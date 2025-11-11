Lợi thế hai mặt tiền đại lộ của Tấn Đức Eastern Park - JSC

Thái NguyênDự án nhà phố thương mại Tấn Đức Eastern Park - JSC tại phường Vạn Xuân có hai mặt tiền trên các tuyến đường 69 m và 47 m, thuận tiện kinh doanh, đầu tư.

Dự án đặt tại khu vực có công nghiệp phát triển của Thái Nguyên. Dự án nằm trên hai trục đường chính là đường 69 m (vành đai 5) và đường 47 m - những tuyến giao thông kết nối trực tiếp với Hà Nội, Bắc Ninh và nhiều khu công nghiệp lớn. Mỗi ngày, hàng nghìn lượt xe qua lại, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương.

Tấn Đức Eastern Park - JSC cách khu công nghiệp Samsung khoảng 3 phút di chuyển (khoảng 1 km), 5 phút đến Bệnh viện đa khoa Yên Bình, 7 phút đến quảng trường Vạn Xuân, UBND phường và Chợ Ba Hàng, cùng 10 phút tới hệ thống trường học các cấp.

Dự án còn nằm ngay nút giao Vạn Xuân - lối ra của cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, thuận lợi cho việc di chuyển đến các khu vực khác trong và ngoài tỉnh. Khu vực xung quanh đã hình thành khu dân cư, nhiều chuyên gia và công nhân sinh sống, tạo nguồn khách ổn định cho các hoạt động kinh doanh.

Tấn Đức Eastern Park - JSC nằm ngay trung tâm phường Vạn Xuân. Ảnh: CĐT

Công trình có hai dãy nhà phố thương mại chính. Theo chủ đầu tư, dãy nhà trên trục đường 69 m đã hoàn thiện, có thể bàn giao và sử dụng ngay. Các căn nhà cao 5 tầng, mặt tiền rộng, vỉa hè lớn, hạ tầng kỹ thuật và chiếu sáng đồng bộ. Mỗi căn đều có sổ đỏ, giúp chủ sở hữu thuận tiện khai thác các loại hình kinh doanh như cửa hàng, văn phòng hoặc vừa ở vừa đầu tư.

Với trục nội khu rộng 12 m, liền kề trực tiếp đại lộ vành đai 5 huyết mạch, dãy nhà phố này có lợi thế thương mại nhờ kết nối giao thương thuận lợi và giá trị đầu tư gia tăng theo thời gian.

Trong khi đó, dãy nhà phố trên trục đường 47 m được thiết kế theo phong cách hiện đại, có tầm nhìn thoáng và công năng linh hoạt. Tuyến đường 47 m kết nối trực tiếp với các khu công nghiệp lớn giúp khu phố này đón trọn nhu cầu từ hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và người lao động trong khu vực, mở ra cơ hội vận hành dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí và bán lẻ quy mô.

Dãy nhà phố 69 m đã hoàn thiện và sẵn sàng đi vào bàn giao. Ảnh: CĐT

Khu đô thị cũng được quy hoạch bài bản với trường mầm non, trung tâm thương mại, nhà văn hóa, trung tâm y tế, sân thể thao và hệ thống công viên, vườn hoa, đài phun nước.

Công viên cảnh quan hoàn thiện ngay từ giai đoạn đầu, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và tăng sức hút cho khu đô thị. Nhờ đó, các tuyến phố kinh doanh tại dự án có thêm lợi thế về lưu lượng khách và khả năng vận hành ổn định.

Dãy phố 47 m được kỳ vọng trở thành tuyến phố giao thương sầm uất, hiện đại của Vạn Xuân. Ảnh: CĐT

Tấn Đức Eastern Park - JSC không chỉ đáp ứng đa dạng "khẩu vị" đầu tư mà còn tạo cơ hội sinh lợi cho những người tìm kiếm tài sản kép, vừa kinh doanh, vừa tích sản.

Dự án đang áp dụng các chính sách bán hàng gồm tặng gói hoàn thiện cơ bản, hỗ trợ tiền thuê, chiết khấu thanh toán sớm đến 11% và hỗ trợ lãi suất tới 24 tháng. Chủ đầu tư kỳ vọng Tấn Đức Eastern Park - JSC trở thành điểm nhấn mới tại Vạn Xuân, hướng đến hình ảnh phố thương mại hiện đại, năng động.

Song Anh