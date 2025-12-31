Lợi thế giúp 'Kết nối tri thức với cuộc sống' được chọn làm sách thống nhất

"Kết nối tri thức với cuộc sống" được chọn làm bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc nhờ đáp ứng nhiệm vụ trọng tâm và tuân thủ khung giá, theo PGS.TS Nguyễn Văn Tùng,

Ngày 26/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" sử dụng thống nhất trong giáo dục phổ thông từ năm học 2026-2027. PGS.TS Nguyễn Văn Tùng, thành viên Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cho biết việc bộ sách được lựa chọn sử dụng thống nhất góp phần khẳng định chất lượng chuyên môn của bộ sách, đồng thời, đặt ra yêu cầu cao về trách nhiệm xã hội trong tổ chức xuất bản và cung ứng.

"Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định, toàn hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chuyển sang trạng thái làm việc khẩn trương, triển khai đồng loạt các nhiệm vụ trọng tâm", ông kể lại.

Trong đó, đơn vị tập trung rà soát, chỉnh sửa nội dung một số đầu sách theo các điều chỉnh của chương trình giáo dục phổ thông; xúc tiến kế hoạch đấu thầu in ấn; xây dựng phương án tập huấn giáo viên và tổ chức cung ứng sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc.

"Chúng tôi xác định rõ, việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm đồng bộ, khoa học, đúng tiến độ, để sách giáo khoa đến tay giáo viên và học sinh đầy đủ, kịp thời trước năm học mới", ông Tùng nhấn mạnh.

Bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" được sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027. Ảnh: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bên cạnh đó, ông Tùng khẳng định quan điểm nhất quán của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: sách giáo khoa là mặt hàng đặc thù, mang tính phục vụ xã hội, không đặt mục tiêu lợi nhuận. Do đó, đơn vị ưu tiên kiểm soát chi phí, ổn định và giảm giá sách nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam liên tục rà soát, tiết giảm chi phí ở tất cả các khâu. Vào tháng 1/2024, đơn vị chủ động điều chỉnh giảm giá bán lẻ bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" mức 9,6% và bộ "Chân trời sáng tạo" mức 11,2%. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ các bộ sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thấp hơn mặt bằng chung của thị trường bình quân khoảng 24-26%.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định giá tối đa sách giáo khoa, nhà xuất bản này tiếp tục điều chỉnh phương án giá, bảo đảm 100% đầu sách tuân thủ đúng khung giá và các quy định quản lý nhà nước.

So sánh tương quan giá bán hiện nay, bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" có mức giá thấp hơn khoảng 3% so với bộ "Chân trời sáng tạo" và thấp hơn bình quân khoảng 9% so với các bộ sách giáo khoa khác.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Tùng, lợi thế về giá này xuất phát từ quy mô phát hành lớn, thay vì cắt giảm chất lượng giấy, in ấn hay quy cách sản phẩm. Khi bộ sách đã được đa số địa phương và nhà trường lựa chọn trong các năm trước, sản lượng in ấn cao giúp tối ưu chi phí cố định, vận chuyển và in ấn, từ đó, giảm giá thành trên mỗi đơn vị sản phẩm.

"Việc lựa chọn bộ sách 'Kết nối tri thức với cuộc sống' làm sách giáo khoa thống nhất không chỉ bảo đảm chất lượng chuyên môn, mà còn mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính cho phụ huynh và học sinh khi triển khai đại trà", ông Tùng khẳng định.

Trước việc bộ sách trở thành sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027, lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết tiếp tục chỉ đạo toàn hệ thống tối ưu hóa quy trình sản xuất, triệt để tiết giảm chi phí, phấn đấu tiếp tục giảm giá sách giáo khoa trong thời gian tới.

Song song, đơn vị đẩy mạnh phát triển các học liệu số, học liệu điện tử trong hệ sinh thái sách giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo nhằm phục vụ việc dạy và học hiệu quả hơn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng chuẩn bị các phương án tổ chức tập huấn giáo viên trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm tiếp cận đầy đủ, bài bản với bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống", cam kết cung ứng sách đầy đủ, đồng bộ, kịp thời trước thềm năm học mới.

Nhật Lệ