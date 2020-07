Lợi thế khi đầu tư dự án Shantira Beach Resort & Spa

Với giới đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng và Hội An, trục đường ven biển từ Đà Nẵng vào Hội An luôn có nhiều tiềm năng phát triển. Dọc theo con đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Trường Sa, Lạc Long Quân vào đến bãi biển An Bàng - Hội An... quy tụ nhiều thương hiệu resort lớn trong và ngoài nước. Ngoài vị trí đẹp, cảnh quan thiên nhiên trù phú, trục đường này cũng được giới đầu tư thiết lập và định hình một tiêu chuẩn riêng: sang trọng và đắt giá.

Phối cảnh chiêm ngưỡng hoàng hôn tại Shantira Beach Resort & Spa.

Sở hữu vị trí đắc địa trên "Con đường di sản miền Trung" - nơi hội tụ và kết tinh vẻ đẹp của di sản thế giới Phố cổ Hội An và trục đường ven biển thơ mộng, Shantira Beach Resort & Spa được nhiều nhà đầu tư đánh giá cao. Quần thể nghỉ dưỡng 5 sao này sở hữu 1,5 ha bãi biển riêng An Bàng - Top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Shantira Beach Resort & Spa là một trong những dự án nghỉ dưỡng 5 sao được phát triển bởi một chủ đầu tư địa phương tại Hội An - Tập đoàn Hoàng Gia Hội An. Doanh nghiệp này ghi dấu ấn trên thị trường nhờ tiềm lực tài chính mạnh cùng vị thế thương hiệu uy tín, bề dày kinh nghiệm phát triển du lịch thị trường địa phương.

Căn hộ Shantira Beach Resort & Spa có hướng nhìn ra biển.

Trên tổng diện tích 8,6 ha, chủ đầu tư Hoàng Gia Hội An dành 24% để xây dựng các công trình và ưu tiên phần lớn diện tích để tạo cảnh quan và không gian resort xanh mát. Ở bất cứ đâu tại dự án, du khách đều có thể trải nghiệm không gian sống gần gũi thiên nhiên với sóng biển hiền hoà và những nét đẹp của kiến trúc cùng văn hoá người dân phố Hội.

"Với lợi thế vị trí nằm bên biển và mất chừng 5 phút để vào trung tâm phố Cổ Hội An, Shantira Beach Resort & Spa không chỉ đơn thuần là dự án bất động sản nghỉ dưỡng mà còn là sản phẩm đầu tư, ngôi nhà thứ 2 để trải nghiệm cuộc sống", chủ đầu tư cho hay.

Một lợi thế khi đầu tư vào dự án là hệ thống sản phẩm hữu hạn gồm 430 căn hộ resort biển và 70 căn biệt thự mặt tiền có tầm nhìn hướng biển, cùng thiết kế mái vươn lên, tựa như sóng biển rẽ lối cho con thuyền ra khơi. Trong đó, dòng sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng mới - căn hộ resort biển được kỳ vọng sẽ đón đầu thị hiếu của thị trường.

Các căn hộ resort biển được thiết kế độc đáo với ban công rộng lớn và tầm nhìn ra toàn cảnh Hội An, bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm... Giá bán từ 1,4 tỷ đồng một căn cùng chính sách đặc quyền chủ động vận hành khai thác du lịch.

Giới chuyên môn cho rằng, với những ưu điểm riêng, Shantira Beach Resort & Spa sẽ mang đến cơ hội đầu tư sinh lời cho chủ sở hữu. Sau khi hoàn thiện và đi vào hoạt động, dự án sẽ trở thành địa điểm nghỉ dưỡng 5 sao liền kề phố Hội, điểm đến nghỉ dưỡng và đầu tư đắt giá. Nơi đây cũng sẽ trở thành biểu tượng du lịch nghỉ dưỡng mới tại Hội An.

Tâm Anh