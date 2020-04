Lợi thế giúp The Terra - An Hưng hút khách 

Đại diện chủ đầu tư Văn Phú - Invest cho biết, dù đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp giãn cách, không tổ chức các sự kiện quảng bá theo quy định nhưng khách hàng vẫn đến văn phòng bán hàng để giao dịch. Lượng người tìm hiểu các sản phẩm của dự án cũng tăng mạnh. Lý giải nguyên nhân dự án hút khách, vị này cho rằng, dự án đáp ứng đủ tiêu chuẩn của người mua nhà trong bối cảnh nhu cầu ở thực lại cao mà nguồn cung ngày càng khan hiếm.

Nhu cầu ở thực cao

Trong khi đó, đơn vị nghiên cứu cũng chỉ ra nhiều yếu tố khan hiếm của thị trường bất động sản. Savills cho rằng, tính tới 2019, dân số Hà Nội đạt 8,1 triệu người với tốc độ tăng trưởng ổn định 2,2% mỗi năm trong 10 năm qua. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy Hà Nội là thành phố có tỷ lệ người dân sống tại chung cư cao nhất cả nước với 2,8% người dân có dự định mua nhà hoặc căn hộ mới.

"Bên cạnh nhóm khách hàng này, người mua nước ngoài cũng ngày càng quan tâm đến các dự án đầy đủ tiện ích cao cấp. Xu hướng này sẽ được nhắm tới các dự án chất lượng, tại vị trí tốt và được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín", báo cáo của Savills nhận định.

Do nguồn cung mới hạn chế, trong khi nhu cầu nhà ở vẫn luôn cao, nên những dự án có chất lượng tốt và đầy đủ tiện ích cao cấp như The Terra - An Hưng được nhiều khách hàng lựa chọn.

Phối cảnh dự án The Terra - An Hưng.

Vị trí đắc địa, đa dạng tiện ích

Nằm tại khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội, quận Hà Đông, The Terra - An Hưng toạ lạc ở một trong những khu vực phát triển năng động của Hà Nội. Trước đó, tại Hà Đông, Văn Phú - Invest từng ghi dấu ấn thành công với việc phát triển dự án khu đô thị Văn Phú. Đây cũng là lợi thế giúp dự án The Terra - An Hưng thu hút khách hàng trong khu vực.

Chủ đầu tư cho biết, đa số những khách hàng mua căn hộ The Terra - An Hưng thời gian gần đây là những gia đình trẻ, có nhu cầu ở thực. Họ đánh giá cao vị trí dự án, hệ thống tiện ích và môi trường sống ở đây.

Anh Nguyễn Văn Quang ở Hà Đông cũng vừa đặt mua căn hộ tại đây vì dự án nằm ở vị trí đắc địa, gần công viên thiên văn với hồ điều hoà rộng 12ha, trung tâm thương mại Aeon Mall, Big C Hà Đông... Anh còn ấn tượng với hơn 32 tiện ích nội khu cao cấp, đáp ứng nhu cầu sống hiện đại mà vẫn gần gũi thiên nhiên.

"Vào ngày cuối tuần, gia đình tôi có thể tổ chức những bữa tiệc BBQ tại vườn nướng hay ngắm hoàng hôn bên vườn thượng uyển hoặc đường dạo bộ chân mây. Dự án cũng có nhiều tiện ích đặc biệt như cầu kính trên không, phòng khiêu vũ, giải trí karaoke...", anh Quang chia sẻ.

Hệ thống tiện ích trong The Terra - An Hưng.

Môi trường giáo dục cho con nhỏ cũng là một trong những yếu tố quan tâm hàng đầu của những gia đình trẻ. Do đó, khi trở thành cư dân tương lai của The Terra - An Hưng, bên cạnh trường mầm non nằm ngay trong toà nhà, các bậc phụ huynh được lựa chọn những môi trường giáo dục đa dạng và chất lượng như trường học chất lượng trường Quốc tế Nhật Bản, THCS Lê Quý Đôn, Trường Quốc tế Olympia, Trường Tiểu học An Hưng, Mầm non - Tiểu học Chu Văn An, Trường chuyên Nguyễn Huệ...

Tâm Anh