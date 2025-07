Lợi thế hệ thống hành chính hai cấp do MobiFone triển khai

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền hai cấp do MobiFone triển khai giúp tiết kiệm nhân lực, giảm thời gian chờ đợi.

Cụ thể, hệ thống giúp kết nối, đồng bộ quy trình xử lý giữa cấp tỉnh và cấp xã, phường, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và điều hành. Các địa phương có thể tiết kiệm nguồn lực vận hành, giảm thiểu chồng chéo, tăng tính minh bạch và kiểm soát tiến độ giải quyết hồ sơ. Việc số hóa toàn diện đồng thời giúp nâng cao chất lượng phục vụ, thể hiện vai trò của chính quyền số trong phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đối với người dân và doanh nghiệp, mô hình mới tạo ra trải nghiệm dịch vụ công thuận tiện, minh bạch và tiết kiệm. Thông qua nền tảng trực tuyến, người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện hơn, theo dõi được tiến độ xử lý hồ sơ theo thời gian thực, giảm thiểu chi phí và thời gian chờ đợi.

Kể từ hôm nay, hệ thống đi vào vận hành tại một số tỉnh, thành phố trên toàn quốc, trong đó có Hà Nội và Thái Nguyên. Đại diện MobiFone nhận địnhđây là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng chính quyền hiện đại, thân thiện, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại chi nhánh số 3 Trung tâm phục vụ hành chính công TP Hà Nội. Ảnh: Ngọc Lan

Tổng công ty Viễn thông MobiFone là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh thuộc Bộ Công an, cam kết tiếp tục triển khai hiệu quả Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đơn vị hướng tới hoạt động hành chính công quốc gia vận hành an toàn, thông suốt và thân thiện với người sử dụng.

Bên cạnh hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, MobiFone đang sở hữu hệ sinh thái các giải pháp số toàn diện, như: trạm số hóa, nền tảng thẻ hoặc vé điện tử liên thông đa phương thức; nền tảng họp trực tuyến MobiFone Meet; truyền thanh thông minh; các giải pháp AI Vision giúp quản lý an ninh trật tự, môi trường, rác thải; du lịch số MobiFone Smart Travel, giáo dục số mobiEdu MOOCS, y tế số, tài chính số (mobiPOS, MobiMoney)...

Văn Hà