày, có thể nâng cấp lên 18.000 m3, áp dụng công nghệ sinh học Anoxic - Oxic (AO), bảo đảm xử lý thân thiện môi trường.

Bên cạnh đó, giao thông nội bộ, viễn thông và các tiện ích hỗ trợ như không gian cây xanh, bãi đỗ xe và dịch vụ đi kèm được quy hoạch đồng bộ, nhằm tạo môi trường sản xuất ổn định và lâu dài cho doanh nghiệp.

Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung là một trong những dự án trọng điểm tại Bắc Ninh, sở hữu hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Trạm xử lý nước thải đang được triển khai thi công theo quy chuẩn môi trường, cùng các chính sách ưu đãi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh dài hạn. Ảnh: KCN Song Mai - Nghĩa Trung

Về vị trí, khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung nằm trên trục vành đai công nghiệp của miền Bắc, kết nối thuận lợi với Hà Nội, Hải Phòng và các tuyến giao thương phía Bắc. Theo số liệu của Cơ quan Đầu tư nước ngoài, 8 tháng đầu năm 2025, Bắc Ninh ghi nhận hơn 4,68 tỷ USD vốn đầu tư đăng ký, trong khi Hà Nội đạt hơn 3,8 tỷ USD và Hải Phòng đạt 1,71 tỷ USD, tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.

Khu vực xung quanh dự án đã hình thành hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao với sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực điện tử. Việc tham gia vào mạng lưới sản xuất sẵn có giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai, đồng thời tận dụng hiệu quả chuỗi cung ứng khu vực.

Ngoài lợi thế về hạ tầng và vị trí, dự án được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành. Theo đó, doanh nghiệp và nhà đầu tư lựa chọn dự án khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung sẽ được hưởng chính sách: miễn thuế thu nhập doanh nghiệp lên đến 4 năm, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa 9 năm tùy ngành nghề, miễn tiền thuê đất lên tới 11 năm... Đi cùng là chính sách đầu tư thân thiện, sự hỗ trợ từ chủ đầu tư và chính quyền địa phương.

