Lợi thế giữ giá của căn hộ nội đô TP HCM

Nhu cầu căn hộ tăng trong khi nguồn cung sụt giảm mạnh là lý do khiến căn hộ nội đô tại TP HCM luôn giữ giá hoặc tịnh tiến thời gian tới.

Khi Covid-19 diễn ra và kéo dài, một làn sóng nhà đầu tư tìm cách tìm về khu vực mới nổi thì ông Lại Thế Cường (quận 7, TP HCM), nhà đầu tư cá nhân kỳ cựu vẫn trung thành với thị trường truyền thống - khu vực nội đô Sài Gòn.

"Cơ hội thì luôn chia đều cho những ai có tầm nhìn, tôi thì vẫn tin vào thị trường căn hộ nội đô TP HCM, bởi nhu cầu luôn có và quan trọng là giá bán luôn tăng không giảm, bất kể điều kiện nào", nhà đầu tư này chia sẻ lý do không có nhu cầu mở rộng khu vực đầu tư.

Thực tế, lý lẽ của ông Cường cũng có cơ sở khi từ năm ngoái đến nay giá căn hộ tại TP HCM hay Hà Nội luôn có xu hướng tăng. Trong bối cảnh dịch bệnh đang dần được kiểm soát, tỷ lệ tiêm chủng tăng và các lệnh giãn cách xã hội dần nới lỏng... càng là điều kiện để phân khúc căn hộ gia tăng giá trị trong dài hạn. Thống kê của CBRE cho thấy, xét riêng trong quý 3 vừa qua, dù TP HCM thực hiện các lệnh giãn cách xã hội nghiêm trọng, nguồn cung giảm nhưng giá bán sơ cấp bình quân lại có xu hướng tăng 17%.

Thị trường căn hộ Nam TP HCM thu hút giới đầu tư. Ảnh: Bảo An

Sự chuyển biến trong tâm lý khách hàng cũng thể hiện ở chiều hướng tích cực khi nhu cầu mua bán trao đổi bất động sản tăng trở lại. Theo báo cáo mới đây của chuyên trang Batdongsan, mức độ quan tâm của khách hàng tại TP HCM trong các tháng cuối năm được dự đoán sẽ phục hồi 100% so với giai đoạn tháng 4 và 5, trước khi Covid-19 bùng phát trở lại.

Đặc biệt tại quận 7, một trong những khu vực được nới lỏng giãn cách sớm nhất của TP HCM cũng ghi nhận mức độ quan tâm trở lại của khách hàng từ cuối tháng 9. Trong đó, đất nền và chung cư đều ghi nhận sự tăng trưởng trong nhu cầu tìm kiếm thông tin. Nhu cầu của người mua tăng, nhưng nguồn cung căn hộ nội đô TP HCM lại có sự sụt giảm mạnh. Savills cho hay, quý 3 vừa qua, nguồn cung căn hộ sơ cấp khoảng 3.000 căn, mức thấp nhất trong vòng năm năm trở lại đây, giảm 18% theo quý và 70% theo năm. Trong đó có 11 dự án đang tạm ngưng bán, trong khi nguồn cung mới bị hạn chế và lượng hàng tồn kho thấp.

Savills nhận định, đánh giá nguồn cung sơ cấp duy trì mức thấp. Sự tự tin của các chủ đầu tư giảm dẫn đến các dự án mới đang bị hoãn lại. Khi các giai đoạn tiếp theo được mở bán, thị trường sẽ có sự tăng trưởng khả quan.

Dự án The Peak Garden phát triển theo mô hình căn hộ chăm sóc sức khỏe, liền kề Phú Mỹ Hưng. Ảnh: Hưng Lộc Phát

Hầu hết các báo cáo dự báo bất động sản tại TP HCM đều đưa ra nhận định giá sơ cấp căn hộ sẽ tiếp tục đà tăng trong tương lai do chi phí xây dựng leo thang, lượng cầu ổn định trong khi nguồn cung tạm thời còn hạn chế. Theo ông Cường, đây cũng được xem là giai đoạn có nhiều thách thức, nhưng cũng là cơ hội cho các dự án nhà ở nội đô với đầy đủ giấy tờ pháp lý triển khai chào bán sản phẩm để đón đầu phục hồi.

Nắm bắt nhu cầu này, đầu tháng 10 vừa qua, Tập đoàn Hưng Lộc Phát phối hợp đơn vị phân phối độc quyền Đất Xanh Premium giới thiệu ra dự án The Peak Garden (quận 7, TP HCM). Với vị trí đắc địa nằm trong nội đô, ngay trung tâm phía Nam của thành phố, trên trục đường Nguyễn Lương Bằng, dự án được chủ đầu tư kỳ vọng sẽ nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của người mua nhà.

Nằm tiệm cận khu đô thị Phú Mỹ Hưng, các cư dân tương lai của The Peak Garden sẽ được hưởng thụ hàng loạt tiện ích của một trung tâm thương mại, tài chính quốc tế hàng đầu khu vực phía Nam TP HCM. Dự án sở hữu thiết kế sang trọng, riêng tư đáp ứng nhu cầu sống của cư dân thuộc nhiều lứa tuổi. Với không gian xanh, mặt nước rộng hơn 11.000 m2, The Peak Garden mang đến không gian sống tiệm cận thiên nhiên, cách xa ồn ào và khói bụi.

Dự án sở hữu hệ thống cây xanh, mặt nước hơn 11.000 m2. Ảnh: Hưng Lộc Phát

Từ cổng chính của dự án vào sảnh căn hộ, cư dân được trải nghiệm không gian xanh mát của công viên nội khu Luna Park hơn 6.000 m2, hồ Thiên Đường hơn 3.000 m2. Bao bọc quanh hệ thống mảng xanh - mặt nước hàng nghìn m2 này là hệ sinh thái tiện ích "tất cả trong một - all in one" trong tầm đi bộ.

Thêm vào đó, trục đường Nguyễn Lương Bằng cũng quy tụ văn phòng đại diện của hàng loạt tập đoàn hàng đầu trong và ngoài nước như Unilever, Vinamilk, Manulife; trụ sở sản xuất của các công ty đa quốc gia và tổng hành dinh phía Nam của nhiều tập đoàn công nghệ. Lực lượng cư dân trung lưu, chuyên gia người nước ngoài có nhu cầu thuê căn hộ cao cấp tại khu vực này sẽ không hề thấp, theo đánh giá của chủ đầu tư.

Chia sẻ thêm về thời điểm ra mắt dự án, đại diện Hưng Lộc Phát cho biết, thực tế thị trường địa ốc TP HCM chưa thể sôi động như trước, song trong bất kỳ thời điểm nào, nhu cầu sở hữu nhà nội đô tại TP HCM hay các thành phố lớn đều hiện hữu. Do đó, dự án được công bố, không chỉ nhắm đến những khách hàng có nhu cầu ở thực, mà còn gia tăng nguồn cung cho thị trường lẫn thêm giỏ hàng lựa chọn cho giới đầu tư – những người am tường thị trường.

"Ở mỗi phân khúc, từng thời điểm có những đặc thù khác nhau mà nhà đầu tư sẽ linh hoạt điều chỉnh chiến lược để xuống tiền đạt hiệu quả về lợi nhuận", vị đại diện Hưng Lộc Phát nói.

Theo ông, nhờ xu hướng "giữ giá" của các căn hộ nội đô nên hiện các sản phẩm tại The Peak Garden có sức hút "kép" đối với khách mua nhà để ở và không ít nhà đầu tư bất động sản cho thuê căn hộ.

Thảo Miên