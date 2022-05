Lợi thế khi mua nhà liền thổ đủ pháp lý tại Thuận An

Bình DươngLavela Garden là một trong những dự án nhà liền thổ nổi bật tại khu vực Thuận An khi đầy đủ pháp lý, vị trí đắc địa mà giá hợp lý.

Theo đại diện Công ty LinkGroup - chi nhánh TP HCM, nhu cầu an cư tại Bình Dương rất lớn do lợi thế là "thủ phủ" công nghiệp của cả nước với hàng trăm nghìn chuyên gia nước ngoài làm việc và sinh sống, cùng nhiều doanh nghiệp đang hoạt động. Bên cạnh đó, nhu cầu an cư trong những khu vực được quy hoạch bài bản, tiện ích đầy đủ cũng đang là xu hướng lựa chọn của chính người Bình Dương. Tuy vậy, để sở hữu được một tài sản nhà liền thổ đảm bảo về tính pháp lý trong điều kiện thị trường hiện nay không phải dễ dàng.

Hình ảnh tiến độ thực tế dự án Lavela Garden. Ảnh: Link Group

Đại diện LinkGroup - chi nhánh TP HCM cho hay, pháp lý của bất động sản liền thổ ổn định hơn sản phẩm căn hộ, tuy nhiên, phần lớn các dự án khi đưa ra trên thị trường, khách mua đều phải mất một thời gian dài chờ đợi để được xác lập chủ quyền sở hữu riêng, để đợi chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục theo luật. Do đó, khách hàng vẫn phải chịu tính rủi ro khi mua các sản phẩm thuộc diện này.

Đáp ứng nhu cầu của thị trường, LinkGroup giới thiệu ra thị trường dự án Lavela Garden (khu nhà ở Ngọc Lễ 1), nằm ngay TP Thuận An (Bình Dương). "Dự án gây ấn tượng dù chưa mở bán bởi có pháp lý đầy đủ gồm văn bản cho phép huy động vốn từ Sở Xây dựng Bình Dương, văn bản xác nhận đủ điều kiện bán hàng theo Luật kinh doanh bất động sản, giấy phép xây dựng và các hồ sơ pháp lý liên quan", vị này cho biết.

Lavela Garden đáp ứng chuẩn nhà ở cho chuyên gia tại TP Thuận An. Ảnh: Link Group

Lavela Garden bao gồm 82 căn nhà liên kế, tọa lạc trên mặt tiền đường Bình Chuẩn 69, TP Thuận An. Hiện, dự án đã xây xong phần thô tại block B, các block khác cũng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng để kịp bàn giao vào quý IV năm nay.

Lợi thế của dự án còn đến từ vị trí đắc địa ngay trung tâm TP Thuận An. Nơi đây được xem là "ngôi sao mới" trên thị trường bất động sản phía Nam nhờ kinh tế phát triển, hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ. Sở hữu các lợi thế đắt giá về hạ tầng như tuyến đường quốc lộ 13 - tuyến đường huyết mạch nối thẳng đến trung tâm TP HCM, cao tốc Tân Vạn - Mỹ Phước, cùng hàng loạt các tuyến đường nội khu đã được quy hoạch.

Đơn cử như tại phường Bình Chuẩn, hàng loạt công trình như tuyến đường Bình Chuẩn 69 đang được đầu tư mở rộng lộ giới 22m, tiếp đó mở rộng công viên 3ha, quy hoạch xây dựng bến xe khách tỉnh Bình Dương để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của tỉnh... Tất cả là điểm nhấn mới thu hút người dân đến an cư cũng như giới đầu tư quan tâm đến thị trường khu vực này.

Vị trí ngay trung tâm phát triển của TP Thuận An, Lavela Garden triển vọng giá trị cao. Ảnh: Link Group

Lợi thế là một trong những khu vực kinh tế trọng điểm của TP Thuận An, hạ tầng phường Bình Chuẩn được đầu tư mạnh nhằm đáp ứng cho các hoạt động kinh tế xã hội. Nơi đây đang tập trung nhiều doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh và dân cư đông đúc.

Cụ thể, tuyến đường Bình Chuẩn 69 đóng vai trò kết nối liên khu vực Bình Chuẩn vào các trục đường huyết mạch của tỉnh Bình Dương là ĐT 743 và đường Lê Thị Trung, từ đây dễ dàng di chuyển đến TP HCM và các tỉnh lân cận. Theo kế hoạch, đến năm 2025, đường Bình Chuẩn 69 được quy hoạch mở rộng lộ giới 22m, riêng lòng đường rộng 14m với lề đường 4m mỗi bên. Quy hoạch này mang lại diện mạo mới cho phát triển đô thị khu vực và giảm tải vấn nạn ách tắc giao thông của cả khu vực vào những khung giờ cao điểm.

Nói về tính quan trọng của đường Bình Chuẩn 69 còn phải nhắc đến việc, tuyến đường này đi ngang công viên phường Bình Chuẩn rộng 3ha, vốn là nơi thư giãn, giải trí cho các gia đình sinh sống trong khu vực.

Ngoài pháp lý, vị trí, Lavela Garden còn thu hút nhà đầu tư nhờ giá bán từ 21 triệu đồng mỗi m2 xây dựng.

"Với tốc độ tăng giá trên thị trường căn hộ và đất nền tại TP Thuận An thời gian qua, sở hữu nhà liền thổ chuẩn pháp lý như Lavela Garden giúp nhà đầu tư có thể gia tăng lợi nhuận về lâu dài, thanh khoản cao nhờ độ khan hiếm sản phẩm tốt của thị trường", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Tâm Anh