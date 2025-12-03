Lợi thế dòng căn hộ giới hạn tại tổ hợp Sun Group Cầu Giấy

Hà NộiCác căn hộ góc, số lượng giới hạn tại Sun Feliza Suites có diện tích tới 160 m2 cùng hệ tiện ích nội khu đồng bộ và thiết kế phù hợp gia đình nhiều thế hệ.

Đây là dòng căn hộ giới hạn Feliza Limited Edition hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên không gian sống rộng rãi ngay trung tâm. Đại diện Sun Property cho biết nhu cầu sở hữu căn hộ diện tích lớn tại nội đô đang tăng trong nhóm khách hàng 35-55 tuổi, khi nhiều gia đình thành đạt muốn nâng cao chất lượng sống.

Dòng sản phẩm phiên bản giới hạn sở hữu vị trí góc và diện tích lớn giữa trung tâm Thủ đô. Ảnh: Sun Property

Các căn hộ phiên bản giới hạn tại Sun Feliza Suites có diện tích lớn, chỉ 2-3 căn mỗi tầng, tạo điều kiện cho việc tổ chức không gian chung - riêng theo nhu cầu từng gia đình. Ông bà có khu vực nghỉ ngơi yên tĩnh, bố mẹ có không gian làm việc riêng, trẻ nhỏ có khu học tập và vui chơi độc lập. Thiết kế giúp ba thế hệ vẫn giữ được sự riêng tư nhưng dễ dàng quây quần trong sinh hoạt hàng ngày.

Theo chủ đầu tư, dòng sản phẩm này hướng tới nhóm khách hàng thượng lưu, muốn sở hữu không gian sống đẳng cấp, đồng thời kỳ vọng vào tiềm năng tăng giá của bất động sản trung tâm trong dài hạn.

Tầm nhìn thoáng từ căn hộ góc Sun Feliza Suites. Ảnh: Sun Property

Các căn hộ Sun Feliza Suites phiên bản giới hạn đều là căn góc với tầm nhìn panorama. Mặt đứng tòa căn hộ sử dụng kính Double Low-E, nhằm tăng lượng ánh sáng tự nhiên, đồng thời hạn chế tiếng ồn, nhiệt lượng và tia UV. Hệ lam nhôm được bố trí linh hoạt để điều tiết ánh sáng và giảm bức xạ, giúp không gian bên trong thông thoáng. Nhờ đó, cư dân có thể tận hưởng các khoảng khắc như đón bình minh từ phòng khách hoặc quan sát thành phố về đêm ngay trong căn hộ.

"Thiết kế độc đáo cùng các nguyên vật liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng đảm bảo chất lượng sống vượt trội cho gia chủ", kiến trúc sư trưởng dự án chia sẻ.

Phối cảnh hệ tiện ích nội khu ngay dưới chân tòa nhà. Ảnh: Sun Property

Cư dân cũng thừa hưởng hệ tiện ích cao cấp của tòa nhà. Lối đi và các không gian chung của dự án lấy cảm hứng từ chất liệu làng nghề ven sông Hồng và hình ảnh cửa ô Hà Nội. Sảnh đón cao 14 m, tương đương 4 tầng thông thường, sử dụng đá marble, gỗ veneer và hệ đèn trang trí pha lê nhằm tạo điểm nhấn thị giác.

Tại Sun Feliza Suites, thang máy siêu tốc 6m/s giúp rút ngắn hành trình di chuyển. Tầng 6 là không gian riêng tư dành cho cư dân với bể bơi mái kính, garden café, phòng gym, yoga, VIP lounge, khu sinh hoạt cộng đồng. Các tiện ích được bố trí hài hòa nhằm tối ưu sự thư giãn và tính riêng tư.

Sun Group dành hơn 11.000 m2 để phát triển không gian xanh cho cư dân. Ảnh: Sun Property

Sun Group cũng dành hơn 11.000 m2 cho khu vườn trung tâm Feliz Jardin với hồ cảnh quan, đài phun nước, ao sen, sân thể thao, khu vui chơi trẻ em và các chòi nghỉ mang hơi hướng kiến trúc Việt Nam, tạo không gian xanh giữa khu vực đô thị.

Sun Feliza Suites hướng tới không gian sống gắn kết văn hóa truyền thống với tiện nghi đô thị, phù hợp với gia đình trẻ và đa thế hệ. Chủ đầu tư kỳ vọng, dòng sản phẩm căn hộ giới hạn này sẽ đáp ứng nhu cầu tìm kiếm không gian sống rộng rãi và đầy đủ tiện ích ngay nội đô.

Song Anh