Lợi thế kết nối của khu phức hợp trung tâm Thủ Đức

Khu phức hợp thương mại - căn hộ cao cấp King Crown Infinity sở hữu vị trí tâm điểm thành phố mới, có tính kết nối cao tại cửa ngõ Đông Sài Gòn.

Thủ Đức từ lâu đã là vùng đất quy tụ những nhà máy xí nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong thế kỷ 20 như Nhà máy Xi Măng Hà Tiên, Nhà máy dệt Vimytex, Nhà máy nước Đồng Nai, Nhà máy nhiệt điện Thủ Đức... Khu vực này trở thành cầu nối kinh tế trọng điểm của các tỉnh miền Đông Nam Bộ, đồng thời là điểm đến của những thương gia thời bấy giờ. Ngày nay, theo chủ trương đô thị hóa của Chính phủ, Thủ Đức đã có bước trở mình ngoạn mục.

Tâm điểm kết nối giao thương liên vùng

Sở hữu vị trí trọng điểm kết nối giao thông liên vùng với hệ thống đường bộ, đường thủy, Metro và dễ dàng kết nối với cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Thủ Đức đang trở thành trung tâm kinh tế - tài chính - giáo dục của toàn khu vực. Không chỉ quy tụ hàng loạt khu chế xuất, khu công nghiệp quy mô, đây còn là khu vực tập trung các trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao và là vùng đất hội tụ tinh hoa giáo dục hiện đại với hệ thống các trường đại học hàng đầu. Lấy kinh tế tri thức, sáng tạo làm trọng tâm và đầu tư từ gốc cho nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tiên tiến, Thủ Đức trở thành mảnh đất thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của khu vực Đông Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung.

Dự án sở hữu vị trí tâm điểm kết nối giao thương liên vùng. Ảnh phối cảnh: BCG Land.

Trên mảnh đất ấy, sự xuất hiện của King Crown Infinity - dự án với thiết kế biểu tượng, góp phần tái định nghĩa lại thị trường đầu tư và thay đổi phong cách, chuẩn mực sống của cư dân Thủ Đức. Nằm trên trục đường huyết mạch Võ Văn Ngân, kế cận trung tâm thương mại Vincom Thủ Đức, từ dự án chỉ mất khoảng 20 phút di chuyển đến trung tâm TP HCM, vài phút đến tuyến Metro, Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim, Mega Market, Coopmart Xa lộ Hà Nội... Thông qua hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy hiện đại, từ dự án cũng dễ dàng kết nối tới các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu... trở thành tâm điểm kết nối giao thương khu vực cũng như liên vùng.

Kết nối cộng đồng thượng lưu ưu tú

Ra đời trên vùng đất từng được biết đến như tâm điểm giải trí ngày xưa, King Crown Infinity sở hữu quần thể tiện ích nội ngoại khu phong phú, được kỳ vọng trở thành biểu tượng hướng đến sự thịnh vượng tương lai của thành phố sáng tạo. Đây không chỉ là nơi kết nối những cư dân ưu tú cùng đẳng cấp, mà còn hứa hẹn trở thành tâm điểm mua sắm, vui chơi giải trí của cư dân Thủ Đức và các khu vực kế cận với đầy đủ tiện ích giải trí đỉnh cao.

Dự án kiến tạo không gian an cư cho cộng đồng cư dân ưu tú. Ảnh phối cảnh: BCG Land.

Nối tiếp di sản văn hóa giáo dục, khi Thủ Đức còn là quận có đầy đủ các trường từ cấp tiểu học đến đại học với cơ sở vật chất hiện đại, những công dân nhí ở King Crown Infinity có thể học tập trong hệ thống giáo dục chuẩn mực từ hệ thống trường học, viện nghiên cứu danh giá như mạng lưới trường mầm non và phổ thông liên cấp chuẩn quốc tế Vinschool, Đại học Fulbright, Làng Đại học Quốc gia TP HCM - Top 750 nhóm trường đại học tốt nhất thế giới. Tất cả tạo thành nền tảng vững vàng để những mầm mon tương lai của đất nước an tâm, an toàn phát triển tri thức toàn diện.

Khu phức hợp mang đến chuẩn mực và phong cách sống đẳng cấp cho cư dân thành phố mới. Ảnh phối cảnh: BCG Land.

Với hệ thống các tầng thương mại hiện đại, King Crown Infinity cũng hứa hẹn trở thành tâm điểm kết nối cộng đồng doanh nhân trí thức đẳng cấp trong khu vực, giao thoa và lan tỏa các giá trị, văn hóa kinh doanh bền vững, góp phần kiến tạo biểu tượng mới của thành phố Thủ Đức.

Vũ Khánh