Lợi thế gần biển Đồ Sơn của Ruby Coastal City

Hải PhòngRuby Coastal City thừa hưởng hạ tầng hiện đại của thành phố cảng, lợi thế cảnh quan tự nhiên của Đồ Sơn, hướng đến mô hình sống, nghỉ dưỡng liền kề sân golf.

Hải Phòng là một trong những cực tăng trưởng kinh tế lớn của miền Bắc, với GRDP năm 2024 ước đạt hơn 445.000 tỷ đồng, tăng 10,55%, nằm trong nhóm địa phương tăng trưởng cao nhất cả nước. Thành phố đang hoàn thiện hệ thống hạ tầng đa phương thức gồm cao tốc, cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế và mạng lưới đường sắt - đường thủy, tạo nên một trung tâm logistics và giao thương chiến lược của vùng duyên hải Bắc Bộ.

Đồ Sơn, bán đảo cách trung tâm thành phố khoảng 20 km được định hướng trở thành một trong những trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ biển của Hải Phòng. Năm 2024, khu vực này đón hơn 4,3 triệu lượt khách, tăng hơn 50% so với năm trước đó.

Về hạ tầng, tuyến đường ven biển Thái Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh cùng cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện giúp kết nối Đồ Sơn thuận lợi tới trung tâm thành phố, sân bay Cát Bi và khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Đồ Sơn được quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển, các khu công nghiệp sinh thái ven biển gắn với trung tâm dịch vụ hàng hải quốc tế, thúc đẩy bất động sản nghỉ dưỡng. Ảnh: CĐT

Hệ thống cảng biển Hải Phòng, trong đó có cảng nước sâu Lạch Huyện đạt sản lượng hàng hóa hơn 100 triệu tấn mỗi năm, củng cố vai trò đầu mối logistics quốc gia. Hạ tầng đồng bộ và kinh tế năng động đang tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của các khu đô thị ven biển, trong đó có Đồ Sơn.

Trong bức tranh đó, Ruby Coastal City nổi bật với vị trí gần bờ biển và liền kề sân golf Ruby Tree Golf Resort. Dự án gồm 89 căn biệt thự, diện tích mỗi căn từ hơn 300 m2, thiết kế hiện đại với các mảng kính lớn đón gió và ánh sáng tự nhiên. Không gian nội khu được điểm xuyết bởi kênh đào uốn lượn và mảng xanh lớn, mang lại sự cân bằng giữa tiện nghi và thiên nhiên.

Bên trong một biệt thự tại Ruby Coastal City. Ảnh: CĐT

Quần thể tích hợp chuỗi tiện ích cho nhu cầu ở - nghỉ dưỡng - thương mại như sân thể thao (tennis, bóng rổ, pickleball), khu thể thao nước, chèo kayak, lướt thuyền buồm, nhà hàng hay đi thuyền thiên nga.

Điểm nhấn là khu shop cao cấp với gần 30 căn shophouse hội tụ các thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế thuộc nhiều lĩnh vực, từ ngân hàng SeABank, siêu thị BRGMart, kem Thủy Tạ Gourmet, gốm Chu Đậu đến nhà hàng hải sản, quán cà phê...

Tiện ích thuyền thiên nga tại quần thể. Ảnh: CĐT

Với vị trí ven biển, kết nối hạ tầng thuận tiện, tiện ích đa dạng và số lượng giới hạn, Ruby Coastal City hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm không gian sống gắn với thiên nhiên cùng các nhà đầu tư kỳ vọng vào sự tăng trưởng của bất động sản nghỉ dưỡng Hải Phòng - đô thị cảng đang mở rộng không gian ra biển.

Song Anh