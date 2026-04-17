Lợi thế giúp Hòn Tre hút khách quanh năm

Nhờ thời tiết lý tưởng cùng hệ sinh thái giải trí - nghỉ dưỡng vận hành 24/7, đảo Hòn Tre (Nha Trang) duy trì sức hút với du khách suốt bốn mùa.

Với nhiệt độ trung bình từ 26 đến 30 độ C, nắng ấm và biển lặng, hòn đảo này sở hữu điều kiện tự nhiên thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời vào bất cứ thời điểm nào trong năm.

Thay vì chỉ khai thác vẻ đẹp sẵn có, đơn vị vận hành du lịch tại đây thiết kế lộ trình trải nghiệm đa sắc thái. Buổi sáng trên đảo thường bắt đầu bằng sự tĩnh lặng của thiên nhiên. Du khách có thể chọn cách sống chậm khi thả mình trong làn nước xanh, chèo SUP hoặc lặn ngắm san hô tại những bãi biển riêng tư.

Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay sở hữu bãi biển riêng tư. Ảnh: Vingroup

Khi nắng lên cao, nhịp sống trên đảo nhanh chóng tăng nhiệt với sự hiện diện của VinWonders Nha Trang. "Vũ trụ giải trí" này cung cấp gần 100 hoạt động trải dài trên nhiều phân khu, giúp duy trì sự phấn khích cho du khách. Từ các trò chơi cảm giác mạnh đến khu vực khám phá theo chủ đề, mọi thứ được đơn vị vận hành tính toán để không có "thời gian chết".

Từ khi ra mắt vào năm 2006, Hòn Tre vẫn giữ được sức hút nhờ các dịch vụ nghỉ dưỡng - giải trí không ngừng nâng cấp. Năm nay đánh dấu bước tiến mới khi phân khu Đồi Lễ Hội ra mắt, mang đến 15 thử thách mạo hiểm dành cho những người yêu thích cảm giác mạnh. Bên cạnh đó, "Vương quốc Hải Thần" mở ra thế giới đại dương thu nhỏ với hơn 15.000 sinh vật biển. Tại đây, du khách tận mắt chứng kiến những loài cá mập quý hiếm như cá mập vi đen, cá mập chuột hay cá mập Guitar. Những show diễn tương tác như "Tiên cá" không chỉ mãn nhãn về thị giác, còn tạo ra sợi dây kết nối đặc biệt giữa con người và đại dương.

Hòn Tre được thắp sáng về đêm trên vịnh biển. Ảnh: Vingroup

Một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất tại khu vực công viên nước là "Lốc xoáy liên hoàn" - hệ thống Slide Wheel thuộc top 5 thế giới lần đầu có mặt tại Việt Nam. Với những vòng xoắn khổng lồ và khả năng xoay 360 độ liên tiếp, trò chơi này tạo cảm giác như đang ở giữa tâm một cơn bão, mang lại trải nghiệm phấn khích cho những ai đam mê chinh phục giới hạn bản thân. "Sự đa dạng này giúp Hòn Tre khác biệt so với các điểm đến thông thường, nơi du khách thường có tâm lý chỉ cần đi một lần là đủ", đại diện VinWonders cho biết.

Sức hút của Hòn Tre còn đến khi mặt trời khuất bóng. Lúc này, Tata Show - show diễn thực cảnh trị giá 10 triệu USD minh chứng rõ nét cho việc nâng tầm giải trí thành nghệ thuật trình diễn. Sử dụng công nghệ 3D mapping hiện đại kết hợp ánh sáng và âm thanh, ê-kíp sản xuất trong nước và quốc tế tái hiện một thế giới thần thoại sống động ngay trên quảng trường. Để kéo dài cảm xúc, những màn pháo hoa thắp sáng bầu trời ngay sau khi show diễn kết thúc vào các tối cuối tuần, tạo cái kết trọn vẹn cho một ngày khám phá.

"Lốc xoáy liên hoàn" trở thành tâm điểm trải nghiệm tại công viên nước trong mùa hè. Ảnh: Vingroup

Nhịp đập về đêm của đảo còn được dẫn dắt bởi Vinpearl Harbour, khu phố thương mại mang đậm phong cách Indochine. Tại đây, không gian giải trí được đẩy lên cao trào với chuỗi hoạt động biểu diễn đường phố và Stunt Show - "Rise of the Ocean". Đây là show thực cảnh trên biển đầu tiên tại Việt Nam, hội tụ đội ngũ chuyên gia từng thực hiện các dự án lớn tại Universal Studios và Disney. Những pha nhào lộn mạo hiểm, cháy nổ kịch tính trên mặt nước được dàn dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, biến vịnh biển thành sân khấu điện ảnh.

Hiện đơn vị vận hành liên tục tạo ra lý do để khách quay lại bằng các hoạt động mang tính thời điểm. Điển hình trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đảo tổ chức màn diễu hành quốc kỳ "Hào khí Việt Nam" quy mô lớn, kết hợp với pháo hoa tầm cao lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc.

Stunt Show mang đến những màn trình diễn mãn nhãn trên mặt biển. Ảnh: Vingroup

Đại diện VinWonders cho biết, việc kết hợp giữa nghỉ dưỡng cao cấp, trò chơi cảm giác mạnh, khám phá nghệ thuật thực cảnh tạo nên thỏi nam châm giúp Hòn Tre hút khách quanh năm. "Sự bền bỉ trong việc làm mới mình chính là chìa khóa giúp hòn đảo này duy trì sức sống mãnh liệt qua hai thập kỷ", vị này nói thêm.

Thanh Thư