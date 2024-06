Lợi thế hút giới thượng lưu của bất động sản nghỉ dưỡng Sapa

Các dự án nghỉ dưỡng thu hút giới thượng lưu bằng thiết kế độc bản, số lượng khan hiếm cùng những giá trị về tiện ích, tôn tạo thiên nhiên.

Giới thượng lưu có xu hướng muốn sở hữu những bất động sản hạng sang, phiên bản giới hạn, chú trọng vào các yếu tố thiên nhiên. Bất động sản nghỉ dưỡng tại Sapa, địa danh nằm trong top 7 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới do Tạp chí National Geographic của Mỹ bình chọn, có nhiều lợi thế đáp ứng nhu cầu này.

Đầu tiên, Sapa là địa danh du lịch nổi tiếng với thiên nhiên hùng vĩ và văn hóa bản địa đặc sắc. Khí hậu mát mẻ, trung bình 15-18 độ C nên thích hợp cho các hoạt động nghỉ dưỡng. Hàng loạt các ông lớn như Bitexco, Sun Group, Vingroup đều có dự án nghỉ dưỡng tại đây, cho thấy tiềm năng của loại hình này.

Bên cạnh các trải nghiệm dịch vụ cao cấp, các dự án nghỉ dưỡng tại Sapa đang dần chú trọng vào việc tôn trọng cảnh sắc thiên nhiên và bảo tồn văn hóa bản địa. Một số các khu resort điển hình có thể kể đến như Sapa Jade Hill Resort & Spa, Ville De Mont Mountain Resort, Topas Ecolodge... Khi trải nghiệm nghỉ dưỡng tại đây, du khách được phục vụ với các tiêu chuẩn cao cấp nhất, đồng thời chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên từ những thửa ruộng bậc thang và núi non trùng điệp vùng Tây Bắc.

Hạ tầng giao thông cũng tạo trợ lực cho phát triển bất động sản. Cao tốc Nội Bài - Lào Cai giúp rút ngắn thời gian di chuyển lên vùng Tây Bắc. Cảng hàng không quốc tế Sapa đã được phê duyệt trong lộ trình đến năm 2030. Cảng hàng không này sẽ đáp ứng nhu cầu di chuyển đến Sapa của du khách từ khắp cả nước.

Các sản phẩm nghỉ dưỡng độc bản, gắn với thiên nhiên được đánh giá có sức hút với giới thượng lưu. Một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Forbes chỉ ra rằng, 80% người giàu thể hiện đẳng cấp bằng những trải nghiệm và tài sản được cá nhân hóa. Với bất động sản, nhóm người này sẵn sàng chi tiền cho tài sản có số lượng hạn chế, đi cùng dịch vụ cao cấp, chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu sống giữa thiên nhiên.

Tại Sapa, các bất động sản nghỉ dưỡng dành cho giới nhà giàu có thể kể đến Le Zenis Boutique Mountain Resort. Dự án nằm trong quần thể khu nghỉ dưỡng 5 sao gồm Sapa Jade Hill Resort & Spa, Ville De Mont Mountain Resort. Quần thể này đạt nhiều giải thưởng nổi bật như Luxury Mountain Resort in Asia 2023, Best Mountain Resort on a Global level 2023, World's Leading Lifestyle Resort 2022 & 2023.

Le Zenis Boutique Mountain Resort nằm ở độ cao 1.355-1.410 m, gồm 19 căn biệt thự độc bản theo phong cách boutique cottage, giữa rừng Samu trăm tuổi. Các căn biệt thự có tầm nhìn hướng ra thung lũng Mường Hoa, một trong những ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới do Mother Nature bình chọn. Le Zenis Boutique Mountain Resort với nội thất in-house made có khả năng đáp ứng gu sở hữu tài sản đẳng cấp, độc bản của giới thượng lưu.

